Colombia

La Policía ejecutó extinción de dominio a bienes en Bogotá y Cúcuta de una red vinculada al lavado de activos y al narcotráfico

Un conjunto de propiedades ubicadas en tres ciudades fueron ocupadas y entregadas bajo custodia estatal, en el marco de un operativo conjunto que bloqueó el flujo de recursos ilícitos de una red desmantelada años atrás

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Las autoridades ocuparon seis bienes, incluidos inmuebles y vehículos, en Bogotá, Cúcuta y San Cayetano, todos bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) - crédito Polfa
Las autoridades ocuparon seis bienes, incluidos inmuebles y vehículos, en Bogotá, Cúcuta y San Cayetano, todos bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) - crédito Polfa

Un reciente operativo coordinado por la Policía Nacional logró la extinción de dominio sobre bienes que superan los 24.934 millones de pesos colombianos. Esta acción golpeó directamente las finanzas de una estructura criminal dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico, afectando propiedades en Bogotá, Cúcuta y el municipio de San Cayetano.

La operación, denominada Nemesis Plus, se realizó en colaboración con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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Como resultado, seis bienes muebles e inmuebles fueron ocupados: dos lotes, un parqueadero, dos motocicletas y un establecimiento de comercio. Todos quedaron bajo administración de la SAE, consolidando así la afectación patrimonial a este grupo delincuencial.

Este procedimiento representa la culminación de una investigación exhaustiva, que permitió descubrir y documentar actividades ilícitas que ponían en riesgo la seguridad económica local y nacional.

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El grupo delincuencial afectado había sido desarticulado en 2012 tras una investigación de la Agencia Federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos que derivó en la extradición de dos miembros - crédito Polfa
El grupo delincuencial afectado había sido desarticulado en 2012 tras una investigación de la Agencia Federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos que derivó en la extradición de dos miembros - crédito Polfa

Cabe señalar que la organización intervenida ya había sido desarticulada en 2012, tras pesquisas de la Agencia Federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que llevó a la extradición y condena de dos de sus miembros.

Los bienes afectados, ubicados en San Cayetano, norte de Santander, así como en Cúcuta y Bogotá, pertenecían a un grupo delincuencial desarticulado en el año 2012 tras una investigación adelantada por las autoridades de los Estados Unidos, que permitió la extradición de dos de sus integrantes”, señaló el teniente coronel Daniel Giovanni Lozano Rodríguez, director encargado de la Policía Fiscal y Aduanera.

La medida de extinción de dominio busca debilitar la capacidad financiera y logística de las redes criminales, mientras protege el comercio formal y refuerza la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Según el teniente Lozano Rodríguez, el resultado mejora la percepción de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, además de contribuir al desarrollo económico y social del país.

La Policía Nacional y la Dian ejecutan la operación Nemesis Plus para la extinción de dominio de bienes valuados en más de 24.934 millones de pesos vinculados al lavado de activos en Colombia - crédito Polfa
La Policía Nacional y la Dian ejecutan la operación Nemesis Plus para la extinción de dominio de bienes valuados en más de 24.934 millones de pesos vinculados al lavado de activos en Colombia - crédito Polfa

“Con acciones contundentes como la operación Némesis Plus, se envía un mensaje claro: en Colombia no existe espacio para las organizaciones criminales que pretenden enriquecerse mediante actividades ilícitas que afectan la estabilidad económica, la competitividad empresarial y los recursos destinados al bienestar de los ciudadanos”, indicó el director encargado de la Policía Fiscal y Aduanera.

Las autoridades advierten que el impacto de la extinción de dominio no solo debilita las estructuras delictivas, sino que protege la economía legal. Por tanto, la Policía Nacional y la Dian han reiterado su compromiso de continuar con operaciones similares contra el lavado de activos y el contrabando.

“Este resultado operacional representa un contundente golpe contra las finanzas del crimen organizado. La afectación patrimonial a estas estructuras delincuenciales no solo debilita las capacidades financieras y logísticas, sino que también protege el comercio formal, fortalece la confianza ciudadana en las instituciones y contribuye al desarrollo económico-social de Colombia”, comentó el oficial.

La ciudadanía cuenta con canales confidenciales para denunciar irregularidades relacionadas con la comercialización ilegal de mercancías. Entre ellos se encuentran la Línea Anticontrabando 159, el WhatsApp 321 394 2169 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva de la información.

La medida de extinción de dominio implementada por la Fiscalía, la Policía y el Ejército debilita las capacidades financieras y logísticas del crimen organizado en Colombia - crédito Polfa
La medida de extinción de dominio implementada por la Fiscalía, la Policía y el Ejército debilita las capacidades financieras y logísticas del crimen organizado en Colombia - crédito Polfa

En síntesis, la extinción de dominio a bienes vinculados al lavado de activos en Cúcuta y otras ciudades representa un mensaje claro de las autoridades: las organizaciones criminales no tienen espacio para enriquecerse a costa de la estabilidad económica y el bienestar social del país. El caso refuerza la importancia de la cooperación interinstitucional y el control estatal sobre los recursos obtenidos ilícitamente.

“La Policía Nacional, en articulación con la Dian, continuará adelantando actividades operacionales coordinadas contra el lavado de activos, el contrabando y demás delitos conexos, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección del patrimonio económico de la nación”, concluyó el oficial.

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