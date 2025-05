Esposa de fiscal Pecci lo recordó con una carta a tres años de su muerte: “Perdóname por ya no creer en la justicia”

Varios homenajes se realizaron en Paraguay el 10 de mayo de 2025, al cumplirse tres años del crimen del fiscal antimafia, y que aún siguen sin resolverse - crédito Ministerio Público - Fiscalía General de la República del Paraguay

Con una sentida carta que se dio a conocer a través de redes sociales y medios de comunicación en Paraguay la mañana del sábado 10 de mayo de 2025, Claudia Aguilera, la periodista y esposa del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, y que fue asesinado (10 de mayo de 2022) cuando se encontraban en su luna de miel en la isla de Barú (Cartagena de Indias), lo recordó al cumplirse tres años de su muerte.

Por tal motivo, y tras brindar declaraciones a medios locales, Aguilera aseguró ese mismo día que lo único que espera como periodista, y de parte de sus colegas, es que se siga insistiendo a las autoridades, tanto en Colombia como en Paraguay, para que no cesen los esfuerzos por esclarecer los hechos.

“Me siento muy acompañada por la prensa, muy respetada por todos ustedes y compartí hoy una carta, ahí están mis palabras”, inició su declaración Aguilera al medio local El Observador.

Asimismo, la esposa del fiscal Pecci hizo hincapié en “reiterar el pedido para la prensa, de no dejar de lado este caso, que ustedes también insistan con la investigación que ustedes a través del trabajo que realizan hagan ese llamado de justicia por Marcelo, porque yo sé que no fue solamente un buen fiscal, un buen ciudadano, sino un buen entrevistado”.

Claudia Aguilera brindó declaraciones acompañado de su cuñado, Francisco Pecci, que también pidió que se haga justicia en medio del temor que vive la familia - crédito @CuartoInter/X y @delpynews/X

Por lo anterior, y porque “él (Marcelo Pecci) colaboraba con ustedes (los medios) cuando era necesario, así que les pido que también le hagan ese homenaje”, finalizó Aguilera.

La carta de Claudia Aguilera a su esposo, el fiscal paraguayo Marcelo Pecci: a tres años de su magnicidio en Colombia

Como un magnicidio, así han calificado los medios en Paraguay lo que ocurrió con el fiscal antimafia, y con una carta fue como Claudia Aguilera recordó a su gran amor, que no pudo ver crecer a su hijo.

“Te escribo estas líneas sin tener el coraje para leerlas en voz alta. Te escribo al cumplirse tres años de tu muerte, de tu abrupta partida. Vida no queríamos que las cosas fueran así”, así inició el mensaje por parte de la periodista.

“Marcelito tiene dos años, te parece y habla muy bien. Le cuento sobre vos aunque tal vez no lo suficiente. Me conmuevo y no quiero que me vea a llorar. Deseo protegerlo de todo lo malo que le tocó vivir a nuestra familia; de la infamia de vivir en un país sin justicia”, sigue el escrito, en el que aseguró que “es una tarea pesada” como madre, pero “la asumo, sabiendo que el amor que me diste me imprimió otra fuerza para vivir”.

Hasta el Club Guaraní, el equipo de fútbol del que era hincha el fiscal Marcelo Pecci, lo recordó a través de sus redes sociales y el capitán del equipo usará la banda con un mensaje donde se pide justicia - crédito @ClubGuarani/X

Claudia Aguilera pidió perdón a su esposo, el fiscal Marcelo Pecci: lamentó la “inacción” de sus pares

En otro de los fragmentos de la carta, Aguilera escribió: “(...) Quiero pedirte perdón porque la voz Se me sigue quebrando al nombrarte. Quiero que me perdones por no utilizar el micrófono que tengo a diario para gritar y exigir justicia. Tengo miedo”, que más adelante lamentó no poderlo recordar de la mejor forma posible, sino solo en su mente al “ver y escuchar los tres disparos, por recordar tu cuerpo ensangrentado y tu corazón desvaneciéndose poco a poco”.

Aguilera también se excusó con su esposo por “evidenciar”, precisa la carta, que “tu memoria molesta autoridades, a actores judiciales y a políticos de este país”, y lanzó una pulla de paso, al referirse a “personas que tal vez prefieren encubrir no sé a quién o a quiénes y borrar de paso tu legado”.

Sin embargo, el dardo mayor y solicitud de perdón de Aguilera a Pecci, fue por culpa de la “inacción de tus pares de la Fiscalía, que solo usan tu nombre para reivindicar valores que no los representan”, destacó el documento, a tal punto que la periodista dijo sentirse “asqueada” de la institución que tanto amaba, “el Ministerio Público”, escribió su compañero de vida.

“Perdóname por ya no creer en la justicia”, mencionó Aguilera, al sentirse “impotente ante la crueldad e inmensidad de los hechos”, agregó, y cerró expresándole su pareja que se olvide de su familia. “Padres, hermanos, sobrinos, amigos y tantas otras personas que te amamos, vamos a seguir honrando tu memoria y buscando justicia en algún lugar del mundo. Te amo”, finaliza la carta.

Francisco Luis Correa Galeano (recuadro abajo), considerado como el cerebro del crimen del fiscal Pecci fue asesinado el 2 de enero de 2025 en una celda del pabellón 32 de la cárcel La Picota. Por este caso fue detenido Samuel Zuleta Márquez (recuadro arriba), otro de los reclusas - crédito Noelia F. Aceituno/EFE, Fiscalía y Press Office Of The Colombian Pu

La demanda de la familia del fiscal Pecci al Estado colombiano a una cadena de hoteles

El 27 de marzo de 2025 la familia del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci presentó una demanda contra el Estado colombiano y la cadena Hoteles Decameron, argumentando que fallas en las medidas de seguridad permitieron la planificación y ejecución del asesinato del fiscal.

Según informó el diario El Tiempo, la querella fue radicada ante el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá, aunque aún no ha sido admitida de manera formal.

Los familiares de Pecci exigen una indemnización de 10.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 2,4 millones de dólares).

En la demanda se detalló que las deficiencias en la seguridad personal del fiscal fueron un factor determinante que facilitó el acceso de los sicarios al lugar y, en última instancia, la ejecución del crimen.

Por ende, la defensa de la familia de Pecci sostiene que no solo la información publicada en redes sociales sobre la ubicación de la pareja contribuyó al ataque, sino que también se habrían proporcionado datos clave y acceso a áreas restringidas, que habría permitido a los asesinos llevar a cabo el homicidio.

Esta es la carta:

La esposa del fiscal Pecci (Claudia Aguilera) le pidió perdón por ya no creer en la justicia - crédito red social X