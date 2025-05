Don Omar habló de Karol G y comentó su aparición en ‘Mañana fue muy bonito’: “No ha dejado de soñar”

Don Omar se refirió a la mención que la 'Bichota' hizo de él en 'Mañana fue muy bonito' - crédito @donomar y @karolg/Instagram

Mañana fue muy bonito, el documental que narra la vida y carrera de Karol G, se transformó en un fenómeno viral en redes sociales.

Aunque las reacciones han sido de todo tipo, el audiovisual que transcurre desde los inicios de la carrera de la Bichota hasta su llegada al primer plano internacional con su álbum Mañana será bonito y su posterior gira, el Mañana será bonito World Tour, y no deja indiferente a nadie.

De a pocos, distintos fragmentos del largometraje publicado en Netflix se difunden y hacen que se prolongue la discusión y el debate alrededor de todo lo que se muestra y lo que relata la propia cantante.

'Mañana fue muy bonito' alcanzo el primer lugar en Netflix de lo más visto en varios países hispanohablantes - crédito @karolg/ Instagram

Así, mientras hay quienes atacan a la cantante por la manera en que abordó en Mañana fue muy bonito su anterior relación con Anuel AA y decidiera priorizar las menciones a su actual relación con Feid, otros se ponen de su lado y celebran el modo en el que se expresó sobre dicha relación.

Entre los momentos que causó más resonancia se incluye un momento en el que Karol G revisa unas fotografías de su niñez y su adolescencia. Una que destaca en particular es en la que aparece durante una presentación en Medellín cuando tenía 15 o 16 años, en palabras de la artista, como antesala a un concierto de Don Omar.

En el documental 'Mañana fue muy bonito', la 'Bichota' mostró a la cámara una foto de uno de sus primeros conciertos, siendo una adolescente, como acto de apertura para Don Omar - crédito Netflix

El momento no pasó desapercibido para el propio Don Omar, que se refirió al tema durante un diálogo con Billboard Colombia, reconociendo que eso trajo a su cabeza un recuerdo personal de su primer encuentro con Karol G en ese mismo evento.

“Yo veo el documental de Karol en la parte en la que ella está hablando del show en el que el headliner era yo. Recordé que hace muchos, muchos, muchos años, una jovencita que hoy en día se llama Karol G, estuvo haciendo la fila en uno de mis Meet & Greets, y esperó para tomarse una foto con Don Omar, y fue con sus amigas", reveló.

El artista explicó que no lograba recordar de qué se trató la conversación que tuvieron entonces, pero sí que hubo otro momento que se le vino a la memoria cuando vio Mañana fue muy bonito, cuando Karol G, ya más consolidada en la industria, se reencontró con él.

El reguetonero elogió a la colombiana y se sintió honrado de la mención que tuvo por parte de la 'Bichota' en 'Mañana fue muy bonito' - crédito @Billboard.colombia/TikTok

“Lo que sí recuerdo es que fue ella quien me hizo llegar la foto. Y me dijo ‘Don Omar, con mucho respeto’, ella es muy respetuosa. Yo la adoro. Ella es toda una profesional. ‘Mire esta foto’. Y cuando yo miro la foto puedo reconocer que hay una niña muy parecida a ella. Y le dije ‘¿Esa eres tú?’. Me dijo ‘Sí, señor. Yo iba a sus shows en Colombia, cuando yo estaba comenzando’“, reveló.

Sorprendido y visiblemente emocionado, el intérprete de Danza Kuduro se rindió en elogios hacia la colombiana. “Hay ver quién es Karol G. Es grato. Es bonito ver que ella no ha dejado de soñar, que ha seguido detrás de sus sueños, que ha seguido trabajando con perseverancia”, comentó, añadiendo que se sentía complacido de saber que, de algún modo, la había inspirado.

“A mí me encanta la idea de que quizás una de esas noches, antes de ya haber cumplido su sueño, haber pasado por allí y conocer, quizás la haya llenado de más ganas”, manifestó.

Thalía dedicó un emotivo mensaje a Karol G por su documental

Las cantantes mostraron su admiración mutua y avivaron los rumores de una posible colaboración. (IG Thalía)

La mexicana, que también fue referenciada por la colombiana en Mañana fue muy bonito, no dudó en dedicarle unas sentidas palabras por haberla tenido en cuenta como su ídola musical.

En su cuenta de Instagram, Thalía subió dos fotografías que se tomaron juntas durante los MTV VMA’s de 2024, donde Karol G hizo el estreno mundial de Si antes te hubiera conocido.

“Karol G, verte brillar y escuchar que, de alguna manera, fui parte de tu inspiración, me emocionó hasta el alma (…) Gracias por ese detalle tan lindo en tu documental. Tú también me inspiras con tu fuerza, tu autenticidad y ese corazón gigante que dejas en todo lo que haces”, escribió la también actriz en la publicación.