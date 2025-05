Camilo Trujillo habló de su pasada relación con Alejandra Serje: “Cometí mucho errores”

Camilo Trujillo reconoció sus errores del pasado al hablar de su relación con Alejandra Serje - crédito @alejandraserjea/Instagram - cortesía del Canal RCN

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, el actor Camilo Trujillo habló de las declaraciones dadas por su exnovia, la presentadora Alejandra Serje, que cuestionó la imagen tranquila que Trujillo proyectó durante el reality, transmitido por el Canal RCN.

En una transmisión en vivo junto al influencer Valentino Lázaro, Serje expresó que el Camilo que conoció era “más explosivo” y que la versión que el público vio en el programa no coincidía con la persona que ella recordaba. “Camilo no es como lo han visto, Camilo es conflictivo, le gusta la pelea, allá está muy calmado a lo que yo conocía”, contó Alejandra.

Además, la presentadora indicó que, aunque Trujillo mostró una actitud calmada en el reality, en ciertos momentos dejó ver su carácter explosivo, como ocurrió durante un enfrentamiento con el concursante Andrés Altafulla.

Alejandra Serje dijo que el Camilo que conoció era “más explosivo” y distinto al perfil que mostró en el ‘reality’ de Canal RCN -crédito @alejandraserjea/Instagram

“Él sí tiene algo que me puso a pensar mucho de lo que pasó anoche: Camilo es súper explosivo, no controla muy bien sus emociones (...) De pronto algo le lleno la copa y explotó… él es noble, pero no tanto”, agregó.

En una entrevista con la revista Vea, Trujillo no evitó el tema y admitió que en su juventud era inmaduro y cometió errores que no desea repetir. “En la época en que estuve con ella era más explosivo. Estaba muy joven, era inmaduro y por eso cometí tantos errores”, confesó Trujillo.

También explicó que su transformación no fue parte de una estrategia para el programa, sino el resultado de un aprendizaje personal que le permitió desarrollar inteligencia emocional: “La vida te hace madurar con el tiempo y eso te ayuda a obtener una inteligencia emocional que te permite afrontar de mejor manera cualquier situación. Justamente, eso me ayudó en este reality: tener calma para afrontar los problemas y no explotar cuando alguien te ataque”.

Trujillo admitió que en su juventud fue inmaduro y cometió errores que no quiere repetir - crédito @alejandraserjea y @camilotrujillop/Instagram

El actor destacó que su capacidad para evitar conflictos fue clave durante su participación en el programa: “Uno entiende que para pelear se necesitan dos. Si no te igualas al otro, el conflicto no pasa de ahí”.

Además, marcó distancia con la versión de sí mismo que Serje conoció: “De pronto eso fue lo que a ella no le tocó, porque le tocó un Camilo más explosivo y un Camilo que yo no quisiera volver a ver más en mi vida, porque me llevó a cometer muchos errores”.

La relación entre Trujillo y Serje comenzó en 2013, cuando ella participaba en el reality Protagonistas de Nuestra Tele. Durante ese tiempo, Trujillo la apoyó públicamente, pero expresó preocupaciones sobre cómo la exposición mediática podría afectar su relación.

El actor aseguró que su calma en el ‘reality’ es resultado de un proceso personal de madurez e inteligencia emocional - crédito Cortesía del Canal RCN

El noviazgo terminó en 2014 en medio de rumores de infidelidad por parte del actor. Aunque Camilo no mencionó nombres, en 2025, durante su participación en La casa de los famosos Colombia, recordó una relación pasada en la que admitió haber sido infiel, lo que generó especulaciones de que se refería a Serje.

“Me llevaron a la reconciliación cuando estábamos terminados. Yo quería volver con ella y lo logramos, pero había cometido un error afuera y me tomaron una foto. Cuando salió, vio el celular y la imagen, y no había nada que hacer. Pedí perdón y hasta compré tiquetes para Orlando con la intención de alejarnos y evitar que tuviera tiempo de devolverse (...) no fue tan grave”, contó Camilo en el programa de convivencia.

A lo largo de su participación en el reality, Trujillo se destacó por su estrategia. Sin embargo, su presencia en pantalla disminuyó en las últimas semanas, lo que generó críticas de algunos seguidores que consideraron que no aportaba suficiente contenido al programa.

La relación entre Trujillo y Serje comenzó en 2013, durante el ‘reality’ ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, y terminó en 2014 por rumores de infidelidad- crédito @alejandraserjea/ Instagram

Finalmente, el actor, conocido por sus papeles en producciones como juego limpio y El estilista, fue eliminado el 25 de mayo tras recibir solo el 8,02 % de los votos del público, dejando a seis concursantes en competencia: Melissa Gate, La Jesuu, Mateo Varela, Emiro Navarro, Andrés Altafulla y La Toxi Costeña.