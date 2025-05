Mateo Carvajal les contestó a los que lo critican por sus tatuajes tras viralizarse respuesta que dio su hijo al respecto

Mateo Carvajal habló de sus tatuajes, lo que piensa su hijo al respecto y las críticas que ha recibido - crédito @mateoc17/IG

En una historia de su perfil en Instagram, Mateo Carvajal opinión sobre la polémica desatada en las redes sociales después del pódcast que hizo con su hijo Salvador, pues varios de sus seguidores han criticado las enseñanzas que le da a su hijo, pero principalmente por su imagen.

Todo sucedió porque Mateo tuvo una conversación sincera y cargada de ternura con su hijo Salvador y compartió los videos en donde habla de diferentes temas importantes, pero uno de los que más llamó la atención fue en el que habló sobre el que ha marcado su identidad: los tatuajes.

El intercambio, espontáneo y lleno de ocurrencias, dejó ver no solo el estrecho vínculo entre padre e hijo, sino también las reflexiones que Carvajal ha hecho con el paso del tiempo sobre las decisiones que ha tomado respecto a su imagen.

“¿Tú qué piensas de los tatuajes que yo tengo?”, preguntó Mateo en un momento que parecía casual, pero que rápidamente se tornó revelador.

La primera respuesta de Salvador fue sin filtros y clara: “No me gustan”. Al escuchar la respuesta de su hijo, el deportista insistió en saber por qué, y el pequeño, señalando algunos de los tatuajes de su papá, dijo que esos en particular no le agradaban.

La conversación continuó con una pregunta directa de Mateo: “¿Qué piensas de los tatuajes del papá? Cuando seas grande, ¿te gustaría hacerte uno?”. Salvador, con la seguridad que caracteriza a los niños, respondió: “Sí. Uno. Uno en la espalda. Un león, porque yo soy signo Leo”.

Intrigado por la visión de su hijo, Carvajal quiso saber más: “¿Y tú por qué crees que yo tengo tantos tatuajes?”, a lo que Salvador respondió con una lógica tan ingenua como conmovedora: “Para que te veas lindo”.

Conmovido por la respuesta, el deportista aprovechó para mostrarle algunos de los tatuajes más significativos que lleva en su cuerpo, todos dedicados a su hijo: “Yo tengo tatuado seis veces tu nombre. Mira, Salvador, tengo uno aquí en la pierna, aquí dice Salvador, aquí Salva. Tengo una carta que tú escribiste”.

La charla también abordó la percepción del niño frente a las personas tatuadas, ya que el influenciador aprovechó el espacio para preguntarle por lo que pensaba cuando veía gente tatuada en la calle y Salvador fue claro: “Me gusta”.

Mateo entonces quiso saber si le causaban miedo, pero el pequeño lo negó sin dudar. Más adelante, el excompetidor de Desafío Súper Humanos le preguntó: “¿Las personas que tienen tatuajes crees que son buenas o malas?”, y Salvador contestó: “Algunas malas y algunas buenas”, afirmando después que su papá, tatuado y todo, es una persona “buena”.

Uno de los puntos más emotivos de la conversación se dio cuando Carvajal tocó el tema de los tatuajes faciales, un tipo de arte corporal que suele ser polémico. Salvador reveló que precisamente esos eran los que no le gustaban, a lo que su padre respondió con franqueza: “A mí tampoco me gustan (...) No tomé una buena decisión”.

Fue entonces cuando el deportista se sinceró con su hijo sobre su deseo de que no siga sus pasos en ese aspecto: “Solo me gustan algunos tatuajes de la cara, pero a mí no me gustaría que tú te hicieras. Es más, no me gustaría que tú te hicieras tatuajes, porque es que te ves lindo sin tatuajes”.

Sin embargo, Salvador se mostró decidido y a su corta edad reiteró que quiere hacerse un león en la espalda, de hecho, con picardía, añadió que no será solo uno, sino “varios”.

El toque cómico: ¿tatuarse a MrBeast?

La charla culminó con un momento divertido cuando Mateo, entre risas, le preguntó a su hijo si se tatuaría su cara y su primogénito, sin pensarlo mucho, le dijo que no, pero sorprendió cuando dijo que sí se haría la cara de MrBeast, refiriéndose al famoso creador de contenido estadounidense.

Como era de esperarse, la publicación estuvo envuelta en una polémica porque varias personas salieron a opinar que Mateo Carvajal le estaría dando “un mal ejemplo” a su hijo Salvador, incluso, hubo internautas que mencionaron a Melina Ramírez (la mamá del menor) para que estuviera más pendiente de su hijo.

Ante esto, el deportista compartió un mensaje en el que aclaró cuál es su posición con respecto a las decisiones del niño, pero también lo que él quiere recalcar como papá.

"Yo no quiero que seas como yo. Quiero que seas tú, feliz, valiente, amable, un buen amigo y un buen hijo. NADA (ni siquiera un tatuaje) te marcaría más la vida que hacer las cosas con tu alma y con todo el corazón. Yo no vine a decirte qué ser, vine a cuidarte mientras te acompaño a descubrirlo", escribió Mateo.

Sin embargo, horas más tarde, Carvajal, fiel a su estilo, compartió una nueva publicación en la que dejó ver que una seguidora en Instagram le dijo que “se veía horrible” con los tatuajes, así que él puso una foto de perfil de ella, mientras indicaba que “era Miss Universo” la que le estaba diciendo cómo lucir, todo en tono sarcástico y de burla.