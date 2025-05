Petro hizo inesperada confesión en un evento de restitución de tierras sobre el futuro de su casa: “Me toca venderla”

El presidente Petro anunció la venta de su casa - crédito Presidencia/Inmobiliaria Promora

Durante un evento gubernamental celebrado el 23 de mayo de 2025 en el Magdalena Medio, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló sobre la entrega de 4.500 hectáreas de tierra a campesinos de la zona.

A su vez, se comprometió a seguir trabajando por los derechos de los campesinos y de otorgarles las tierras que habían sido apropiadas de manera ilegal por narcotraficantes.

Durante su intervención, Petro sorprendió a los asistentes con una declaración inesperada sobre su patrimonio personal, el mandatario afirmó que venderá su casa, argumentando que ya no vive nadie en ella.

El presidente de la República explicó a detalle por qué pondrá en venta su residencia- crédito Colprensa

De igual manera, explicó que esta decisión está alineada con su postura de no acumular tierras, en contraste con lo que señaló como prácticas de otros sectores. “No somos como ellos. Yo no tengo más tierra que la de mi casa y ya no vive nadie en ella, así que me toca venderla”, expresó Petro, añadiendo que no conservará “ni un metro de tierra” en su propiedad.

El presidente, que actualmente reside en la Casa de Nariño debido a las exigencias de su cargo, también recalcó otros motivos detrás de su decisión ligada a una agenda demandante y los desplazamientos constantes por el país, que hacen que su vivienda personal haya quedado desocupada.

A propósito, enfatizó su visión sobre la importancia de la tierra como recurso productivo. “La tierra es para quien la trabaja”, afirmó, destacando que la modernización del país depende de que los campos sean cultivados en su totalidad y que los productos agrícolas se transformen en industria.

El gobernante de los colombianos respaldó sus declaraciones con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), señalando que en el último año se crearon un millón de empleos, de los cuales 600.000 corresponden a los sectores de la agricultura y la industria.

En el mismo evento, el presidente abordó otro tema relacionado con la gestión de tierras, ordenando a la Policía Nacional que participe activamente en los desalojos de terrenos invadidos. Petro instruyó al general Carlos Triana y a otros altos mandos policiales a conformar equipos especializados dentro de la Unidad de Policía para la Paz, con el objetivo de apoyar a la Unidad Nacional de Tierras en estas tareas. “Que acompañen a la Unidad Nacional de Tierras a desalojar cualquier baldío invadido, a desalojar cualquier hacienda que entregara a la Unidad de Víctimas, para reparar a las víctimas”, declaró el mandatario.

Petro y su propuesta con la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar

El presidente Gustavo Petro recordó el problema de salud pública que generó la acumulación de animales en la Hacienda Nápoles - crédito Colprensa y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El presidente Gustavo Petro aprovechó para pedir al director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman Ortiz, evaluar la entrega al campesinado de la Hacienda Nápoles, que fue propiedad del narcotraficante y fundador del Cartel de Medellín Pablo Escobar.

“Lo que yo quiero, Felipe, es que sobre todas las cosas, esa hacienda vuelva a manos del campesinado. Es de utilidad pública porque llevaron tantos animales al zoológico, que hay un problema de salud, de peligro para la sociedad”, indicó el jefe de Estado.

Pablo Escobar importó irregularmente todo tipo de especies, entre ellas, hipopótamos, que se reprodujeron sin control en el Magdalena Medio - crédito Infobae

En paralelo, Petro aseguró que el predio en cuestión es un símbolo en términos de entrega de tierras que fueron el escenario de todo tipo de crímenes y que pasarán a ser de los campesinos, después de décadas de violencia.

“Después, Uribe quiso regalársela a un amigo, no sé qué, para hacer plata, pero esa hacienda tiene tantos muertos que debe ser devuelta al pueblo y es símbolo. Es símbolo de lo que estamos haciendo”, precisó.

Así las cosas, sostuvo que los verdaderos dueños de esas tierras son los campesinos víctimas del confilcto armado. “Claro que no nos quieren por lo que hacemos”, añadió.