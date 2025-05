Emprendedor reveló que perdió millonaria suma por confiar en La Jesuu como ‘influencer’: “Nos dejó de contestar”

Emprendedor aseguró que trabajar con La Jesuu, participante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' fue la pero decisión que tomó para su negocio - crédito cortesía Canal RCN

Un emprendedor que ideó una marca de batidos saludables para el cuidado y bienestar personal relató la pérdida de dinero y la mala experiencia que sufrió cuando contrató a La Jesuu para mejorar sus ventas.

Pero la participante de La casa de los famosos Colombia 2025 no generó el impacto esperado como imagen de sus productos; además, dejó de responder el celular e incumplió con las publicaciones acordadas, razón por la cual no lograron consolidar el retorno de la inversión esperado. “Perdimos más de once millones de pesos”.

Emprendedor relató que La Jesuu, participante de 'La casa de los famosos Colombia 2025', no funcionó como imagen de su empresa y perdió dinero al contratarla como 'influencer' - crédito Mentes Geniales | Julián Otálora/Youtube

Basándose en un ranking que vieron en una revista especializada en la que publicaron a los mejores creadores de contenido que tenía en ese momento Colombia, Sebastián Sánchez y su esposa Daniela, fundadores de una empresa familiar, apostaron por contratar a La Jesuu e invirtieron el todo por el todo. Una jugada que puso en riesgo su negocio y los llevó a replantear la estrategia.

“No investigamos lo suficiente acerca de ella y tampoco sabíamos que estaba baneada por Instagram. Ella había hecho publicidad engañosa y tenías sus redes sociales bloqueadas”, relató