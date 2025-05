Autoridades en Cali adelantaron acciones penales contra sujeto que agredió un agente de tránsito: cerraron su local

El hombre tomó una actitud desafiante contra el agente y lo insultó en repetidas ocasiones - crédito Redes sociales/X

Un incidente de racismo ocurrido en Cali, capital de Valle del Cauca, generó una fuerte reacción tanto en redes sociales como entre las autoridades locales. Según informó la Secretaría de Movilidad, el hecho tuvo lugar el viernes 16 de mayo en el sector del Parque del Perro, al sur de la ciudad, donde el agente de tránsito José Félix Angulo fue víctima de insultos racistas mientras realizaba labores de control vehicular. El agresor, que fue grabado durante el ataque verbal, ya fue identificado, y las autoridades anunciaron que se emprenderán acciones legales en su contra.

El altercado comenzó cuando el funcionario le indicó al ciudadano que su vehículo estaba mal estacionado. En respuesta, el hombre profirió una serie de insultos racistas que quedaron registrados en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, desatando una ola de indignación. Ante la gravedad del caso, la Secretaría de Movilidad aseguró que se tomarán medidas jurídicas para proteger al agente afectado y para enviar un mensaje contundente contra este tipo de comportamientos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Agresión racista contra un agente de tránsito en Cali genera indignación general - crédito Alcaldía de Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también se pronunció sobre el incidente, condenando el acto de racismo y destacando que este tipo de conductas no serán toleradas en la ciudad. Como parte de las acciones inmediatas, la administración municipal clausuró el establecimiento donde trabajaba el agresor, argumentando que el local no cumplía con los requisitos legales necesarios para operar.

“En Cali no hay espacio para el racismo, la ilegalidad ni para la violencia”, afirmó el mandatario a través de su cuenta en la red social, detallando que el cierre del establecimiento se llevó a cabo en el sector de El Peñón, como parte de un operativo liderado por la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali.

Autoridades de Cali buscan sentar un precedente jurídico contra el racismo - crédito Alcaldía de Cali

El caso puso en evidencia la necesidad de reforzar las políticas contra el racismo y la discriminación en la ciudad. Además, generó un debate sobre la importancia de garantizar entornos laborales seguros para los funcionarios públicos, quienes a menudo enfrentan situaciones de violencia verbal y física en el ejercicio de sus funciones. Las autoridades locales reiteraron su compromiso de actuar con firmeza frente a cualquier acto que atente contra la dignidad y los derechos humanos de los ciudadanos.

“No nos vean como los malos”

Por su parte, José Felix Ángulo Cabezas, el agente de tránsito que fue víctima de la agresión verbal con tintes racistas mientras realizaba labores de control en el sector del Parque del Perro, en Cali, el pasado viernes 16 de mayo. Durante el incidente, un hombre lo insultó debido al color de su piel.

La víctima fue condecorada por su compromiso con la seguridad vial - crédito Alcaldía de Cali

El agente, tras el ataque, hizo un llamado a la ciudadanía para cambiar la percepción sobre los agentes de tránsito. “No nos vean como los malos, sino como los buenos”, expresó, subrayando la importancia de su trabajo en la regulación del espacio público y la seguridad vial. Este mensaje busca sensibilizar a la población sobre el respeto hacia los funcionarios que desempeñan estas tareas.

“Hacer respetar la norma no debe poner en riesgo la integridad de quienes la hacen cumplir. En Cali, los agentes de tránsito enfrentan insultos, agresiones y discriminación por ejercer su labor. Se reafirma que en Cali la ley se respeta, el racismo no se tolera y que nuestros agentes no están solos”, expresó la administración distrital.

El incidente también sirvió como recordatorio de la importancia de la denuncia ciudadana y del uso de las redes sociales como herramienta para visibilizar este tipo de agresiones. Aunque el agresor ya fue identificado y se tomaron medidas en su contra, el caso sigue siendo objeto de atención pública, y se espera que las acciones legales anunciadas por las autoridades sienten un precedente en la lucha contra el racismo en la región.