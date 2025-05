Procuraduría pidió mantener en firme el fallo que anuló la curul de Juan Daniel Oviedo en el Concejo de Bogotá

Juan Daniel Oviedo busca alcanzar la presidencia de Colombia con una estrategia basada en la recolección de firmas - crédito @JDOviedoAr / X

Por medio de un concepto enviado durante la jornada del viernes 30 de mayo de 2025 al Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación pidió mantener en firme el fallo que anuló la curul de Juan Daniel Oviedo en el Concejo de Bogotá.

La decisión inicial, tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 6 de febrero del año en curso, está siendo evaluada por la Sección Quinta de la alta corte, luego de que Oviedo hiciera uso de la apelación, de acuerdo con la información publicada por el diario El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mientras tanto, la petición del Ministerio Público coincide con la renuncia que presentó Oviedo a su cargo, decisión que se conoció también durante el jueves 29 de mayo, en el contexto de una candidatura presidencial con la que quiere avanzar.

Oviedo iniciará gira nacional el 15 de junio para recolectar apoyo ciudadano en distintas regiones del país - crédito @JDOviedoAr / X

El economista llegó al Concejo tras ocupar el segundo lugar en las elecciones locales, superado únicamente por el actual alcalde, Carlos Fernando Galán.

Según conoció el medio, el concepto de la Procuraduría fue firmado por la procuradora delegada Yolima Carrillo y dirigido al magistrado Pedro Pablo Vanegas, consta de 26 páginas.

Allí se solicita mantener la nulidad que fue originada por una demanda interpuesta por Luis Humberto Guidales. El argumento central es que Oviedo firmó un contrato con el Fondo Nacional de Garantías dentro del año anterior a las elecciones, lo que según la ley lo inhabilitaba para aspirar a cargos de elección popular.

“Suscribió en calidad de arrendador, contrato de arrendamiento de bien inmueble con el Fondo Nacional de Garantías -sociedad de economía mixta del orden nacional-, en interés propio, debiendo ejecutarse o cumplirse el contrato en Bogotá, dentro del año anterior a la elección, pues la fecha de la suscripción del referido contrato data del 20 de junio de 2023”, señala el fallo de primera instancia citado por la Procuraduría.

Esta fue la solicitud de nulidad inicial en contra de Juan Daniel Oviedo - crédito redes sociales/X

El Ministerio Público fue claro en que esta inhabilidad no se relaciona con el ejercicio de autoridad ni con lazos familiares, por lo que no aplica la interpretación establecida en la sentencia SU-207 de 2022.

“La inhabilidad en estudio se basa en la celebración de un contrato, no en el ejercicio de autoridad ni en vínculos familiares, por lo que lo dispuesto en la SU-207 de 2022 no aplica, ni se requiere el estándar de valoración probatoria elevado allí señalado. No procede exigir prueba de incidencia electoral real o ventaja frente a otros candidatos”, indica el concepto oficial.

Juan Daniel Oviedo renunció al Concejo para competir por la Presidencia de la República

El exdirector del Dane y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, presentó su renuncia al Concejo Distrital. La decisión, dirigida en una carta al presidente de la corporación, se toma para evitar quedar inhabilitado de cara a su ya anunciada candidatura presidencial.

“En este momento en el que el país se divide, quiero asumir una responsabilidad con Colombia. Nuestra vocación de servir nos inspira, además de participar en las elecciones presidenciales, a hacerlo en las elecciones legislativas para contribuir a recuperar la confianza en la política y unir a nuestro país alrededor de la esperanza implícita en un propósito común de desarrollo”, escribió Oviedo en su misiva.

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá buscará recolectar firmas para entrar en la contienda electoral por la Presidencia en 2026 - crédito Suministrado

La salida del cabildante coincide con el anuncio del registrador nacional, Hernán Penagos, quien informó que el sábado 31 de mayo se abre oficialmente el proceso para registrar comités que respalden candidaturas presidenciales por firmas.

Ese mismo día se cumple el límite para que funcionarios públicos renuncien, si desean lanzarse a las elecciones de 2026 sin enfrentar restricciones legales.

Oviedo, que llegó al Concejo por el Estatuto de Oposición tras quedar segundo en la contienda por la Alcaldía de Bogotá con más de 614.000 votos, logró superar a figuras como Gustavo Bolívar, ganándose un lugar relevante en la política capitalina.

Su perfil público, sin embargo, se consolidó durante su paso por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística donde se hizo conocido como “el gomelo del Dane”, por su estilo pedagógico en ruedas de prensa durante la pandemia.

Aunque desde noviembre de 2024 Oviedo había confirmado su intención de lanzarse a la Presidencia, su salida del Concejo marca el inicio formal de su campaña.