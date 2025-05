Karol G estrenó su nuevo sencillo “Latina Foreva”, acompañado del video oficial: así suena

“Estoy lista. Este jueves comienza todo”. Con estas palabras, Karol G encendió a sus millones de seguidores en redes sociales, anticipando el lanzamiento de su próximo sencillo, Latina Foreva.

La Bichota, que por estos días causa furor internacional con el estreno de Mañana fue muy bonito, su documental en Netflix, presentó en dicho largometraje la canción Milagros, inspirada en los ritmos andinos y en una línea que se distanciaba del urbano, al punto de que le valió comparaciones con Natalia Lafourcade.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Previamente, y en medio del Mañana será bonito World Tour, la paisa estrenó una serie de sencillos que hasta ahora no fueron destinados a un álbum de estudio. Entre ellos se incluyen Que chimba de vida, Contigo (con Tiësto como invitado), No me cansaré (su colaboración con Sevdaliza), Si antes te hubiera conocido, y la controvertida +57.

Ahora llega el turno de Latina Foreva, estrenada en plataformas digitales este jueves 22 de mayo, y que podría marcar la tónica de lo que suceda con el esperado sucesor de Mañana será bonito, con el color naranja como símbolo de esta era.

La cantante paisa estaría dando pistas de su nuevo álbum de estudio en las fotos de su Instagram - crédito @karolg/ Instagram

En sus redes sociales, Karol G compartió imágenes, videos con nuevas coreografías y mensajes que sugieren una conexión emocional profunda con esta nueva producción, como la frase: “Se siente como una carta de amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora”.

El anuncio del sencillo vino acompañado de la portada, en la que la cantante posa desnuda, sentada sobre una caja de madera y vistiendo solamente unas botas de esquí que han dado de qué hablar, por su alto valor en el mercado.

La cantante impactó con la foto de su nuevo sencillo - crédito @karolg / Instagram

La pista apela al urbano que caracteriza a la Bichota, pero apela en esta ocasión a una melodía de sintetizador más marcada. En cuanto a la letra, se trata de una celebración de la mujer latina y su sensualidad, invocando distintas nacionalidades en su letra.

Todo esto acompañado de un videoclip rodado en la nieve, intentando marcar un contraste entre el frío del lugar y la “calentura” de las modelos que acompañan a la cantante.

A continuación, la letra completa de Latina Foreva:

Él me estaba presionando,

Yo le dije deja que fluya,

Ya me estaba posteando,

Papi, deja la bulla,

Aunque estemos perreando,

No creas que voy a ser tuya,

Ahora todos quieren una colombiana,

una puertorriqueña, una venezolana,

una Domi que lo mueva rico,

y que lo prenda desde la mañana,

No me decidía, yo a todas las invité,

Son tremendas, mami,

Todas tienen que pique

Teta y nalga, teteta y nalga,

Esa curva no la tiene ni la Nascar,

Eso planeta no lo conoce la NASA.

Teta y nalga, teteta y nalga,

Teta y nalga, tetetete,

Que chimba, ‘ta buena la fiesta con ellas,

Mamasitas foreva, me quedo con mis nenas latinas

‘ta buena la fiesta con ellas, mamacitas foreva’

Pa que tenga este sabor, toca que vuelva y nazca

Tu que estaba pensando,

Que me iba esta noche contigo.

Te estás equivocando,

Esta noche juego para el otro equipo,

Voy a comerme agrandado ese cubito,

Todas queríamos saoco al piso,

Todas nos dimos saoco al piso,

Siempre que hay perreo, llama a la patrulla.

Porque aquí los baby ladran y maúllan,

Si me emborracho, la culpa es mía,

Si estás celoso, la culpa es tuya,

No me decidía y a todas las invité,

Son tremendas mamis y todas tienen que pique,

Teta y nalga, teteta y nalga,

Teta y nalga, tetetete,

Que chimba, ‘ta buena la fiesta con ellas,

Mamasitas foreva. me quedo con mis nenas latinas

‘ta buena la fiesta con ellas,

Mamasitas Foreva,

Pa’ que tenga este sabor,

Toca que vuelva y nazca,

Pa’ que tengo este sabor,

Toca que vuelva y nazca,

Son caprichosas porque no hay quien las complazca.