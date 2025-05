Aida Victoria Merlano habló de su situación legal en medio de su embarazo: “Que pase lo que Dios quiera”

La barranquillera se sinceró sobre su situación legal y la crisis familiar relacionada con la condena de su madre, la excongresista Aida Merlano - crédito @aidavictoriam/Instagram - Freepik

La influencer barranquillera Aida Victoria Merlano, que en marzo de 2025 anunció su embarazo junto a su pareja Juan David Tejada, habló de su vida personal que tiene un complejo panorama judicial que la ha marcado en los últimos años.

La empresaria enfrenta una condena de 13 años y 8 meses de prisión por su presunta participación en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, ocurrida el 1 de octubre de 2019.

El caso que involucra a la excongresista se remonta a su escape durante una cita odontológica, tras recibir un permiso mientras cumplía una condena por delitos relacionados con corrupción electoral.

Aida Victoria fue señalada por la justicia colombiana de haber facilitado la fuga, lo que derivó en una sentencia en su contra por favorecimiento de fuga y utilización de menores de edad (su hermano) para cometer delitos.

Aunque la condena fue emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, la defensa de Merlano, liderada por el abogado Miguel Ángel del Río, interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando violaciones al debido proceso y cuestionando la legalidad de las pruebas utilizadas en su contra.

En paralelo, en marzo de 2025, el Juzgado Primero Penal Especializado de Barranquilla precluyó el proceso penal que se adelantaba contra ella por presunto enriquecimiento ilícito, al no encontrarse pruebas suficientes para continuar con el caso.

“No encontró una participación directa de ella con relación a esos hechos que se remontan a la creación de una sociedad donde, según la Fiscalía, en principio, se buscaba esconder dineros por parte de su madre, Aida Merlano, en esas sociedades”, contó el abogado defensor del Río en una grabación compartida por W Radio.

Actualmente, la situación legal de Aida Victoria Merlano depende de la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia, lo que mantiene a la creadora de contenido en un estado de incertidumbre.

En una reciente entrevista con Diva Rebeca, personaje interpretado por Ómar Vásquez, la barranquillera reflexionó sobre su situación legal y cómo esta ha impactado su vida, especialmente ahora que se encuentra en la etapa de gestación.

Durante la conversación, la influencer expresó su decisión de enfrentar su realidad con serenidad, afirmando que no permitirá que el miedo condicione sus días: “Tú imagínate que en un mes, dos meses o un año me toque irme presa. Imagínate que los últimos días en libertad fueran con el miedo de que me voy a ir presa y no los disfrutara. Entonces, si hoy tengo miedo, viviría atormentada. No cambio mis circunstancias, pero sí el miedo con el que las enfrento. Yo quiero ser feliz y que mis días valgan la pena. Que pase lo que Dios quiera”.

Además de su propia situación judicial, Aida Victoria Merlano habló sobre la incertidumbre que rodea el caso de su madre, que permanece privada de libertad sin una claridad sobre el tiempo que le resta en prisión. La empresaria indicó que ni siquiera la excongresista tiene certeza sobre su futuro legal, lo que añade una capa de complejidad al caso familiar: “El caso de mi mamá es muy complicado, ni siquiera ella sabe cuánto tiempo le queda en prisión”.

En la entrevista, la creadora de contenido barranquillera también compartió reflexiones sobre su vida bajo el escrutinio público, recordando cómo ha lidiado con las críticas y los señalamientos desde que su nombre se vio vinculado al caso de su madre.

“Si pudiera hablarle a esa niña que fui, le diría que no se preocupe por los planes que tiene. Dios tiene otros para ella. Confía en tu intuición, en tu fuerza y en tu autoconcepto. Nunca permitas que alguien venga a decirte quién eres, porque la única definición válida es la que tú misma te das”, expresó la barranquillera.

Mientras espera una resolución definitiva sobre su condena, Aida Victoria Merlano continúa compartiendo aspectos de su vida personal y profesional con sus más de siete millones de seguidores en Instagram.