Karina García reveló la verdad detrás de la supuesta investigación por promover juegos de azar e ilegales en el país

Karina García fue una de las eliminadas de La casa de los famosos Colombia y una de las más polémicas en las últimas semanas de la competencia, pues su comportamiento para varios de sus compañeros en la casa estudio no era el indicado.

En abril de 2025 se conoció que la modelo paisa cayó en el grupo de influencers investigados por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por aparentemente, promover juegos de azar en el país de manera ilegal.

Recientemente, García estuvo como invitada al programa Los impresentables, de Los 40 Colombia, y reveló la verdad detrás de esta información.

Karina García fue una de las participantes más queridas de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía del Canal RCN

De acuerdo con la exparticipante del reality de convivencia, la investigación se produjo en 2024 y según su testimonio, fueron más de cincuenta los creadores de contenido que cayeron en la sanción impuesta por la SIC.

En su relato, Karina aseguró que la empresa que los contrató le dijo a los influencers que todo se realizaba de manera legal, pero meses después se dieron cuenta de la trampa.

“Realmente no fue culpa de nosotros, porque si no, no hubiésemos sido tantas personas. Yo eso lo hice solo una vez … Simplemente como que hacen denuncias los mismos seguidores, empiezan a investigar, los mismos seguidores se encargan de alertar, pero cero investigaciones, eso está supertranqui, cero preocupación con eso”, afirmó la modelo y creadora de contenido.

Karina García sacó a la luz su lado celoso en 'La casa de los famosos' luego del acercamiento que está teniendo Altafulla con Melissa Gate - crédito cortesía Canal RCN

Por qué dejó la enfermería Karina García

La hoy modelo y creadora de contenido en esta misma conversación con el programa de Los 40 Colombia, respondió por qué dejó la enfermería. Inicialmente, Karina García respondió que trabajó en diferentes centros hospitalarios de Medellín; sin embargo, tomó la decisión de alejarse de la profesión teniendo en cuenta que lo máximo que logró conseguir de sueldo fue 1,9 millones de pesos.

“Me cansé de que me explotaran, me cansé de no tener vida social, me cansé de que todas mis relaciones se dañaran, me cansé de trabajar 24 y 31 de diciembre, me mamé … Además, yo siempre soñé estar en la televisión, en el medio del entretenimiento, se me dio la oportunidad empecé como modelo, haciendo sketch para redes sociales”, donde también contó los trabajos que ha hecho en la música.

Antes de ser influencer, Karina ejerció como auxiliar de enfermería en Medellín por 8 años -crédito @rastreandofamosos/Instagram

Antes de convertirse en una figura prominente del mundo del entretenimiento digital, la modelo recordó que llegó a vender pinchos de pollo en un parque de su natal Yolombó; sin embargo, dijo que fue una etapa dura de su vida, pues sufrió mucho bullying.

Y agregó: “Trabajé en una panadería, fui asistente en una oficina de taxis en Medellín, que tuve que renunciar porque el dueño me acosaba, fui recreacionista en una empresa superfamosa de Medellín”.

La millonada que le ofrecieron como invitada a ‘La casa de los famosos’

Karina García aspira a una nueva oportunidad en el mundo del entretenimiento gracias a su paso por 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN

Desde que se habló de su reingreso, comenzó a rondar el rumor sobre la millonada que tuvieron que ofrecerle a la modelo por volver a ingresar por unos días como invitada. Esta información fue confirmada por el programa de entretenimiento El Radar, que confirmó la cifra de 52 millones de pesos que ingresaron a las arcas de la antioqueña.

“A Karina García, la reina del rating, el Canal RCN le pagaría, aproximadamente, 52 millones de pesos colombianos por estar tres días dentro de la casa”, aseguró el portal digital. Por otro lado, desde el portal de variedades mencionaron que ese habría sido el ofrecimiento del canal y no como se dice, lo impuso la exuberante mujer, con el objetivo de volver a subir el rating de la competencia debido a la baja de reproducciones en redes sociales.