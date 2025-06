Hijo de Jorge Oñate se pronunció en redes sociales tras ser capturado por dañar un casino: “Los errores no son fracasos”

El cantante vallenato, hijo del legendario Jorge Oñate, reflexionó sobre el aprendizaje tras su captura reciente - crédito @elhuracanjloz/Instagram

El 1 de junio, Jorge Luis Oñate Zuleta, conocido como “El Huracán” e hijo del legendario cantante vallenato Jorge Oñate, fue detenido en Valledupar, Cesar, tras protagonizar un altercado en el casino Miarage.

El incidente incluyó daños materiales y agresiones verbales hacia agentes de la Policía, lo que derivó en una medida de aseguramiento domiciliaria dictada por el Juzgado 14 Penal Municipal.

Tras el incidente, Oñate Zuleta recurrió a sus redes sociales para compartir una reflexión sobre lo sucedido. En su cuenta de Instagram, publicó un mensaje en el que expresó que “los errores no son fracasos, son parte del camino. Cada caída nos deja una enseñanza, cada tropiezo una nueva oportunidad para crecer y ser mejores. No hay error que no traiga consigo una lección si aprendemos a mirar con humildad”.

En el texto, el artista también destacó la importancia de la humildad para aprender de los errores y manifestó su fe al afirmar que “con Dios de la mano, todo se vuelve más claro y el camino, aunque difícil, se llena de propósito y esperanza. No temas equivocarte, porque hasta en el error, Dios obra para bien”.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Valledupar, los hechos ocurrieron en el casino Miarage, donde Oñate Zuleta, en un estado de exaltación, destruyó una ruleta Gold Club Plus utilizando una silla.

Testigos en el lugar alertaron a las autoridades, que acudieron para intentar controlar la situación. Sin embargo, el artista reaccionó de manera agresiva, insultando tanto a los empleados del casino como a los uniformados que intervinieron. Según el teniente coronel Mauricio Torres, comandante encargado de la Policía Metropolitana, el cantante se negó a pagar los daños ocasionados y dirigió palabras ofensivas a los presentes.

El administrador del casino Yordi Galeano Torres presentó una denuncia formal tras la negativa de Oñate Zuleta de asumir los costos de los daños.

Según el reporte policial, el artista habría dicho al encargado del establecimiento, “con palabras soeces, que él no iba a pagar los daños, que hiciera lo que quisiera”. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Retención Inmediata (URI) de Valledupar, donde continuó mostrando un comportamiento agresivo. Durante el procedimiento, insultó a la patrullera Egleth Ribón e intentó agredir físicamente a otro agente, Ricardo Cagua, incluso arrojándole su celular.

La Fiscalía 35 de Valledupar presentó el caso ante el Juzgado 14 Penal Municipal, que legalizó la captura y dictó la medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanzan las investigaciones. Los cargos que enfrenta incluyen daño en bien ajeno y agresión contra servidor público.

Este no es el primer episodio polémico en el que se ve involucrado el hijo del icónico cantante vallenato. En 2019, Oñate Zuleta protagonizó un altercado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde se negó a someterse a un procedimiento de rutina. En esa ocasión, agredió verbal y físicamente a un supervisor de Opain, empresa administradora de la terminal, y amenazó de muerte a un patrullero de la Policía que intervino en el incidente.

El reciente caso generó diversas reacciones en redes sociales, donde seguidores del vallenato expresaron tanto críticas como mensajes de apoyo hacia el artista. Mientras algunos destacan su mensaje de arrepentimiento, otros cuestionan su comportamiento recurrente en situaciones de conflicto.

“Del papá sólo heredó la nariz”; “Se pasó de 🐦🐦”; “Botando la herencia que le dejo papi”; “No le va quedar ni la nariz por el consumo de café, ni billete por lo jugador. Adiós esfuerzo y sacrificio de Jorge Oñate”; “El huracán 😂”; “Ese man se ve que es alzado solo por que es el hijo de Jorge Oñate, le pasa lo mismo que Rafael Santos, el típico tu no sabes quien soy yo”; “Gastándose la plática del papá....”; “Mantenido, gastándose la herencia en los casinos 😂”; “Jorge Oñate padre era un gran Señor”, son algunas reacciones de los usuarios en las plataformas digitales.