Exesposa de Diomedes Díaz visitó la tumba del ‘Cacique’ en su cumpleaños y dedicó emotivo mensaje en su memoria: “Te extraño mucho”

Consuelo Martínez se mostró sentimental después de más de 12 años de muerte del Cacique - crédito @consuelomartinez.oficial/IG

El 26 de mayo es el día en el que se celebra el natalicio de Diomedes Díaz, recordado por dejarle al vallenato un legado importante con temas como El cóndor herido, Ilusiones y Sin medir distancia; sin embargo, también se recuerda su fallecimiento que dejó un gran vacío entre sus seres queridos.

A través de redes sociales, se conoció el video que compartió su exesposa Consuelo Martínez, mientras visita la tumba donde descansan los restos del artista. Martínez, además de dejar ver el dolor que la embarga acompañado de un mensaje que exaltaba su memoria, plasmó lo que significa la ausencia del artista en su vida.

Consuelo Martínez recordó a Diomedes Díaz en su cumpleaños - crédito @consuelomartinez.oficial/Instagram

De acuerdo con Martínez, el día del cumpleaños número 68 del vallenatero “es uno de esos donde siento más tu ausencia”, mientras menciona que a pesar de que no está en el plano terrenal “lo celebras en el cielo junto a papá Dios”.

Por otro lado, fue puntual en decir que de poder entablar comunicación con él por un día, le diría lo mucho que lo extraña y ocupa un lugar en mi corazón.

“Si pudiera hablarte te diría lo mucho que te extraño que tu lugar en mi corazón sigue intacto… Dejaste mi vida llena de recuerdos bonitos que siempre llevaré en mi corazón… Gracias por todo lo que fuiste y sigues siendo para mi vida… Hoy quiero honrar tu memoria con cada paso que doy… Porque aunque la vida sigue su curso y me allá obligado a caminar sin ti, aún no me acostumbro”, agregó.

Diomedes Díaz y su expareja Consuelo Martínez - crédito @consuelomartinez.oficial/Instagram

El mensaje de la expareja del artista vallenato que murió a los 56 años, entristeció más a sus seguidores cuando concluyó diciendo que a pesar de que no se volverán a ver, le hace una importante petición: “… Te extraño mucho y sé que nos volveremos a ver … Pero mientras tanto cuídame desde allá 🥺FELIZ FELIZ CUMPLEAÑOS hasta el cielo mi amor 🙏🙏🙏🙏”.

Los comentarios en la publicación no tardaron en aparecer entre los fieles seguidores de Diomedes Díaz, que escribieron mensajes como: “Ay mi reina linda yo si sé que amaste a nuestro CACIQUE 🙌 y los cuidados que tuviste con El ❤️”; “Consuelito cuidaste enormemente a nuestro Cacique!”; “muy lindo el mensaje que le dedicaste a nuestro Cacique, por siempre desde el cielo te cuida”, entre otros más.

Diomedes Díaz junto a su viuda Luz Consuelo Martínez, con quien tuvo tres hijos.

Un poco de la vida de Diomedes Díaz

Diomedes Díaz, ícono indiscutible de la música vallenata, dejó una huella imborrable en la cultura colombiana. Su legado trasciende generaciones y continúa siendo referente esencial para la escena musical del país. Con una carrera que superó las cuatro décadas, construyendo una obra extensa que combina pasión, sentimiento y relatos de la vida cotidiana.

Nacido en La Junta, La Guajira, en 1957, Diomedes no solo destacó por su voz única, sino también por su capacidad para componer letras que conectaban profundamente con el público. Temas como La Ventana Marroncita, Bonita y Sin medir distancias son himnos que perduran en la memoria de sus seguidores y amantes del vallenato.

Doris Adriana Niño tenía 27 años cuando fue asesinada, y mantuvo por dos años una relación sentimental con Diomedes Díaz.

Su vida personal estuvo marcada por episodios polémicos y dificultades, que fueron tema recurrente en medios y canciones, generando tanto admiración como controversia. Esta dualidad alimentó la fascinación por su figura, creando un personaje multifacético y humano que trascendió la música.

A pesar de su fallecimiento en 2013, el impacto de Diomedes Díaz se mantiene vigente. Documentales, series y homenajes continúan rescatando su historia y difundiendo su obra a nuevas audiencias. Su influencia también se refleja en artistas contemporáneos que reconocen en él una fuente de inspiración y un pilar del género.