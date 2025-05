Armando Benedetti tendrá funciones presidenciales por viaje de Gustavo Petro a Ecuador

Armando Benedetti será el encargado de ejercer las funciones presidenciales - crédito Ministerio del Interior

El presidente Gustavo Petro informó oficialmente al Senado de la República que estará por fuera del país entre el 24 y el 26 de mayo con motivo de su participación en la ceremonia de posesión de Daniel Noboa como presidente de Ecuador.

En su reemplazo temporal, designó como ministro delegatario con funciones presidenciales a Armando Alberto Benedetti, actual ministro del Interior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La decisión quedó consignada en una misiva enviada al presidente del Senado, Efraín Cepeda, con fecha del 23 de mayo. En la comunicación oficial, el mandatario explicó:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Constitución Política, me permito por su digno conducto dar aviso al honorable Congreso de la República, de mi traslado a partir del día 24 de mayo de 2025, hacia la ciudad de Quito - República de Ecuador, con el fin de participar en la posesión de mando presidencial del señor Daniel Noboa, y participar en reuniones de trabajo. El regreso a Colombia será el día 26 de mayo de 2025″.

El anuncio del viaje fue hecho mediante una carta oficial dirigida al presidente del Senado, Efraín Cepeda - crédito X

Asimismo, señaló que durante ese período, Benedetti ejercerá las funciones constitucionales y legales que le sean delegadas.

La asistencia de Petro a la ceremonia de Noboa no sería noticia destacada si no fuera por los antecedentes recientes de tensión entre ambos gobiernos. Desde el proceso electoral que llevó a Noboa a la reelección, el presidente colombiano mostró reservas sobre la legitimidad del mismo y fue enfático en no reconocer los resultados hasta que se presentaran las actas de cada mesa para verificación.

“El gobierno (de ese país) debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas. Hasta el momento me expresaré oficialmente”, escribió Petro en su cuenta de X, después de que la canciller colombiana, Laura Sarabia, ya hubiera emitido un mensaje de felicitación institucional.

La postura del jefe de Estado se sustentó, según sus propias declaraciones, en preocupaciones sobre la seguridad del proceso electoral ecuatoriano. En una declaración pública, expresó:“Los informes que recibo son preocupantes. Leonidas Isa, excandidato indígena, fue detenido unos días antes. Las zonas de mayoría de la oposición fueron puestas bajo estado de sitio y control militar dos días antes de las elecciones. La dirección de las elecciones siempre estuvo bajo vigilancia militar directa y armada con rostros en capucha. Cada mesa tuvo fuerte presencia militar uniformada y con armas. Hay veedores extranjeros que tuvimos que proteger porque tenían temor de no poder salir. Impidieron la salida del país de un veedor argentino”.

El presidente colombiano había expresado preocupaciones sobre la seguridad y transparencia de los comicios ecuatorianos - crédito Presidencia de la República de Colombi

Uno de los puntos más sensibles en la relación entre Colombia y Ecuador se produjo cuando Petro ofreció asilo político a opositores ecuatorianos. En abril, el mandatario aseguró:

“Hay una lista negra de opositores en Ecuador que están siendo perseguidos. El Gobierno de Colombia le dará asilo a todo el que llegue a territorio colombiano”. Este pronunciamiento no fue bien recibido por el gobierno ecuatoriano y generó un impasse diplomático que se mantuvo latente hasta hace pocos días.

El aparente “deshielo” entre ambos presidentes ocurrió durante un breve encuentro en Ciudad del Vaticano, durante la misa en honor al papa León XIV, a la que asistieron múltiples líderes internacionales. Aunque no se conocen los detalles de esa conversación, el anuncio del viaje de Petro a Quito sugiere una normalización de las relaciones entre los dos gobiernos, o al menos, una intención de retomar el diálogo institucional.

Petro ofreció asilo en Colombia a opositores ecuatorianos que, según dijo, estaban siendo perseguidos por el Gobierno de Noboa - crédito Presidencia de la República

Por ahora, la designación de Armando Benedetti como ministro delegatario durante la ausencia del jefe de Estado tendrá un papel relevante, dado que estará encargado de liderar las funciones ejecutivas durante el fin de semana.