Natalia Durán relató cómo superó el abuso sexual del que fue víctima por parte de su padre: “Mi abuela fue mi luz y guía”

Natalia Durán dio detalles del estudio que realizó acerca de abusadores sexuales y el patrón repetitivo que encontró - crédito Cortesía Canal RCN

Natalia Durán abrió su corazón y compartió con el público cómo el apoyo que encontró en su familia fue clave para superar y perdonar el abuso sexual del que fue víctima por parte de su padre cuando apenas tenía 3 años de edad.

Además, la actriz agradeció que en la actualidad estos temas se puedan hablar con tranquilidad y tengan la debida atención, pues comentó como poner sobre la mesa su caso le ayudó a sobrellevar sus relaciones en pareja.

“Pues hay algo bonito en el presente y es que yo siento que estos son cosas de las que se habla ya en este momento. ¿El tema del abuso tiene muchas, muchas patas, no? Está la parte del fenómeno social como tal de por qué lo que tú decías ahora, por qué, por qué alguien hace eso y al final somos víctimas de víctimas”, comenzó explicando la también modelo de 41 años que estuvo como invitada en el pódcast Hablemos.

Natalia Durán reveló cómo consiguió el perdón para su padre luego de que este abusara de ella en su infancia - crédito @hablemos_podcast1/Instagram

No callar fue clave para el proceso personal de la actriz que trabaja con varias fundaciones dando su testimonio de vida para prevenir que otros otros menores sigan siendo víctimas de sus familiares.

“Lo he pensado mucho con respecto a a mis familiares y a mi papá, y estoy segura que él también fue una persona abusada. Mucho tiempo después, trabajando con niños víctimas de violencia sexual, empecé a entender cómo es el comportamiento de un hombre. Por ejemplo, había estadísticas que decían que una persona que ha sido abusada en su primera infancia, hombres, sobre todo, tienen un 80 o 90% de posibilidades de replicar el abuso cuando son adultos. Tengo un papá violento, tengo un papá que no me sabe querer. Y cómo es lo que conozco en la adultez, terminó replicando lo que me hizo tanto daño”, explicó.