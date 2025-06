Feid se hizo viral por su tierna reacción al recibir una llamada de Karol G durante una transmisión en vivo: “Mi princesa”

El cantante sonrió y enterneció a sus seguidores - crédito @rechismes/IG

Feid y Karol G son una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento, pues han demostrado que los múltiples compromisos y el tiempo que permanecen distantes, no son impedimento para compartir cuando por fin el trabajo se los permite.

Sus apariciones en público también los hace atractivos para los medios de comunicación, pues tienen una conexión personal que a muchos los hace creer nuevamente en el amor.

En esta oportunidad, el reguetonero volvió a ser tendencia en las redes sociales gracias a un momento particular que se viralizó mientras participaba en una entrevista a través de una reconocida plataforma de streaming.

En el video se puede ver que están tomándose una pausa de la conversación, cuando el paisa recibe una llamada por su teléfono, de inmediato la expresión de su rostro cambia.

“Quédate con quien te mire como Carolina y Toguita miran a Salomón”: la frase que usó Karol G en su publicación - crédito @karolg/Instagram

La reacción del antioqueño sorprendió a su equipo de trabajo, teniendo en cuenta que inicialmente se tornó divertida la llamada, pues se trataba de Karol G, también logró enternecer a quienes lo acompañaban, ya que le mencionaron que tenían una relación bastante dulce con “la Bichota”.

“Mi princesa”, contestó el intérprete de Alakran, con una sonrisa en su rostro y aunque contestó en español y parte de los que lo acompañaban hablaban en inglés, lograron entender la tierna manera en la que se refirió a Karol G.

Los seguidores de Karol G y Feid reaccionaron con entusiasmo en redes sociales - crédito @karolg/Instagram

Posteriormente, balbucea algunas palabras con la artista y finalmente, antes de colgar concluye con un “te amo”, mientras sus acompañantes se reían.

Esta reacción del reguetonero generó una avalancha de comentarios entre sus fanáticos más leales, quienes compartieron y discutieron el llamativo episodio del artista antioqueño: “Todos sonriéndole al celular”; “cositaaaa mía omeee”; “tan tierno que se ve el Ferxxo todo enamorado de la Bichota”; “uno cuando está enamorado sonríe y hace así cosas como de la nada”, son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de redes.

Así empezó la relación de Feid y Karol G

Las imágenes compartidas por ambos artistas dieron muestra de su relación sólida y generaron millones de interacciones en las redes sociales - crédito @karolg/Instagram

Aunque Karol G y Feid han pertenecido al mismo círculo de artistas que surgieron desde Medellín, su relación comenzó meramente como amistad y compañerismo. Sin embargo, en 2022, con el lanzamiento de la canción Friki, su primera colaboración, que los seguidores de ambos notaron una química especial entre ellos.

En el documental que entregó la Bichota sobre su más reciente trabajo con el disco Mañana será bonito y la gira que llevó el mismo nombre, la paisa contó detalles de cómo se conoció con su pareja. Según dijo, el amor surgió desde el día en el que se encontraron para hacer una partida de juegos de video y ahí, se dio cuenta de lo que vendría en su futuro.

Karol G y Feid asistieron juntos a la premier de 'Mañana fue muy bonito' en Nueva York - crédito @rastreandofamosos/Instagram

“Recuerdo que una vez hicimos una competencia de Nintendo y como que hubo ese jugueteo y nos empezamos a tocar pies, nos despedimos y, como hombre coqueto de la ciudad de Medellín, me dio un pico esquinero y yo entendí todo… Sin darme cuenta, yo ya estaba escribiendo canciones de amor”, reveló la cantante.

Por otro lado, en Mañana fue muy bonito, la artista revela que con Feid ha podido tener una relación sana, lo que la ayudó a ganar confianza no solo en ella sino en el amor. “Es una persona que me entiende, que me escucha, que me tiene demasiada paciencia, es muy familiar… creo que nunca me había visualizado con una persona en mi vida… es una relación tan divertida”, dijo la cantante.

También encendió los rumores en ese momento, de que mientras se estaba separando de Anuel fue que conoció a Feid y decidió darse la oportunidad.