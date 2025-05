Petro se dedicó a lanzarle dardos a Trump en reunión con gobierno chino: “Cada vez miramos más la importancia del dólar y la codicia”

Petro da discurso en China - crédito Presidencia de la República

En la cuarta cumbre ministerial entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y China, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó su intervención inaugural como presidente pro tempore del bloque regional para trazar un diagnóstico crítico sobre las relaciones con Estados Unidos y delinear una visión de cooperación más estrecha con Asia, particularmente con el gigante chino.

Durante el encuentro, que contó con la participación de líderes de América Latina, el Caribe y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, Petro centró parte de su discurso en señalar los obstáculos que, a su juicio, han dificultado el diálogo entre América Latina y Estados Unidos, aludiendo directamente al legado del presidente Donald Trump.

Según el mandatario colombiano, políticas como las restricciones migratorias y el negacionismo climático han frenado el entendimiento entre ambos bloques y reflejan una visión centrada en el interés económico por encima del valor de la vida y la cooperación global.

“No avanza porque las ideologías cada vez oscurecen más el corazón, el alma y el cerebro, no avanza porque se niega la crisis climática, no avanza porque no avanzamos la importancia de la vida y cada vez miramos más la importancia del dólar y la codicia”, señaló.

El mandatario colombiano contrastó esa visión con lo que calificó como un camino más prometedor en la relación con China.

Petro resaltó que el diálogo con la nación asiática abre la puerta a una cooperación “horizontal”, libre de jerarquías o imposiciones ideológicas, y con potencial para construir lo que denominó una auténtica conversación entre civilizaciones.

En este esquema, propuso que América del Sur, África, Asia y Europa puedan interactuar en condiciones de mayor equidad, enmarcados en una agenda común centrada en el conocimiento, la tecnología y la sostenibilidad.

Uno de los pilares planteados por Petro para esta nueva fase de cooperación con China es la transición energética global.

Reiteró la urgencia de abordar la crisis climática con un enfoque estructural que incluya la descarbonización y el desarrollo de energías limpias, destacando el papel que América del Sur y África pueden jugar como regiones clave en ese proceso, dadas sus condiciones naturales y su potencial en fuentes renovables.

“Y que esa descarbonización nos lleva necesariamente a energías limpias. Y que las energías limpias, dadas las tecnologías de hoy, son básicamente, y están en potencia, esperando, esperando la acción por la vida en América del Sur y en África, precisamente en ese eje horizontal”, anotó.

Entre las propuestas concretas, el presidente colombiano mencionó la instalación de una red de fibra óptica que conecte directamente a Asia y América Latina a través del lecho marino del océano Pacífico.

Esta infraestructura, en su visión, no solo facilitaría la interconexión digital entre las dos regiones, sino que permitiría una transferencia directa de conocimiento en un contexto global dominado por la inteligencia artificial.

La ceremonia de apertura de la cumbre contó con la presencia de líderes de varios países, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gabriel Boric (Chile), así como ministros de relaciones exteriores y representantes de organismos internacionales.

Para este miércoles se tiene prevista una reunión bilateral entre Petro y Xi Jinping, en la que se discutirán de manera más directa temas estratégicos como la posible inclusión de Colombia en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la “nueva ruta de la seda”.

Este encuentro se enmarca en un contexto internacional donde América Latina busca diversificar sus alianzas estratégicas y replantear su lugar en el sistema global, transitando de relaciones tradicionales basadas en dependencia económica o subordinación política hacia modelos más simétricos de cooperación. En ese sentido, las palabras del presidente Petro reflejan una voluntad de redefinir prioridades y actores en la geopolítica regional.