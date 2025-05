Polémica por aumento en la retención en la fuente que podría quebrar a decenas de empresas: esta es la comparación entre las tablas anteriores y las nuevas

El Decreto 0572 adapta las tarifas de retención para anticipar recaudos fiscales y enfrentar problemas de liquidez pública - crédito Freepik

El Ministerio de Hacienda implementó un cambio considerable en las tarifas de retención en la fuente mediante el Decreto 0572 de 2025, con el objetivo de anticipar el recaudo del impuesto sobre la renta correspondiente al año 2026.

Según informó el Gobierno, esta medida busca aliviar las dificultades de caja que enfrenta actualmente el Ejecutivo, facilitando y acelerando el ingreso de recursos fiscales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp

De acuerdo con el decreto, la normativa permite establecer retenciones en la fuente basadas en los montos de los pagos o abonos realizados, así como en las tarifas vigentes del impuesto.

Además, se especifica que la autorretención será calculada sobre cada pago o abono en cuenta efectuado al contribuyente sujeto pasivo, dependiendo de la actividad económica que desempeñe.

Este ajuste implica un incremento en las tarifas de retención para diversas actividades económicas, lo que representa un cambio considerable en comparación con los valores anteriores.

Sectores agrícolas y energéticos, entre los más afectados por el incremento en las tarifas de retención - crédito Ministerio de Hacienda

Entre los sectores más afectados por el aumento en las tarifas se encuentra el agrícola.

Por ejemplo, el cultivo de arroz, que anteriormente tenía una tarifa de autorretención del 0,55%, ahora deberá pagar un 1,20%.

De manera similar, la cría de ganado bovino y bufalino también experimentará un incremento del 0,55% al 1,20%.

Las actividades de apoyo a la agricultura, aunque mantienen su tarifa en 0,55%, se incluyen en el listado de actividades reguladas por el decreto.

Por su parte, en el sector energético, la generación y comercialización de energía eléctrica verá un aumento considerable, pasando del 2,20% al 4,50%.

Este ajuste duplica prácticamente la tarifa anterior, lo que podría tener implicaciones en los costos operativos de las empresas del sector.

Así mismo, las actividades relacionadas con la construcción, como la demolición o la edificación de viviendas residenciales, también registran un incremento significativo, subiendo del 1,10% al 3,50%.

El decreto también detalla las tarifas ajustadas para otras actividades económicas. Por ejemplo, la extracción de minerales de hierro mantiene su tarifa en 1,70%, mientras que la elaboración y refinación de azúcar pasa del 0,55% al 1,20%.

Tablas del Decreto 0242 de 2024 con las que se estipularon las tablas de porcentajes de cobro de la retefuente - crédito Ministerio de Hacienda

La fabricación de artículos de piel, que anteriormente tenía una tarifa de 0,55%, no presenta cambios en esta actualización. Del mismo modo, la recolección de desechos peligrosos conserva su tarifa en 2,20%, y las actividades de otras instalaciones especializadas permanecen en 1,10%.

El Gobierno justificó estos cambios como una estrategia para asegurar el recaudo de los tributos y sus complementarios, para que las arcas públicas tengan mayor liquidez.

Según lo estipulado en el decreto, los ajustes buscan garantizar que las empresas contribuyan de manera anticipada al financiamiento de las necesidades fiscales del país, en un contexto de desafíos económicos.

Las modificaciones introducidas por el Decreto 0572 de 2025 representan un esfuerzo del Gobierno por optimizar el recaudo fiscal mediante ajustes en las tarifas de retención en la fuente.

Estas medidas tendrán un impacto directo en sectores clave de la economía, como el agrícola, energético y de la construcción, que deberán adaptarse a las nuevas disposiciones para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Críticas al decreto que aumenta las tarifas de retención en la fuente por los riesgos que representa para la economía nacional

El exministro José Manuel Restrepo calificó la medida como "una bomba fiscal" y denunció irresponsabilidad en la planificación económica del Gobierno - crédito José Manuel Restrepo

El decreto 0572 de 2025 emitido por el Ministerio de Hacienda generó una serie de críticas entre expertos económicos y representantes del sector empresarial, que advierten sobre las posibles consecuencias negativas de esta medida en las finanzas públicas y en la estabilidad económica del país.

Según el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, esta disposición representa una “reforma tributaria encubierta” que adelanta ingresos del año 2026 al 2025, lo que podría comprometer la liquidez de las empresas y, en consecuencia, poner en riesgo el empleo.

Restrepo señaló que esta medida, al anticipar recursos futuros, deja una “bomba fiscal” para el próximo gobierno. En sus palabras, “2025 en el derroche de ingresos futuros y 2026 nacerá con un hueco gigante en las finanzas públicas. ¡Irresponsabilidad fiscal!”.

Además, destacó que esta decisión obliga a las empresas a endeudarse para cumplir con las nuevas exigencias tributarias, afectando especialmente a los micro y pequeños empresarios.

Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), también expresó su preocupación por el impacto de este decreto en el sector empresarial.

Según Lacouture, el Gobierno incrementó la autorretención en la fuente, lo que significa que las empresas deberán pagar impuestos anticipados sobre ingresos que aún no han generado. “Es como si le cobraran a una panadería los impuestos por los panes que espera vender el próximo mes... aunque hoy no haya vendido ni uno”, explicó.

Lacouture detalló que este aumento en la autorretención afecta de manera diferenciada a diversos sectores económicos. Por ejemplo, las industrias de gas, oro y energía eléctrica enfrentarán una tasa del 4,5%, mientras que sectores como agua, residuos y construcción tendrán un incremento de hasta el 3,5%. En el caso de servicios, agricultura y transporte, las tasas subirán de un rango de 0,5% a 1,2%.

María Claudia Lacouture advirtió que la reforma fiscal "da pan para hoy y hambre para mañana", evidenciando los riesgos futuros - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Según la presidenta de AmCham Colombia, esta medida busca cubrir el déficit fiscal del presente año, pero a costa de generar un problema aún mayor en el futuro. “Una reforma por decreto (0572) que da pan para hoy… y hambre para mañana”, afirmó.

Ambos expertos coinciden en que esta decisión podría tener un efecto dominó en la economía nacional. Lacouture advirtió que la falta de liquidez en las empresas podría traducirse en una disminución de la capacidad para generar empleo, lo que a su vez afectaría los ingresos de las familias y, en última instancia, la estabilidad económica del país. “Sin caja no hay empresa. Sin empresa no hay empleo. Sin empleo no hay ingresos. Y sin ingresos, no hay país”, concluyó.

El decreto 0572, que entrará en vigor el 1 de junio, fue calificado por sus críticos como una medida de corto plazo que prioriza la solución de problemas fiscales inmediatos, pero sin considerar las implicaciones a largo plazo. Según consignó Restrepo, esta estrategia de “jinetear” los ingresos futuros podría dejar al próximo gobierno con un panorama fiscal insostenible, agravando los desafíos económicos que ya enfrenta el país.