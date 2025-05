Revivió la reforma laboral: oposición le ganó el pulso al Gobierno y proyecto de ley será discutido por una nueva comisión

El Senado respaldó la apelación al hundimiento de la reforma laboral, con lo que la reforma laboral volverá a ser discutida - crédito Colprensa

En una agitada jornada, desarrollada el miércoles 14 de mayo de 2025, la plenaria del Senado de la República dio vía libre a la apelación al hundimiento de la reforma laboral; que en términos más claros representa la resurrección del proyecto de ley que había sido inicialmente archivado por la Comisión Séptima de la corporación. Una iniciativa que fue utilizada por los sectores de oposición para atravesarse al desarrollo de la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro.

Con 68 votos a favor y solo tres en contra, la corporación avaló el recurso interpuesto por el senador Fabián Díaz de Alianza Verde, a través del informe positivo de sus colegas, Ariel Ávila y Pedro Flórez, y habilitó el mecanismo con el cual la proposición que estaba archivada desde el 11 de marzo volverá a discutirse; pero no en la Comisión Séptima, sino en otra célula legislativa como indica la Ley 5 de 1992.

Con ello, se tendrá la responsabilidad de volver a efectuar un tercer debate, luego de que el articulado estuviera en ‘cuidados intensivos’ durante más de dos meses, a la espera de que se resolviera este recurso interpuesto casi de inmediato al hundimiento previo del proyecto: que prevé una serie de beneficios a los trabajadores, siendo los más destacados el reajuste en el pago de horas extras y recargos dominicales, además de otra serie de ajustes al régimen actual.

Resurrección de la reforma laboral terminó hundiendo la consulta popular: dura derrota de Gustavo Petro en el Senado

Como se llegó a calcular, esta determinación condicionó la votación de la consulta popular, programada en el segundo punto del orden del día, y que a la postre se hundió al quedarse sin argumentos para continuar con el mecanismo de participación ciudadana; como quedó demostrado en una nueva votación: pues 49 senadores aprobaron el rechazo de esta convocatoria, frente a 47 que buscaban que se le diera el visto bueno a esta convocatoria, en una discusión que resultó apretada como se preveía en el análisis que se hizo de esta acalorada jornada.

De forma extraña, los miembros de la bancada oficialista, la del Pacto Histórico, dejaron ver un ambiente derrotista pese a que está viva la propuesta inicial, con la que buscan, según han argumentado, hacer profundas modificaciones al régimen laboral colombiano. En contraste con la victoria, de los que buscaban darle un nuevo aire de la reforma laboral; que tendrá ahora 37 días más para saber si logrará, en primer lugar, superar el tercer debate; y si logra tener éxito en esta nueva comisión -por definirse-, una cuarta y definitiva discusión.

La senadora María José Pizarro expresó su molestia al hundimiento de la consulta popular - crédito @PizarroMariaJo/X

“Acaban de negar la consulta popular en el Senado con trampas, leguleyadas y sin respetar el reglamento. Un Congreso que le da la espalda a su gente no puede reelegirse. Con los derechos de los trabajadores no se juega! Nos quieren prescribir y no brindan garantías democráticas”, expresó la senadora María José Pizarro, una de las que reclamó el resultado de la votación y, de paso, tuvo que contener la arremetida del ministro del Interior, Armando Benedetti, que increpó al secretario del Senado, Diego González, con fuertes calificativos.