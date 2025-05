Haydée Ramírez reveló la verdadera razón por la que ‘Padres e hijos’ salió del aire y no se volvió a grabar: “Renuncié”

Haydée Ramírez habló de las afecciones que sufrió durante las grabaciones de 'Padres e hijos' y que la llevaron a renunciar un año antes del fin de la serie - crédito @haydeerm/Instagram

Dieciséis años después de que se emitiera el último capítulo de la popular serie Padres e hijos, que se hizo famosa por acompañar los hogares colombianos durante la hora del almuerzo, Haydée Ramírez, una de sus últimas protagonistas, destapó las razones por las que el proyecto llegó a su fin.

De acuerdo con lo que narró la actriz vallecaucana que le dio vida a Gabriela Sánchez de Franco, tanto el desgaste de los talentos como la baja audiencia influyeron en la decisión de sacar del aire la producción a la que ella renunció poco antes de que se acabara.

“Estaba cansada y ya quería respirar otras cosas“, afirmó.

Fue durante su paso por la cabina del programa Cómo Amaneció Bogotá, de la estación radial Tropicana, donde Haydée Ramírez sacó a la luz varios datos desconocidos del final de una de las producciones más recordada y que estuvo en las pantallas por 16 años.

La también empresaria contó que tiempo antes había presentado su renuncia oficial del proyecto, por un desgaste personal. Sin embargo, capítulos después se concretó un capítulo final con tres bodas de los diferentes integrantes.

“Hubo tres matrimonios en el último capítulo. Gabriela y Carlos Alberto renovaron sus votos, Daniela se casó con JP que fue como el amor de su vida en la novela, y el exesposo de Gabriela también se casó. Yo había renunciado un año antes porque estaba cansada y ya quería respirar otras cosas, estaba muy cargada“.

La actriz vallecaucana de 63 años, fue de los talentos que más tiempo estuvo en el programa que dejó de salir al aire en agosto de 2009. De acuerdo con un artículo de la revista Cromos, otra de las razones de la finalización del proyecto fue por el bajo rating que marcaba la novela en los últimos días.

Por otra parte, el protagonismo de las nuevas plataformas audiovisuales de aquel entonces, marcó una nueva tendencia en el consumo de contenidos. Esto generó un cambio en la audiencia que cambió sus preferencias en la forma de consumir contenidos audiovisuales. Así luce actualmente María Franco de Padres e hijos; entró al elenco siendo una bebé

Valeria Celis llegó a la historia para formar una nueva generación en la de la reconocida novela. Interpretó a la hija menor de la familia, que se crio y aprendió muchas cosas en el set de grabación. En entrevista en Cómo Amaneció Bogotá, Ramírez contó cómo fue su relación con la pequeña que aunque entró de brazos al elenco alcanzó a robarse el corazón del público conforme fue creciendo en la producción.

“Con Valeria tuve una relación muy cercana porque llegó bebé. Adriana (madre de Valeria) es una mujer absolutamente fantástica, con una inteligencia emocional increíble que apoyó mucho a Valeria, y se apoyaba mucho en mi experiencia. Me preguntaba porque la niña la comenzaron a llamar a otros proyectos y yo le recomendaba que no la dejaran grabar más de 6 horas, que la llevaran y la trajeran, condiciones, etc. Le enseñé a cortar la carne (…) Valeria tenía 2 meses. Hoy en día es una mujer espectacular, es preciosa”, expresó.

Luego de su paso por Padres e hijos, Celis se radicó en Estados Unidos y dejó atrás la actuación, alejándose de la industria del entretenimiento. De acuerdo con un artículo de la Revista Vea, ejerció sus estudios universitarios en la carrera de Negocios Internacionales.

La actriz que dio vida a la pequeña María concedió una entrevista al programa de entretenimiento La Red, en el que confesó que volvería a la televisión para realizar un nuevo papel. Su participación en el elenco quedó dentro de los corazones de diversos televidentes, que por años asistieron frente al televisor para ver cada capítulo de la novela.

