En plena rueda de prensa para anunciar la convocatoria de Colobia al Mundial 2026 robaron a un equipo de prensa: el ladrón quedó en video

El sorpresivo robo que empañó la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La rueda de prensa en la que Néstor Lorenzo confirmó los 26 jugadores convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026 terminó marcada por un inesperado episodio de inseguridad dentro de la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en Bogotá.

Lo que inicialmente era una jornada deportiva enfocada en las decisiones del cuerpo técnico y las reacciones por la ausencia de algunos futbolistas, entre ellos Rafael Santos Borré, terminó convirtiéndose en tema de conversación entre periodistas y comunicadores deportivos por el presunto robo de una cámara de video dentro del recinto.

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El hecho habría ocurrido minutos después de finalizar la rueda de prensa oficial del lunes 25 de mayo, cuando periodistas, camarógrafos y reporteros realizaban entrevistas adicionales y cubrían las reacciones posteriores al anuncio de la convocatoria mundialista.

Según las imágenes de seguridad conocidas hasta el momento, un hombre habría esperado que los equipos de prensa estuvieran distraídos para acercarse lentamente a una mesa donde reposaba una cámara aparentemente desatendida.

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Escándalo en la Federación Colombiana: hombre habría robado una cámara durante anuncio de convocados al Mundial 2026 - crédito redes sociales/X

En el video, que comenzó a circular entre periodistas deportivos y grupos de WhatsApp, se observa cómo el sujeto toma el equipo, abre una maleta y guarda la cámara antes de abandonar el lugar con aparente tranquilidad.

El episodio generó sorpresa entre los asistentes debido a que este tipo de eventos suelen contar con estrictos controles de acceso, acreditaciones oficiales y validaciones previas de ingreso.

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“Necesitamos que nos ayuden a identificar al personaje registrado en cámara. Robó una cámara y hurgó una maleta durante el evento”, escribió uno de los periodistas presentes en la convocatoria, mensaje que rápidamente empezó a viralizarse entre colegas y medios deportivos.

La situación tomó mayor relevancia porque el supuesto ladrón no solo habría hurtado el equipo audiovisual, sino que además, según denunciaron algunos asistentes, también revisó pertenencias personales mientras el lugar permanecía en medio de la aglomeración posterior al evento.

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La convocatoria de Colombia termina con sorpresa inesperada - crédito Luisa González/Reuters

De acuerdo con información conocida posteriormente, funcionarios de la Federación comenzaron a indagar por el equipo desaparecido pocos minutos después de finalizar la conferencia de prensa.

Semana reveló que algunas personas del lugar empezaron a preguntar discretamente por la cámara mientras periodistas y trabajadores de medios aún permanecían dentro de las instalaciones deportivas.

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Además, trascendió que el propietario del equipo hurtado se mostró visiblemente afectado por lo ocurrido debido a la responsabilidad profesional que representaba el objeto extraviado.

“Las imágenes muestran claramente cómo espera que todos estén ocupados haciendo entrevistas y cubriendo reacciones. Aprovecha la dispersión del evento, toma la cámara y sale del lugar como si nada hubiera pasado”, comentaron asistentes que revisaron posteriormente las grabaciones de seguridad, según comentarios que están circulando en los chats de periodistas y en las redes sociales.

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Las cámaras captan un hurto en plena jornada mundialista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso también despertó cuestionamientos entre varios periodistas deportivos, quienes se preguntaron cómo el señalado responsable logró ingresar y abandonar el recinto sin inconvenientes, teniendo en cuenta que el acceso requería registro previo de datos personales y acreditación oficial.

La controversia ocurrió en medio de una jornada que ya generaba múltiples reacciones deportivas por la lista de convocados presentada por Néstor Lorenzo, especialmente tras conocerse la ausencia de futbolistas que venían siendo habituales en la Tricolor.

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Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido un comunicado oficial sobre el presunto robo ni se ha confirmado la identidad del hombre que aparece en las grabaciones de seguridad.

Mientras tanto, las imágenes continúan circulando entre comunicadores deportivos y aficionados, convirtiendo el hecho en uno de los temas más comentados alrededor de la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

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Estos son los 26 convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Alvaro Montero David Ospina Camilo Vargas Jhon Lucumí Davinson Sánchez Yerry Mina Willer Ditta Daniel Muñoz Santiago Arias Johan Mojica Deiver Machado Richard Ríos Jefferson Lerma Kevin Castaño Juan Camilo Portilla Gustavo Puerta Jhon Arias James Rodríguez Jorge Carrascal Juan Fernando Quintero Jaminton Campaz Juan Camilo Hernández Carlos Andrés Gómez Luis Díaz Luis Suárez Jhon Córdoba