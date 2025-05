Abuso policial en Barranquilla: en video quedó captado momento que patrullera agrede físicamente a menor de edad

Patrullera de la Policía de B/quilla le propina bofetada a menor de edad durante requisa - crédito Captura video @ColombiaOscura_/X

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación al mostrar a una patrullera de la Policía de Barranquilla agrediendo físicamente a un menor de edad durante una requisa realizada a plena luz del día.

Según las imágenes, el incidente ocurrió mientras el menor estaba sentado en una bicicleta de carga, en presencia de tres agentes más.

De acuerdo con el material audiovisual, la discusión entre la uniformada y el niño escaló hasta que la patrullera propinó una bofetada al menor.

La uniformada golpeó en la cara al menor de edad en Barranquilla - crédito @ColombiaOscura_/X

Posteriormente, la agente subió a una motocicleta de la Policía, mientras los miembros de la comunidad presentes en el lugar expresaban su rechazo y reclamaban a los demás agentes por la acción violenta.

El video, ampliamente compartido en plataformas digitales han provocado una ola de críticas hacia la actuación de la patrullera, así como llamados a las autoridades para que se investigue el caso y se tomen las medidas correspondientes.

Las reacciones no se hicieron esperar “Ubiquemos esa golfa”; “Muy bien por la patrullera, si la mamá no les enseña a respetar que les enseñe la policía”; “Jajajaja hay unas patrulleras que no saben hacer procedimientos para lo único que son buenas es tomarse fotos y hacer vídeos con el uniforme para tiktok e Instagram”; “Sin ningún interés en su motivo, estoy seguro que lo hizo con toda la justificación necesaria”; “Creen que por qué son policías son dioses”; “Yo siempre he creído que en general, en Colombia no se respeta la autoridad. Pero que un uniformado agreda a un civil es inaceptable. Si hay algo en contra del ciudadano, pues va preso”; “Qué fácil es pegarle a alguien detrás de un uniforme y una placa… ojalá fueran igual de picantes con los chorros”; “Ya empezaron a pedir investigación… ese no es el proceso… Deja que el muerto o el atraco sean ellos para verlos pedir pena de muerte”: fueron algunos de los mensajes.

Este tipo de incidentes ha generado un debate constante sobre los protocolos de actuación policial y el respeto a los derechos humanos.

Abuso de autoridad por parte de una patrullera contra menor de edad - crédito Colprensa

Hombre denunció presunto abuso policial en Bogotá

Un caso de presunto abuso policial generó indignación en Bogotá, luego de que un hombre denunciara haber sido sometido de manera violenta por agentes de la Policía en el barrio Bosa Laureles.

Sgún relató David Suta al medio CityTV, uno de los uniformados lo inmovilizó en el suelo presionando su cuello con una rodilla, un acto que, según su testimonio, puso en riesgo su vida.

El incidente ocurrió mientras Suta acompañaba a su hermano, quien estaba siendo trasladado por la Policía a un Centro de Atención Inmediata (CAI) del sector. Según su versión, el conflicto comenzó cuando uno de los agentes lo abordó de manera agresiva, empujándolo y exigiéndole sus documentos de identificación.

Al cuestionar el trato recibido, el forcejeo escaló rápidamente. Suta afirmó que fue sujetado por el cuello y derribado al suelo, donde otro policía utilizó su rodilla para inmovilizarlo, ejerciendo presión sobre su garganta.

En imágenes quedó el presunto abuso policial, que ya fue denunciado ante las autoridades - crédito @bosa_b7/X

En declaraciones al medio, Suta expresó su preocupación por la gravedad de lo ocurrido. “Quiero poner la denuncia públicamente por intento de homicidio ante ese policía, porque la manera en la que él arremetió contra mí habría podido asfixiarme en ese momento”, afirmó.

El denunciante anunció que emprenderá acciones legales y solicitó a las autoridades competentes que investiguen lo sucedido.

El hecho fue registrado en video por una testigo, quien se identificó como prima de Suta. En las imágenes, se observa cómo al menos tres policías lo lanzan al suelo mientras la mujer les exige que lo suelten. En el video también se escucha que la testigo señala la presencia de una menor de edad en la escena, lo que añade un elemento de preocupación al caso.