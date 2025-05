Karina García reaccionó al apoyo que recibió de Mariana Zapata por el trato de La Toxicosteña y Sofía Avendaño por la polémica con Marcela Reyes

Karina García opinó de lo que dijeron Sofía Avendaño y Mariana Zapata de ella - crédito cortesía Canal RCN

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, la modelo paisa Karina García continúa siendo tema de conversación en redes sociales y los medios nacionales, no solo por su participación en el programa, sino por los comentarios que ha hecho respecto a su experiencia dentro del reality y, de lo que se ha enterado ahora que está fuera de la competencia.

Una de las reacciones que más ha llamado la atención fue la que tuvo al conocer que su examiga Mariana Zapata la defendió por el trato que había recibido en el programa por parte de una de las competidoras.

Todo comenzó cuando La Toxicosteña, una de las concursantes más polémicas del reality del Canal RCN lanzó duras críticas contra Karina García dentro de la casa estudio, pero para argumentar sus palabras tomó como ejemplo a Mariana y la mencionó.

En medio de sus comentarios, la costeña trató de agredir y afectar verbalmente a Karina, mencionando el antiguo conflicto entre ella y Mariana Zapata, sugiriendo que esa ruptura de amistad se debía a que ella había actuado mal y que en efecto le había quitado la pareja a su examiga.

Por esta razón sentía que no era buena persona y consideraba que buena amiga tampoco, así que no sentía que le estuviera brindado una relación sincera, porque si no pudo ser bien con Mariana, tampoco lo iba a ser con ella que la conocía hace poco.

Ante esto, Mariana no guardó silencio y sorprendió al salir en defensa de Karina a través de una transmisión en vivo en su perfil de TikTok.

“¿Para qué le dice eso a Karina después de que ya pelearon? Y cuando eran amigas le daba la razón, pero ahora que pelearon ahí sí me da la razón a mí. Es una razón para hacerle dar rabia a Karina, pero no porque de verdad piense que yo la tenga”, expresó Zapata, dejando claro que no se sintió respaldada de forma sincera y también atacando la actitud de la cantante barranquillera.

Adicionalmente, Mariana dejó en evidencia que no apoya la forma en que “La Toxi” utilizó su nombre para defenderse en el posicionamiento, le dio la razón a García y la apoyó en la situación, especialmente por la forma en la que se expresa la costeña en el programa.

“No me parece y no me parece. ‘La Toxi’ no me gustó, aunque me haya ‘defendido’, no me parece justo. Al César lo que es del César y siento que a veces es muy grosera, aunque Karina también… uno da lo que recibe”, añadió.

Estas palabras llegaron hasta Karina luego de su eliminación del programa, ocurrida el pasado domingo 11 de mayo, cuando obtuvo el mayor porcentaje de votación negativa. Al enterarse de la postura que había tomado Mariana, Karina expresó su desconcierto con una mezcla de sorpresa e ironía.

“¿Ella me defendió? No les puedo creer, ¿qué? Primero me ataca y después me defiende. Es que la Toxi jugó muy sucio, que Dios la bendiga, pero fatal. No quiero hablar de ese tema porque siento que no es importante, la Toxi usó eso para tratar de ofenderme y realmente me dio fue risa”, aseguró en un video publicado por el Canal RCN.

Pese al asombro inicial, Karina también dejó espacio para la reflexión, asegurando que no guarda rencor alguno hacia Mariana Zapata y que ambas cometieron errores en su momento:“No tengo ningún sentimiento negativo hacia Mariana”, agregó, mostrando una postura abierta a dejar el pasado atrás.

Por otro lado, en el mismo clip se ve la respuesta que tuvo la modelo paisa cuando le contaron que Sofía Avendaño, la modelo que en varias oportunidades le jugó en contra dentro del programa, salió en su defensa cuando salió a la luz el tema de B King y la infidelidad a Marcela Reyes.

“No lo puedo creer. Las que me odiaban me están defendiendo y eso por qué pasa. Si Sofía salió diciendo eso, pues ella tampoco es bobita y también compartió conmigo, no mucho, pero compartimos. Sabe que yo no haría ese tipo de cosas. Es que una amistad de 6 años, las dos mamás, mi niño se llama valentino por el niño de ella, estuvo conmigo en mi embarazo, o sea, quitarle el marido o meterme con el marido, no. Marce, tú sabes que eso no es así y gracias a Sofía que salió a hablar por mí”, dijo Karina García, emocionada.