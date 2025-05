David Racero insistió en que se ha tejido una “cortina de humo” en su contra, pese a la demoledora evidencia: “Las reformas están por encima de un congresista”

El representante a la Cámara David Racero se defendió, una vez más, de las acusaciones en su contra - crédito John Paz/Colprensa

Frente al escándalo que sacude su curul en el Cámara de Representantes, y de paso a todo el Pacto Histórico, el representante David Racero insistió el lunes 26 de mayo de 2025 en que se ha tejido una “cortina de humo” en su contra, pese a la evidencia presentada en la que es acusado de presuntas prácticas de clientelismo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y otras entidades, como la aseguradora Positiva, además de precarización laboral y constreñimiento a miembros de su UTL.

Estas denuncias, divulgadas inicialmente por el periodista Daniel Coronell en la revista Cambio y posteriormente en la emisora W Radio, han provocado que varios miembros de su partido pidan investigaciones formales; entre ellos personajes influyentes en el proyecto político progresista, como la superintendenta de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, el senador Wilson Arias y el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, entre otros, que se han desmarcado del congresista.

De acuerdo con Racero, en un video en su X, “la reforma laboral y todas las reformas del cambio están por encima de cualquier congresista”, por lo que reiteró que se trata de una maniobra distractora. “Soy militante de este proyecto. No soy de los que cambia de partido, de camiseta o principios en cada elección. He sido consecuente con un proyecto político en el que creo y al que defiendo”, dijo y agregó que los que han acompañado su gestión conocen “nuestro real compromiso”.

El representante a la Cámara del Pacto Histórico, a través de su perfil de X, se refirió a las acusaciones en su contra, reveladas por el periodista Daniel Coronell, y que ya lo tienen en la mira de los entes de control - crédito @DavidRacero/X

El congresista rechazó que su nombre se utilice para atacar reformas importantes. “No puedo permitir que se ponga en el foco mi nombre y con mentiras pretendan hundir la reforma laboral o la consulta popular”, expresó. Además, destacó el trabajo de figuras como María José Pizarro, Aida Bella, ponente de la reforma laboral en el Senado, María Fernanda Carrascal, ponente en la Cámara de Representantes, y la propia Rusinque, que han defendido estas causas.

En su video, Racero explicó que en 2020, durante aproximadamente seis meses, tuvo un pequeño emprendimiento familiar que debió cerrar por la pandemia del COVID-19, así como lo había hecho en un comunicado previo, publicado en la tarde del domingo 25 de mayo y que, por lo visto, no tuvo el efecto que esperaba el congresista; pues tuvo que salir en video a explicar lo que trató de compartir a través de la misiva, duramente criticada.

“Ese es el fruver que hoy quieren mostrar como si aún existiera. Han dicho que es una de mis tantas y grandes empresas, que tengo una cadena de fruver que hasta se lo vendí a mi tía, que el fruver existe y que mi camioneta blindada distribuye los pedidos”, indicó Racero. Fue tal su insistencia en el tema que agregó: “Por dios, si yo ni tengo camioneta blindada, yo ando en mi carro, mi patineta o en transporte público. Todo es falso”.

Es fue el comunicado previo del representante David Racero a los señalamientos en su contra sobre una presunta explotación laboral, y que reafirmó en video - crédito @DavidRacero/X

A su vez, sobre las condiciones laborales denunciadas, el representante dijo que son “una sarta de mentiras de todo tipo” y aclaró que esas relaciones laborales corresponden al periodo en que operó el emprendimiento y que ha solicitado los procesos judiciales pertinentes para que se investiguen. “Soy yo el más interesado en que se resuelvan pronto ante las instancias judiciales correspondientes. Seguiré dando cuenta de cada uno de los elementos que pretendan usar en mi contra”, afirmó.

En su pronunciamiento, Racero también alertó sobre un supuesto patrón de ataques contra líderes de izquierda. En su declaración indicó que hay un “preocupante” modus operandi de ataques en contra de figuras destacadas del proyecto que buscan la aniquilación moral, según él, mediante estrategias planificadas de linchamiento mediático, “surgidas de presentar como reales supuestas comunicaciones privadas” y, en su versión, escudándose en el anonimato.

“Que imposibilita verificar su autenticidad y que esconden un patrón de interceptaciones ilegales contra líderes de izquierda de los que ya este país ha tenido noticia”, afirmó Racero, que invitó a los seguidores que creen en el proyecto político a no dudar y a mantener el debate en los temas fundamentales para el país: la reforma laboral, la consulta popular, que se tramitará por segunda vez en el Senado de la República, y la que denominó las reformas del cambio.

David Racero ejerció como el primer presidente de la Cámara de Representantes en la presente legislatura, para el periodo 2022-2023 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

¿Por qué David Racero tuvo que darle la cara a sus seguidores?

En la más reciente investigación publicada por Coronell en Cambio, se reveló que Racero habría ofrecido un salario de $1 millón por 13 horas de trabajo diario, sin prestaciones sociales. “El pago es de un millón mensual. No tiene prestaciones, no tiene nada, un millón. Y sí, toca decirle que es tiempo completo. 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, ellos saben. (...) Un día de descanso a la semana”, dijo el propio representante, en afirmaciones que lo tienen en un huracán mediático.

Por otra parte, en audios difundidos en W Radio el 26 de mayo, por parte del mismo periodista, se escuchó a Racero solicitar puestos en entidades públicas como la aseguradora estatal Positiva y la agencia gubernamental de contratación Colombia Compra Eficiente. En la conversación, el representante del Pacto Histórico al parecer pidió que se negociara un cargo y, con ello, pidió que se hiciera una especie de trueque: una vicepresidencia a cambio de una subdirección.

El interlocutor, al que Racero llama “Papi” en el diálogo, sería Stalin Antonio Ballesteros, que en ese momento era director de Colombia Compra Eficiente, entidad encargada de contrataciones por más de $6 billones al año. Un caso más que se suma al de la lista de incidentes en los que habría tenido participación el congresista, como la presunta repartija de contratos a familiares y conocidos suyos en el Sena; entidad administrada por el excongresista Jorge Londoño.

Este es el mensaje del periodista Daniel Coronell en X, en el que recalca cómo el representante David Racero estaría incurriendo en prácticas de precarización laboral - crédito @DCoronell/X

“Papi, recuérdame el cargo este que me dices que quieres ponerlo a negociación. Hoy me voy a ver con el director de Positiva. Él es del Partido Liberal, compañero mío del Congreso, Juan José Correa, José Luis Correa, perdón. Y puede que yo pueda… pueda hacer un cambalache con el hombre, si te parece. ¿Cómo es que es, el que me diste? El director de no sé qué jodas, de sistemas. ¿Y qué perfil es? ¿Cómo es cuánto gana? Explícame un poco más para poder explicar”, se le escucha.

De manera sorpresiva, el sonoro caso ha generado reacciones encontradas dentro del Pacto Histórico, pues mientras algunos integrantes exigen que se adelanten investigaciones internas y que se aclaren las denuncias para proteger la imagen del proyecto político, Racero reiteró su defensa pública y enfatizó que los cuestionamientos en su contra no deben desviar la atención sobre las reformas prioritarias para el país, ni afectar la imagen de su colectividad.