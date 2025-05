Préstele atención al reflujo gástrico: más de 7 millones de colombianos sufren de estas dolencias

Muchas veces estas señales de alarma se ignoran, y es justo en ese momento cuando aún hay tiempo de actuar para que no sea peor - crédito Pexels

El reflujo gastroesofágico y otros trastornos derivados del ácido gástrico afectan a una parte considerable de la población colombiana.

Según estudios recientes, el 15% de los colombianos padece enfermedad por reflujo gastroesofágico (Erge), una condición crónica que genera malestar y puede derivar en complicaciones graves si no se trata de manera adecuadas.

El gastroenterólogo Alejandro Concha Mejía habló con Infobae Colombia y advirtió que este es un problema de salud pública creciente debido tanto a su incidencia como a sus efectos sobre la calidad de vida.

Un trastorno común y subdiagnosticado

La Erge se produce cuando el esfínter esofágico inferior (EEI), una válvula que conecta el esófago con el estómago, no funciona correctamente, y esto permite que los alimentos y los jugos gástricos regresen al esófago, explicó el expecialista.

Esto provoca acidez, ardor en el pecho y, en casos más graves, irritación y lesiones en la superficie del esófago. A pesar de su prevalencia, menos de la mitad de las personas que padecen esta condición buscan atención médica, lo que dificulta su diagnóstico y tratamiento.

Además de la Erge, problemas asociados al ácido gástrico, como la gastritis y las infecciones por Helicobacter pylori, son altamente frecuentes en el país.

Según datos de la Liga Colombiana contra el Cáncer, ocho de cada diez colombianos presentan gastritis en algún momento de su vida debido a esta bacteria, la cual, sin un diagnóstico y tratamiento oportuno, puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer gástrico.

Mayor riesgo en adultos mayores

Aunque estos problemas pueden manifestarse a cualquier edad, su incidencia aumenta significativamente a partir de los 40 años.

Cambios en el sistema digestivo relacionados con la edad, como una disminución de la motilidad gástrica, son factores que contribuyen al desarrollo del reflujo y otros trastornos digestivos.

En personas mayores de 65 años, los casos de Erge son aún más frecuentes, afectando a más del 20% en grupos de mayores de 70 años, según datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

Limitaciones de los tratamientos tradicionales

Los tratamientos estándar para la ERGE y condiciones similares suelen centrarse en el uso de Inhibidores de la Bomba de Protones (IBPs), como el omeprazol y el pantoprazol, medicamentos diseñados para reducir la producción de ácido en el estómago.

Sin embargo, estos tratamientos no siempre son efectivos. Se estima que uno de cada cinco pacientes con reflujo erosivo y dos de cada cinco con reflujo no erosivo no obtienen los resultados esperados con estos medicamentos.

Especialistas atribuyen esta falta de respuesta a diversas limitaciones del tratamiento con IBPs: requieren administrarse en ayunas y su efecto inicial puede tardar entre tres y cinco días en alcanzarse, lo que lleva a algunos pacientes a buscar alivios complementarios, como antiácidos. Además, tienen interacciones con otros medicamentos y no logran un control completo de los síntomas, particularmente en horas nocturnas, lo que afecta la calidad del sueño de los pacientes.