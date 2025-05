De rodillas, así fue el conmovedor encuentro entre Gloria Trevi y su mini imitadora de ‘Yo me llamo’: “No llores”

Gloria Trevi subió al escenario a su mini imitadora de 'Yo me llamo' durante su concierto en Bogotá - crédito @gloriatrevi y @laredcaracol/Instagram

Con 9 años de edad, María Laura Colorado hizo historia en la versión mini de Yo me llamo 2025, donde, a pesar de no ganar la competencia, se robó el show con sus actuaciones.

Tanto así, que la misma Gloria Trevi, artista a la que imitó, envió un mensaje para ella y la felicitó por su trabajo.

Además, durante su paso por Bogotá, la intérprete de Pelo suelto invitó a su mini imitadora para conocerla en persona.

El emotivo momento se viralizó en redes sociales por el llanto de la pequeña al compartir con quien es su estrella favorita.

“Ay, qué emoción; por favor, sé fuerte, sin llorar, respira”, dijo la cantante mexicana mientras abrazaba de rodillas a la pequeña imitadora que la sorprendió con un ramo de flores.

Tras dedicar un par de minutos a su admiradora, Gloria Trevi compartió con su pequeña imitadora. La cantante, nacida en Monterrey, México, pidió inmortalizar el encuentro con una foto: “Venga, que esta sí es para toda la vida, esa no se borra”.

No obstante, la emoción que causó la visita de María Laura Colorado motivó a que la artista también le pidiera que la acompañara en tarima para interpretar uno de sus temas preferidos.

El Movistar Arena de Bogotá aplaudió el gesto de la cantante y ovacionó el talento de su mini imitadora, quien relató querer vivir de nuevo esa experiencia junto a la estrella que más admira.

“Me sentí súper mega emocionada, lloré de todo. Yo: ‘¡Ay, mami, mami, mami, mami! Me van a llevar a conocer a Claire’. Me puse a llorar, y todo fue súper espectacular. Lo quisiera volver a repetir. Hermoso”, mencionó la pequeña al programa La red, de Caracol Televisión, con quienes habló al salir del show en el que cumplió el sueño de ver a la cantante mexicana.

“Hermosas, mucha ternura, la verdad”, “espectacular la sencillez de Gloria Trevi y la ternura de Yo me llamo Mini Gloria, qué emotivo momento”, “qué emoción que Mini Gloria cumplió su deseo. Te lo mereces, Mini Gloria”, “bien merecido, ella sabe que era la ganadora de Mini Gloria”, “ella es la real ganadora de Yo me llamo mini”, “ay, Dios, qué belleza esa hermosura de niña, qué amor por su artista, era la mejor. Estuve ahí y fue bello verlas juntas”, comentaron algunos cibernautas en las publicaciones que circulan en redes sociales.

Ella es la pequeña que imitó a Gloria Trevi por ‘Yo me llamo mini’

María Paula Colorado, una niña de 9 años, originaria de Medellín, participó en la edición 2025 de Yo me llamo mini, interpretando a la cantante mexicana Gloria Trevi. Su desempeño en el programa fue destacado, logrando avanzar hasta la final del concurso.

Durante su participación, María Paula presentó canciones emblemáticas del repertorio de Trevi, como Todos me miran y Te quiero. Su interpretación de Todos me miran fue reconocida por la propia Gloria Trevi, quien en una entrevista con el programa La Red expresó:

“La amo. La vi cantando ‘Todos me miran’, y la gente no sabe lo difícil que es cantarla y bailarla, y hacer esas notas; hasta yo me desafino. Le agradezco a las madres”.

Este mensaje fue difundido ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, generando una respuesta de agradecimiento por parte de la joven imitadora, quien expresó su emoción por el reconocimiento recibido.

María Paula, además de su participación en Yo me llamo mini, cuenta con experiencia previa en el ámbito artístico. Anteriormente formó parte del concurso La Voz Kids y actuó en la serie basada en la vida de la cantante Arelys Henao.

En la final de Yo me llamo mini, María Paula compitió junto a otros imitadores infantiles de artistas como José José, José Feliciano, Celia Cruz y Rocío Dúrcal. Aunque no resultó ganadora, su participación fue destacada por el jurado y el público.

La edición 2025 que sorprendió con esta etapa dedicada a los niños, concluyó con la victoria de Juan Pablo Cadena, imitador de José Feliciano. El programa otorgó premios destinados a la formación artística de los participantes.

La participación de María Paula Colorado en el templo de la imitación ha sido reconocida como una muestra del talento infantil en Colombia y de la influencia de artistas como Gloria Trevi en nuevas generaciones.