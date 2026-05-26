“Esto es guerra, no turismo extremo”: el mensaje del mercenario colombiano ‘Tornado’, al servicio de Ucrania en la guerra con Rusia

El mercenario colombiano cuenta con 20 años de experiencia como militar en su país de origen - créditos @united24.media/IG | @47mech_brigade/IG | United24 Media / sitio web

Gracias a un video que se difundió a través de redes sociales, la semana del lunes 25 de mayo de 2026 se pudo conocer cómo lleva la vida un mercenario colombiano en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El connacional, que no se identificó con su nombre real en la grabación, contó cómo ha sido el proceso desde que viajó a Europa para apoyar en el conflicto bélico a Ucrania.

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“Soy colombiano. Aquí en Ucrania me conocen más conocido como Tornado (...) Llegué aquí y me reporté con ellos y me recogieron. Me reclutó un reclutador (sic) y me trajo aquí hasta la 40, brigada 47, segundo batallón”, explica al comienzo de la grabación el exmilitar.

Sobre cómo fue que se alistó en medio de las condiciones difíciles del terreno y el clima, “Tornado” mencionó: “Me preparé muy bien en polígono, entrenamiento, más de veinte días, con toda clase de armamento: fusil, RPG, lanzagranadas, todo ese antitanque, mina antitanque y (...) antidrones”.

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“En prisión estuve ciento diez días, pero lamentablemente pudimos salir adelante con el compañero y se hizo las cosas como deberían de ser. No, daba miedo, sí, pero hay que superarle, saber tener la calma para poder salir de ella”, expresó el mercenario colombiano, luego de compartir el testimonio que se viralizó entre usuarios de la plataforma Reddit y el portal informativo United24 Media.

"Tornado", como se hace llamar el mercenario colombiano que combate para Ucrania, se ganó el respeto de cientos de usuarios en redes sociales y en la plataforma Reddit, donde se conoció parte de su historia - créditos @united24.media/IG | @47mech_brigade/IG

La historia de “Tornado”, un voluntario colombiano que integra la 47ª Brigada Mecanizada Separada “Magura” de Ucrania, ha llamado la atención internacional por su muestra de resistencia y valor en el frente de batalla.

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En una entrevista publicada por la brigada el 19 de mayo, este combatiente sostuvo una posición en la región de Sumy durante 110 días, enfrentando incesantes ataques rusos y el constante acecho de drones.

“Tornado”, cuyo nombre real no se revela por razones de seguridad, llegó a Ucrania para unirse a la Legión Internacional tras una vida civil en Colombia, donde trabajaba instalando estructuras de aluminio y vidrio templado.

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Aunque tenía experiencia militar previa de hace más de dos décadas, la guerra en Ucrania lo llevó de regreso al campo de batalla, motivado tanto por el deseo de contribuir como por razones económicas.

“Serví en el ejército hace 20 años. Vine a Ucrania para hacer mi aporte, para hacer algo bueno y también por el dinero”, reconoció el connacional.

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Cómo es la guerra de drones entre Rusia y Ucrania: esto comentó el mercenario colombiano

“Tornado” describió la guerra de drones como uno de los elementos más determinantes del conflicto en Ucrania.

“Aquí, en la guerra, cada vez más eventos están conectados con drones. Hay drones pesados y complejos operando, pero si una persona sabe cómo actuar bajo esas condiciones, es posible avanzar”, relató.

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Durante los 110 días en el frente, mantener la calma bajo vigilancia aérea constante fue fundamental para sobrevivir.

- crédito @united24.media/IG | @47mech_brigade/IG

Control de emociones y resistencia bajo presión

El voluntario colombiano admitió que el miedo estuvo siempre presente, pero enfatizó la importancia de mantener el control emocional para no sucumbir ante la presión.

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“Mientras estás en la posición y los drones están sobre tu cabeza, tienes que mantener el miedo y otras emociones bajo control”, describió el mercenario Colombia.

En su testimonio, “Tornado” también advirtió a quienes consideran ir a Ucrania como voluntarios, especialmente a los extranjeros que ven la guerra como una aventura.

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“La gente que viene a Ucrania a luchar debe entender que vienen a la guerra. Nadie viene aquí a jugar ni por turismo extremo. Esto es guerra”, puntualizó el connacional, dejando claro que el compromiso y la preparación son vitales para enfrentar la realidad del conflicto.

Días atrás se conoció otro caso del exmilitar colombiano William Andrés Gallego Orozco, que pudo conversar con su mamá (Paulina Orozco Monsalve) y su papá (William Gallego Arias) - crédito @NorthWind_Rus/X

El caso de “Tornado” no es aislado. Según el Departamento de Coordinación de Servicio Militar Extranjero de Ucrania cuenta en la actualidad con voluntarios de 75 países que sirven en unidades militares ucranianas, y cerca de 600 extranjeros firman contratos cada mes.

La participación de latinoamericanos, y en particular de colombianos, se ha hecho más visible en los últimos meses, tanto por su experiencia militar previa como por su disposición a integrarse en el combate.