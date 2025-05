Yina Calderón se fue contra Altafulla tras empujar a Emiro Navarro y lo comparó con Karina García: “No vayan a caer en su juego”

Yina Calderón acusó a Altafulla de usar estrategias para victimizarse y ganar apoyo externo - crédito cortesía del Canal RCN

En el capítulo de La casa de los famosos Colombia, emitido el jueves 29 de mayo, hubo un enfrentamiento entre Altafulla y Emiro Navarro durante la prueba de salvación generó controversia tanto dentro como fuera del programa.

El incidente ocurrió mientras los participantes buscaban objetos en la casa, siguiendo las instrucciones del Jefe. En un momento, al bajar al primer piso, Emiro, que iba delante de Altafulla, fue empujado por este último al no encontrar paso libre, lo que desató una reacción inmediata por parte del influencer.

Usuarios exigieron una sanción para el cantante barranquillero, argumentando que este tipo de comportamientos no deberían ser tolerados en el reality. Sin embargo, durante la gala del mismo día, el Jefe del programa se limitó a emitir una advertencia general, recordando que las actitudes agresivas no son aceptables en la casa, pero sin imponer una penalización directa a Altafulla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Internautas piden sanciones para el cantante barranquillero - crédito @eltiobigbrother/ X

El incidente no solo provocó reacciones entre los seguidores del programa, también entre exparticipantes. La empresaria de fajas e influencer Yina Calderón, que abandonó la competencia semanas atrás, compartió su opinión a través de redes sociales.

“Mire hoy cómo Altafulla empujó en la escalera a Emiro. Emiro no es un pelado problemático. Altafulla ya sabe qué decir y en qué momento, porque es que la tiene. Y yo digo ahora que esta otra fue y le dijo: ‘Ey, hazte la víctima, y así haciéndote la víctima funciona. La gente te va a terminar amando’. Así es. Ustedes saben que esa sayayina, al último, termina teniendo la razón”, expresó.

Calderón acusó a Altafulla de utilizar una estrategia similar a la de Karina García, otra exconcursante y pareja del artista, al presentarse como víctima frente al público. Según Yina, esta táctica busca generar simpatía y apoyo externo mientras se proyecta una imagen desfavorable de otros participantes: “No vayan a caer en el juego de Altafulla, él lo que está haciéndese ver como la víctima y los otros los tiranos, la misma estrategia que utilizó Karina”.

La ‘influencer’ aseguró que el cantante busca proyectarse como víctima mientras desacredita a otros participantes del ‘reality’ - crédito @Vrazkalicious/TikTok

En sus declaraciones, la empresaria afirmó que la modelo habría aconsejado a Altafulla fuera de cámaras para que adoptara esta estrategia.

“Estoy segura que cuando Karina fue esta semana, cuando estaban sin micrófonos, que ustedes saben cuando fue en la cama, le dijo que se hiciera la víctima, que afuera lo apoyaban, porque está utilizando la misma estrategia y pilas, porque a Karina le tocó irse, a mí también, ninguna de las dos está ahí. No caigan en esa estrategia”, indicó.

Además, la influencer invitó a los seguidores de otros participantes, como Melissa, Emiro y Mateo, a no caer en lo que describió como un “juego” por parte del cantante: “Pilas, Sayayines. Todo el team Pandillas acá, de Melissa, todos los seguidores de Emiro, de La Toxi costeña, vamos pues. No, no, no. No puedo permitir que vengan estos chinos como tiranos, cuando ya van cuatro meses aguantándose un poco de mierda ahí”.

En su mensaje, afirmó que el cantante se presenta como orante y aislado, pese a que antes no mostraba ese perfil - crédito @Deivick Vargas/TikTok

Calderón también criticó el comportamiento reciente del cantante barranquillero Andrés Altafulla, indicando que este ha cambiado drásticamente para proyectar una imagen más vulnerable: “Entonces, miren el juicio cómo aprovechó para hacerlos quedar todo mal. Menos mal que los chinos se están dando cuenta. Es que tenemos que ir a decirles que no le den pleitesía, porque lo único que están haciendo es que él aproveche para hacerse la víctima”.

“Miren, Mateo no es mi amigo, Melissa tampoco, Emiro no es íntimo, pero no es justo, o sea, no es justo que ustedes los vean como tiranos cuando ese man de Altafulla no hace nada en la casa. Está utilizando el mismo papel de Karina, ¿ahora cómo lo llamamos, Karina 2? Chillando, orando, cuando ese man nunca oraba, haciéndose a un ladito para que ustedes digan ‘pobrecito’, no caigan”, agregó en tono irónico.