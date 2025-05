Mamá de Altafulla aprobó la relación que tiene su hijo con Karina García en ‘La casa de los famosos’: “Es educada con él”

Ross Blanco se refirió a la relación de Karina García con su hijo Andrés Altafulla en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @jeiminsontv/Tiktok y Cortesía Canal RCN

Tras la reafirmación del romance entre Karina García y Andrés Altafulla dentro de La casa de los famosos Colombia 2025, Ross Blanco, mamá del creador de contenido barranquillero rompió su silenció y expresó lo que piensa acerca de esta unión.

Según la empresaria del sector constructor, aprueba la relación que sostiene su hijo con la modelo paisa, argumentando que aunque no sigue la transmisión 204/7 del programa, lo poco que ha visto le es suficiente para considerar a la influencer una mujer decente.

Si bien Andrés Altafulla ha manifestado que a su mamá no le gusta el tema de los medios ni salir en cámaras, la empresaria de origen español concedió una entrevista para el programa digital Jeiminsontv. Allí fue cuestionada sobre lo que piensa de la polémica relación sentimental de su hijo con la reciente invitada al reality, luego de sus eliminación.

Ross Blanco aprobó la relación que tienen Karina García y su hijo Andrés Altafulla en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @jeiminsontv/Tiktok

“Lo que Dios quiera y lo que ellos quieran. Yo no me voy a meter en eso. Ellos hacen sus decisiones y si ella es una niña que tampoco es grosera, es respetuosa de todo el mundo, como Andrés que no se mete con nadie, no está chismoseando, ella también es así”, declaró Ross Blanco.

Por su parte, algunos internautas reaccionaron acerca del pronunciamiento de la mamá del cantante barranquillero: “La mamá de Altafulla sí le cae bien Karina”, “ya Kari se ganó a la suegra”, “la suegra que todas queremos tener, no se mete en nada”, “Dios mío primera suegra que veo que habla así”, “muchos creen que no encajaría, pero tienen algo en común y son los modales y educación, y por ese lado estoy segura que se la gana”, “Altafulla y Karina son personalidades muy similares respetuosos, educados calmados, esa decisión es de ellos, hay que respetar esas decisiones de los hijos”.

Karina García y Andrés Altafulla prometieron continuar su relación luego de ‘La casa de los famosos Colombia 2025′

El desenlace de la competencia de convivencia que está en su recta final dejará algo más que eliminaciones y un ganador. La relación entre Karina García y Andrés Altafulla, dos figuras destacadas del entretenimiento colombiano, se robó los reflectores tras confirmar públicamente su romance al finalizar el reality. Aunque el contexto inicial era de competencia, lo que surgió entre ellos fue una conexión genuina que trascendió las dinámicas del programa.

Karina García explicó a Andrés Altafulla, su pareja en 'La casa de los famosos', por qué debe sentirse orgullo de estar en una relación con ella - crédito cortesía Canal RCN

Antes de entrar al reality, Karina, cantante y actriz, y Andrés, presentador y comunicador, ya contaban con carreras consolidadas. No obstante, el aislamiento y la convivencia en la casa revelaron aspectos inéditos de su personalidad, alejados de las luces y cámaras habituales. Lo que comenzó como una relación amistosa se transformó, sin prisa, en un vínculo profundo que resonó entre sus compañeros y en la audiencia.

Las primeras señales de complicidad fueron captadas por las cámaras durante largas conversaciones y gestos de apoyo mutuo en los momentos más tensos de la competencia. Sus interacciones parecían ir más allá de las estrategias de juego, centradas en una autenticidad que rara vez emergía en un contexto tan competitivo. La confianza construida a partir de los días compartidos fortaleció su relación, mostrando una faceta cercana y vulnerable que sorprendió tanto dentro como fuera de la casa.

La evolución de su vínculo fue gradual. Las pruebas del programa evidenciaron una sinergia difícil de ignorar: Andrés acompañaba a Karina con palabras de ánimo en desafíos complejos, mientras ella se convertía en su apoyo emocional en los momentos de mayor presión. Poco a poco, las muestras de cariño y los gestos de camaradería se intensificaron, consolidándose como una de las historias más comentadas durante la emisión del programa.

El cantante barranquillero expresó incertidumbre sobre la continuidad de su relación con la modelo paisa fuera del ‘reality’ - crédito cortesía del Canal RCN

Tras finalizar el programa, ambos compartieron en entrevistas cómo su experiencia en La Casa de los Famosos les permitió descubrir una conexión auténtica, lejos de las proyecciones públicas habituales. Según ellos, el espacio de convivencia ofreció un panorama inesperado para construir una relación que, hasta el día de hoy, sigue creciendo.

En la actualidad, Karina y Andrés son una de las parejas más seguidas en redes sociales, donde comparten momentos de su vida conjunta y actualizaciones de sus trayectorias profesionales. Su historia, nacida en un entorno lleno de cámaras y expectativas externas, demuestra que incluso bajo la presión del foco mediático, puede florecer una relación sincera y duradera.