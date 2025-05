Guerra legal entre Katty Osorio y Andrés Sandoval continúa tras las explosivas declaraciones del actor

Katty Osorio y Andrés Sandoval fueron una pareja feliz, pero actualmente se enfrentan a nivel legal - crédito Instagram

Katty Osorio expresó su preocupación por su seguridad y la de sus hijos tras las declaraciones realizadas por su expareja, el actor colombiano Andrés Sandoval, en una entrevista con el programa La Red. Según publicó Osorio en un comunicado difundido el 12 de mayo de 2025 a través de sus redes sociales, las afirmaciones de Sandoval serían falsas y habrían generado una campaña de desprestigio en su contra.

En el documento, la también actriz fue enfática en afirmar que, en caso de que algo le suceda a ella o a sus hijos, responsabiliza directamente a su expareja, debido a que asegura que él habría manipulado los hechos al conceder una entrevista que calificó como “amañada” y “carente de toda verdad”. La famosa aseguró que las declaraciones del actor habrían provocado una serie de amenazas en su contra, lo que, según ella, pone en riesgo su integridad y la de su familia.

“Hago responsable al señor Andrés Sandoval por cualquier hecho que afecte mi vida y la de mis hijos o nuestra seguridad, como consecuencia de esta campaña sistemática de desprestigio en la que ha incurrido”, afirmó Osorio en su publicación, que se viralizó rápidamente a través de las plataformas digitales.

Y es que el famoso actor declaró en la entrevista que su relación con Osorio estuvo marcada por episodios de celos que describió como “muy agresivos”. Según el actor, esta situación habría afectado su capacidad para ejercer su profesión con tranquilidad mientras estaban juntos. “Desafortunadamente, yo no pude ejercer mi profesión como actor con tranquilidad estando con la mamá de mis hijos por celos muy agresivos. Esto trataba yo: no importa, es muy celosa, tiene estos temas, pero es la mamá de mis hijos. Por favor, tratemos de llevar la fiesta en paz. Aquí los que sufren no somos nosotros, son los niños, por favor”, expresó Sandoval durante la entrevista.

Aunque estas no fueron las únicas declaraciones sobre lo sucedido, pues el conflicto entre los actores escaló luego de que Sandoval activara el Código Blanco, un protocolo diseñado para brindar atención integral a víctimas de violencia sexual, en contra de su expareja.

Este hecho habría intensificado la disputa pública entre ambos, llevando a la actriz a emitir su comunicado en el que niega las acusaciones sobre cualquier tipo de ataque en contra de sus hijos y asegura que colaborará con las autoridades para esclarecer la situación. Del mismo modo, ella indicó que las amenazas recibidas serán presentadas como pruebas dentro del caso.

La actriz explicó que para ella es claro que el hostigamiento al que habría sido sometida por medio de las redes sociales fue causado, según ella, por las declaraciones de su expareja. Asimismo, declaró que considera que esta entrevista afecta sus derechos fundamentales, por lo que reiteró su disposición para trabajar con las autoridades en la resolución del conflicto.

En su mensaje, Osorio dejó claro que busca proteger a su familia y garantizar su seguridad frente a lo que considera una campaña de desprestigio en su contra. Aunque será la justicia la encargada de determinar qué fue lo que realmente pasó y quién tiene la razón, así como de garantizar la seguridad de los niños.

Comunicado de Andrés Sandoval

Ante las declaraciones de Katty, el equipo legal del actor decidió emitir un comunicado el 13 de mayo de 2025, en el que se indica lo siguiente: “Queremos dejar claro que Andrés Sandoval nunca ha mencionado el nombre de sus hijos en medios de comunicación y siempre ha mantenido un trato respetuoso hacia la señora Osorio, protegiendo los derechos fundamentales de los niños consagrados en la Constitución Politica Colombiana, y el buen nombre de su madre. Por tanto, las afirmaciones en su contra carecen de sustento probatorio y parecen provenir de personas malintencionadas que buscan afectar el proceso judicial en curso".

Uno de los puntos más llamativos del documento está relacionado con el presunto acoso hacia Osorio: “Rechazamos, en especial, la acusación de que Andrés Sandoval promueve el odio hacia Katherin Osorio. Las declaraciones realizadas por él están sustentadas en pruebas verificables, disponibles para quien desee consultarlas, y no responden a ningún interés de generar violencia o animadversión”, puntualizó.

Cabe mencionar que, el caso desató un intenso debate en las redes sociales, en las que los seguidores de cada uno de los actores continúan expresando opiniones divididas. Mientras tanto, la situación legal y personal entre los actores, recordados por su participación en famosas producciones, continúa siendo objeto de atención pública, pues cada uno de ellos sigue defendiendo su versión de los hechos.