Yina Calderón aseguró que tiene videos íntimos de ‘Peluche’: “Fue modelo webcam”

La salida de Yina Calderón de La casa de los famosos Colombia trajo para la exparticipante del reality del Canal RCN una nueva temporada de chismes, pues recientemente se pronunció en contra de Mateo Varela, conocido como Peluche, sobre la tenencia en poder de la empresaria de unos videos comprometedores del modelo.

Tal y como lo dijo en repetidas ocasiones durante su paso por la convivencia, Calderón conoce algunos secretos “oscuros” de aquellos con los que estuvo encerrada durante más de cien días en la casa. Las declaraciones de la huilense en contra del novio de Norma Nivia se dieron durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Tiktok en la madrugada del 19 de mayo.

De acuerdo con la empresaria, en su poder tiene una serie de videos “comprometedores” de Mateo Varela cuando fue modelo webcam, agregando que este material es de “cuando era joven” y estaría utilizando un dildo para la transmisión de contenido erótico.

“Imagínense que tengo unos videos de Mateo metiéndose un dildito cuando era joven porque fue webcam, y el que se deja meter un dildito se deja meter el dedito”, dijo la creadora de contenido en la transmisión.

La empresaria de fajas habría vuelto a la generación de contenido utilizando el formato que creó en La casa de los famosos al que llamó “El Bochinche”, donde junto a la Toxicosteña y Karina García, les contaba a los televidentes algunos chismes de lo que pasaba en el reality con los participantes.

Sin embargo, la DJ no mostró pruebas de que tuviera los clips en su poder, por lo que algunos aseguran que se trata de una estrategia para sacar al paisa de la competencia.

Así las cosas, los seguidores de Calderón como de Mateo Varela tendrán que esperar que salgan a la luz este material que dicen tener para confirmar que se trata del participante.

Las reacciones por estas declaraciones de Yina Calderón tienen encendidas las redes sociales, pues afirman que a pesar de haber generado polémica en el programa, haber mencionado que tendría un cambio fuera de la casa estudio, continúa con la misma tónica del pasado.

Entre los comentarios que reposan en la publicación, destacan: “Yina es la mejor de todas, nos llegó el chisme que nos hacía falta”; “como ni sonó ni tronó en las redes, le toca empezar a hablar de todos para volver a sonar”; “salió a acabar hasta con el nido de la perra fuera de la casa”; “ya sabíamos que eso iba a pasar, hasta la Toxi va a llevar”, entre otros.

La reacción de Yina al enterarse de que su amiga está en la cárcel

Un día después de haber resultado eliminada de la convivencia, Yina Calderón se enteró de que Epa Colombia había sido detenida y purga una condena en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá. En su paso por el matutino Buen día, Colombia, la empresaria rompió en llanto en vivo cuando habló del tema.

“Ella ha hecho muchas cosas, emplea a la gente, su empresa la da trabajo a muchísimas personas, no es justo que esté como está. A mí no me importa haberme ido de ese programa, yo ya cumplí con lo que tenía que cumplir, yo fui la villana de esa historia, a mí no me importa eso, me importa mi amiga que está en una cárcel y yo la verdad sí hago un llamado para que nos unamos y hagamos algo por Epa Colombia porque no es justo. Sí, cometió un error, pero ella ya pagó ese error porque ya pagó una multa tremenda y ella ya había arreglado ese caso, entonces no es justo que esté como está cuando de verdad hay gente peligrosa en la calle”, expresó Yina en el matutino del Canal RCN al respecto.