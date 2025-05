Exparticipante de ‘Acapulco Shore’ que tuvo un romance con Altafulla se refirió a la relación que tiene con Karina en ‘La casa de los famosos’

Esto dijo la expareja de reality de Altafulla por su relación con Karina García - crédito @jackyoficial_ y @canalrcn/IG

La exintegrante de Acapulco Shore, Jacky Ramírez, compartió algunas apreciaciones sobre su pasada relación con Andrés Altafulla, el cantante colombiano que actualmente participa en La casa de los famosos Colombia.

Ramírez se refirió sin filtros a su desempeño en el reality, a su personalidad seductora y a su reciente vínculo con Karina García, una de las concursantes más destacadas del programa.

En una reciente entrevista para el show de Vaya Vaya TV, Jacky habló sobre cómo ha percibido al artista en la competencia y revivió recuerdos de su tiempo juntos.

“La verdad es que sí, me quedé viendo sus videos porque escuché que estaba comentando algo de Acapulco Shore. Obviamente, tenía que hablar de mí, pero no mencionaba mi nombre, decía ‘una peladita’... y yo pensé: ‘¡qué pelado tú! ¿Por qué no dices mi nombre?’”, fueron las palabras con las que empezó a mencionar el tema entre risas.

Durante sus declaraciones, la exparticipante del reality mexicano aseguró no tener claro por qué terminó el contacto con Altafulla ni si hay una razón de peso por la que el colombiano decidió no mencionarla en las conversaciones que ha tenido en la casa estudio, dejó ver que no hubo una ruptura conflictiva.

“Habíamos terminado súper bien, pero honestamente no recuerdo qué fue lo que pasó. Nos vimos una vez afuera, pero ya nada... yo ya tenía novio. Creo que quizá se enojó porque lo dejé de seguir en redes, no sé. Pero me encanta que esté triunfando, lo está haciendo bien”.

Jacky Ramírez también se refirió a una charla que Altafulla sostuvo en el programa con Yina Calderón cuando estaban mencionando temas del pasado y de las participaciones que cada uno de ellos tuvo en otros formatos similares, en la que finalmente mencionó su nombre.

“Vi que habló con una chica que se llama Yina, que no la conozco, y ahí sí ya dijo ‘Jacky’... y yo: ‘Ahhhhhh’, ¡por fin!”, mencionó la modelo de Onlyfans.

Respecto al carisma del colombiano, la influencer no escatimó en elogios y aseguró que Altafulla no solo tiene un atractivo físico, varias de las cosas y acciones que ella conoció llaman la atención.

“Tiene un verbo… ¡que ni te cuento! Hablo por mí, jajajaja. Todo lo que hace ese hombre lo sabe hacer muy bien: cantar, hablar, convivir... y todo lo que se puedan imaginar. La verdad, lo hace muy bien”, dijo, dejando entrever la química que compartieron en su momento.

Sobre Karina García, la actual pareja del artista dentro del reality, Jacky fue diplomática y hasta la lleno de comentarios positivos.

“Sí, está con una chica súper guapa, Karina García. Me parece que es la más bonita de la casa, en cara, cuerpo y personalidad. No la he visto mucho, solo unos pocos videos, pero me parece muy lindita”, expresó la mexicana.

Y aunque muchos podrían esperar algún tipo de consejo o advertencia hacia Karina por el pasado que tiene Jacky con Altafulla en realities, optó por enviarle un mensaje neutral y de buena voluntad, incluso les mostró su apoyo.

“No tengo ningún consejo porque nuestra relación no dio para más. Le diría que lo disfrute mientras dure, que lo aproveche. Esas oportunidades hay que vivirlas. Yo nunca tuve nada en contra de él. Pasaron cosas de realities, pero en la vida real me parece que es un niño muy lindo, con valores marcados. Fan de su relación", comentó Ramírez entre bromas y risas.

Con estas declaraciones, Jacky deja claro que el pasado con Altafulla quedó en buenos términos, aunque marcado por algunas confusiones. Su postura madura, cargada de humor y sin rencores, revela una versión de ella que muchos no conocían fuera del entorno explosivo de los realities.

Jacky Ramírez es una modelo e influencer que participó en los reality shows Enamorándonos y Acapulco, también es creadora de contendido para la plataforma de OnlyFans y fue vinculada con Fernando González Núñez, alias La Flaca, un hombre que fue asesinado en el bar Los Cantaritos ubicado Querétaro, porque era identificado como un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

Incluso, hubo un tiempo en el que se dijo que la salida de Ramírez de Acapulco Shore fue por esa presunta relación sentimental con el narcotraficante, porque la famosa no regresó a la temporada 11 pese a que era la favorita de sus últimas entregas.