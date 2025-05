Petro envió un duro mensaje al Congreso de la República por la nueva consulta popular: “Mamola, ahora es que empieza lo bueno”

El presidente Gustavo Petro celebró la radicación de una nueva consulta popular consulta popular - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Los ministros del Interior, Armando Benedetti; de Trabajo, Antonio Sanguino; y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, radicaron el lunes 19 de mayo de 2025 la nueva consulta popular que incluye puntos sobre la reforma a la salud.

El presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para rechazar las versiones que circularon sobre el objetivo de la consulta popular después de que el texto se hundiera en la plenaria del Senado la semana pasada.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario expresó: “¿Qué se acabó la Consulta Popular? Mamola, ahora es que empieza lo bueno. Del pueblo trabajador no se burla nadie”, escribió en su cuenta de X.

El presidente también destacó la importancia de la movilización ciudadana en defensa de los derechos sociales, haciendo énfasis en la participación de los habitantes de Barranquilla, Atlántico, en el Cabildo Popular de este martes 20 de mayo de 2025. “Así está el pueblo barranquillero, en la propia tierra del presidente del Senado, empieza la gran movilización general del pueblo colombiano por sus derechos”, añadió Petro en su mensaje.

La jornada en Barranquilla que lidera el presidente Petro para impulsar nueva consulta popular no estuvo exenta de críticas. El concejal de Bogotá Daniel Briceño cuestionó los recursos empleados para la organización de estas reuniones del Gobierno nacional. Según Briceño, estas actividades no logran convocar a la ciudadanía sin el uso de incentivos económicos. “No hay reunión del Gobierno nacional que se haga sin malgastar los impuestos de los colombianos. Ustedes no llenan sin plata, comida y buses. Los vamos a seguir exponiendo”, afirmó el cabildante.

Mientras tanto, en el Congreso de la República, se desarrolla una situación particular en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Petro. Dos comisiones legislativas están debatiendo simultáneamente el proyecto. Esta estrategia busca avanzar en la discusión de la reforma desde diferentes frentes.

En la Comisión Cuarta del Senado se está analizando un proyecto resucitado que busca construir una ponencia para un tercer debate, el cual podría presentarse antes del próximo martes. Este proyecto toma como base el texto aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes y está alineado con los intereses del Gobierno.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó la estrategia del Ejecutivo para garantizar que las reformas avancen en el Congreso. “El Gobierno, expresando su voluntad de que el Congreso permita las reformas, radicó un mensaje de urgencia y de insistencia para estos dos proyectos de ley, que la opinión pública ya conoce como la minireforma laboral. Igual hicimos con el proyecto original de la reforma laboral, le dimos mensaje de insistencia porque va mucho más adelantado”, declaró Sanguino.

Estas son las preguntas de la nueva consulta popular impulsada por el Gobierno

¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?

¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?

¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?

¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?

¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?

¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?

¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?

¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?

¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?

¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?

¿Está de acuerdo con que el Gobierno compre o produzca medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes?

¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el Adres paguen directamente a hospitales y clínicas?

¿Está de acuerdo en un modelo de atención primaria en salud preventivo y resolutivo?

¿Está de acuerdo en un régimen laboral especial, que garantice vinculación formal a los trabajadores de la salud y sus derechos laborales, además de un salario justo?