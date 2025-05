Francia Márquez se refirió a la agresión racista a un agente de tránsito en Cali: “Nuestra sociedad ha negado el racismo”

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia - crédito Mariano Vimos/Colprensa

En la cumbre ‘Impulsando la Justicia Económica de los Pueblos y las Personas Afrodescendientes’, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, rechazó nuevamente el acto racista contra José Félix Angulo, agente de tránsito que fue increpado en Cali, Valle del Cauca.

La exministra de la Igualdad aseguró que “nuestra sociedad ha negado el racismo”, resaltando los problemas que actualmente tienen los afrodescendientes en Colombia.

Por tal motivo, la vicepresidenta aseguró que, para el próximo mes, el Gobierno nacional dará entrega a la región Pacífica una política pública de desarrollo integral.

Francia Márquez aseguró que “nuestra sociedad ha negado el racismo” - crédito Mauricio Dueñas/EFE

El agente de tránsito José Félix Angulo, identificado con el número 466, relató a El País de Cali cómo ha vivido los días posteriores a la agresión verbal que sufrió el pasado viernes en inmediaciones del Parque del Perro, en el sur de Cali.

En diálogo con este medio, el funcionario explicó que, pese al impacto emocional, ha recibido apoyo institucional y mantiene firme su compromiso con su labor.

“He estado un poco bajo de ánimo, pero he tenido mucho apoyo del Alcalde, del Secretario de Movilidad y de mis compañeros dándome moral y motivándome. Siempre le he dicho a Cali, no al racismo. Cali es amor y alegría”, expresó Angulo a El País de Cali.

El agente describió que la agresión ocurrió mientras realizaba un operativo para controlar el mal estacionamiento en el barrio San Fernando, cerca de la Calle 5. Al llegar a un vehículo detenido frente a un supermercado Carulla, donde está prohibido estacionar, solicitó la licencia de conducción a la conductora para realizar el comparendo correspondiente.

“Cuando llego, cuadro mi moto y dentro del vehículo está una señora a la que saludo. Me presento, le digo que muy buen día, que soy el agente 466 de la ciudad de Cali y le pido que por favor me enseñe su licencia de conducción”, relató Angulo a El País de Cali.

José Félix Angulo sufrió insultos racistas durante un operativo en el Parque del Perro en Cali - crédito Alcaldía de Cali y redes sociales

Añadió que la mujer no mostró actitud agresiva, solo preguntó por la razón del comparendo, a lo que el agente respondió que el carro estaba estacionado en un lugar prohibido.

Mientras realizaba el procedimiento, una tercera persona, ajena al operativo, se acercó y comenzó a agredirlo verbalmente. “Él era alguien ajeno al procedimiento que estoy haciendo y es allí cuando yo levanto mis manos y le digo que si me va a pegar”, dijo.

Un compañero del agente grabó la situación con su celular para registrar lo sucedido y apoyar el procedimiento legal que se inició. Angulo señaló que durante el episodio le vinieron “malos pensamientos”, pero recordó “de dónde vengo y la persona que soy yo”.

Añadió que es líder social en la Comuna 14, donde capacita a jóvenes de alto riesgo y mujeres embarazadas, y que pensó en su familia y en el uniforme que porta.

“Eso sí, no puedo negar que fue un momento muy difícil para mí”, afirmó a El País de Cali.

Sobre el agresor, el agente indicó que desconoce qué ha ocurrido con él después del incidente, pero afirmó que hizo lo que debía y que el caso sigue un proceso legal. “No tengo ningún tipo de rencor contra la persona”, expresó.

Si tuviera la oportunidad de hablar con el agresor, le diría: “Yo a este hombre lo perdono porque somos seres humanos. Lo único que le diría es que busque la historia de qué es el racismo y lo que significa, pues aquí en Colombia no hay raza pura. También le diría que se informe sobre qué es el respeto, porque así sea negro yo merezco respeto”, añadió Angulo.

El impacto del video fue amplio, alcanzando incluso pronunciamientos del presidente de la República en redes sociales. Angulo dijo que se enteró del alcance cuando amigos y conocidos comenzaron a llamarlo para preguntarle por lo ocurrido. “Yo en ese momento no tenía nada que decir, solo les informaba que lo que había ocurrido era lo que se puede apreciar en el video”, comentó.

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

El agente contó que desde hace casi 18 años buscaba pertenecer a la policía de tránsito y que, a pesar de las dificultades, siente aprecio por su trabajo. “Siempre me ha gustado este uniforme. Fui dragoneante de la Infantería de Marina y siempre me gustó mucho tener el uniforme. Me gusta mucho hacer la parte educativa porque eso es lo que yo hago en mi comuna con jóvenes de alto riesgo”, afirmó.

Sobre la coordinación con la Policía, el agente aseguró que el acompañamiento es siempre necesario como apoyo.

Este caso evidenció nuevamente las tensiones que pueden presentarse en el ejercicio de las funciones públicas en espacios urbanos y la importancia de promover el respeto y la convivencia en la ciudad de Cali. La entrevista completa fue publicada por El País de Cali.