Extradición de ‘Pipe Tuluá’ pone en vilo al Valle del Cauca, anunciaron toque de queda

En la tarde del 4 de junio, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, más conocido como “Pipe Tulua”, líder de la banda criminal La Inmaculada, que después de varios meses dejó la cárcel La Picota, en Bogotá.

El cambio de ubicación del criminal, que en marzo de 2022 fue condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en al menos 39 asesinatos y siete tentativas de homicidio, se registró debido a que se espera que en las próximas horas sea extraditado a Estados Unidos, en donde es requerido por delitos relacionados con narcotráfico.

Cabe recordar que “Pipe Tulua” fue protagonista de la guerra territorial que se registra en Tuluá desde hace varios años; además, su poder se expandió hasta Popayán, Armenia, y La Tebaida, en el Quindío, siendo responsable de gran parte de los cobros extorsivos contra comerciantes en estos lugares.

Tras el anuncio del Inpec, en el municipio “Corazón del Valle” se registraron varios hechos de violencia, en los que al menos cuatro vehículos han sido incinerados por delincuentes como forma de expresar su rechazo por la extradición de “Pipe Tuluá”.

Cabe mencionar que La Inmaculada, que fue creada por Óscar Darío Restrepo, alias Porrón, ha tenido varios cambios estructurales tras la caída de sus líderes y actualmente es encabezada por los hermanos de “Pipe Tuluá”; además, las autoridades municipales han denunciado que este también delinque desde prisión.

Como respuesta ante los hechos de violencia registrados en las últimas horas, desde la Alcaldía de Tuluá se tomó la decisión de decretar toque de queda en el municipio, que comenzará sobre las 6:00 p. m. del 4 de junio y terminará el día siguiente a las 5:00 a. m.

Los casos protagonizados por ‘Pipe Tuluá’

Antes del anuncio de su extradición, “Pipe Tuluá” había sido mencionado en varias ocasiones, la más destacada tras el asesinato del director de La Modelo, el sargento (r) Élmer Fernández.

Marín fue mencionado en esa ocasión porque días antes del crimen, miembros del Inpec habían recibido amenazas por parte de La Inmaculada, que pedían el traslado de “Pipe Tuluá”.

“Les damos 24 horas para que se haga el traslado de nuestro hermano que se encuentra recluido. De lo contrario iniciaremos un plan pistola hasta que se haga el traslado”, era parte del panfleto.

En medio de la investigación, “Pipe Tuluá” envió un comunicado a la Embajada de Estados Unidos en el que afirmó que se trataba de una estrategia en su contra.

“En caso afirmativo, manifiesto mi total disposición para comparecer ante las autoridades correspondientes y aclarar cualquier acusación que curse en mi contra”, era parte del mensaje del criminal que se encontraba en ese momento recluido en la cárcel La Picaleña de Ibagué.

De la misma forma, el traslado a Bogotá de este criminal se registró debido a que se expusieron mensajes que este le hizo llegar a guardianes de la prisión en Ibagué, en los que les indicaba que él era quien tenía control total del centro penitenciario.

“Espero que la guardia tenga claro quién soy yo, llegué a mandar, como lo he hecho en todas las cárceles, y espero que nadie se meta en mi camino, porque no me temblará la mano para seguir matando guardianes. No me importa si tengo que matar capitanes, cabos, dragoneantes”.

Además, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, ha denunciado en varias ocasiones que ha recibido varias amenazas desde que llegó al cargo mencionado, señalando a “Pipe Tuluá” como el principal responsable de las intimidaciones en su contra.