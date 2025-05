Colombiano se le midió a reto viral para responder si es posible comprarse una “pinta” con 20.000 pesos: así le fue

Aunque suene poco increíble, algunas prendas de segunda pueden conseguirse desde los 3.000 pesos colombianos: menos de un dólar - crédito @andymarinx / TikTok

Fuera de los almacenes de cadena, con prendas que llegaron a ofertarse en precios convencionales, es posible vestir, de pies a cabeza, con veinte mil pesos: 4,75 dólares al cambio de mayo del 2025, o al menos es lo que el creador de contenido conocido en redes sociales como Andy Marin trató de probar en su ciudad natal, Cúcuta.

“Con veinte mil pesos vamos a comprar una pinta, un outfit completo, con mi papá. Él dice que con 20 lukas nos podemos comprar un vestuario completo, que es la ropa más barata del mundo y por veinte mil se pueden comprar una camisa bien fina, un pantalón bien fino y un par de zapatos”, comentó, aún incrédulo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por recomendación del padre, se dirigieron a El Quemao’, donde vendían camisas a 3.000 pesos, o la promoción de dos en 5.000, y pantalones desde los 5.000 y hasta los 10.000 pesos.

En almacenes de segunda es posible encontrar prendas desde los 3.000 pesos - crédito @andymarinx / TikTok

Camisa y pantalón lograron comprarlos en oferta por 10.000 pesos y los otros 10.000 los utilizaron en un par de zapatos del fabricante estadounidenses New Balance, aunque, bien hay que decirlo, eran de segunda como el resto de las prendas.

“Compramos todo el outfit, toda la pinta, toda la percha con 20 lukas. Si nos podemos vestir con 20.000 pesos en Cúcuta, fino, fino”, celebró Marin, con la certeza de que en pleno 2025 es posible vestir a precio de huevo.

“La moda circular salva el planeta”, “He ido y lo recomiendo”, “Ese lugar me ha salvado en más de una ocasión. Una vez tuve un trabajo de mesera y encontré pantalón y camisa negra en 15 lukas”, “Que pesar que en otras ciudades no haya de eso”, “Yo matándome el lomo todo el año para el estreno y no sabía que con 40 Lukas compro la ropa del 24 y el 31”, se lee en algunas de las reacciones de sus seguidores que se mostraron iguales de sorprendidos con el experimento.

Paisa puso a prueba el que sería el almuerzo más barato de Colombia: se consigue en Medellín por 2.500 pesos

En un recorrido por Medellín, el creador de contenido Daniel Giraldo, tambipen conocido como El Dane, exploró un restaurante que ha ganado notoriedad en redes sociales por ofrecer almuerzos a precios sorprendentemente bajos: 2.500 pesos (aproximadamente 0,60 de dólar). Según detalló el propio Giraldo, el establecimiento se encuentra en el centro de la ciudad, y su búsqueda lo llevó a adentrarse en el que, dice, es el lugar más peligroso que ha grabado con su celular.

Su tamaño y sabor no serían equivalentes con el precio - crédito @soyeldane / Instagram

De acuerdo con El Dane, el restaurante, identificado por un letrero que anunciaba comidas desde los 2.000 pesos, ofrece almuerzos con precios que varían entre los 2.500 y los 5.000 pesos, dependiendo de los alimentos seleccionados. En su visita, Giraldo pudo constatar que el menú del día incluía opciones como pollo desmechado, hígado, picada de asadura, huevo o salchichón, acompañados de sopas como caldo de pescado o sancocho. Además, cada almuerzo incluye jugo.

El creador de contenido compartió su experiencia gastronómica en el lugar, destacando la rapidez del servicio, ya que el plato principal llegó a su mesa en tan solo dos minutos. Al probar la sopa, comentó que, aunque no contenía muchos ingredientes sólidos ni abundante pescado, su sabor era agradable, no estaba salada ni grasosa, y cumplía con las expectativas considerando el bajo costo.

Por 2.500 pesos El Sazón de Don Gerardo y Doña Lina y El Miguelazo ofrecen distintas opciones de carne y sopa - crédito @soyeldane / Instagram

En cuanto al plato seco, Giraldo describió que incluía pollo guisado con verduras, arroz y un poco de pasta. Sobre el pollo, señaló que estaba bien preparado, con un sabor que resaltaba la esencia del guiso. El arroz, según su evaluación, estaba en el punto adecuado, ni seco ni apelmazado. Sin embargo, fue más crítico con la pasta, que, pese a no saber mal, parecía de baja calidad.

El Dane comprobó que la sazón de un restaurante, por humilde que sea, puede superar los prejuicios e invitó a otros turistas a dejarse sorprender por la gastronomía paisa, incluso en lugares con precios irrisorios.