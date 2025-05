Congresista afirmó que libertad de Hugo Aguilar es “una burla al pueblo colombiano”

El congresista se mostró indignado por la libertad de Hugo Aguilar - crédito @FabianDiazPlata/X

Hugo Aguilar, recordado por ser el comandante del Bloque de Búsqueda, que terminó dando de baja a Pablo Escobar, dejo de ser un héroe en Colombia debido a que años más tarde se comprobaron sus nexos con paramilitares, que le ayudaron a llegar a la Gobernación de Santander.

Aguilar terminó siendo señalado por las autoridades cuatro años después de terminar su mandato y fue condenado a nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado al comprobarse que tuvo nexos con el Bloque Central Bolívar de las AUC durante su campaña como candidato.

Además, en un caso que ha generado indignación, estaba siendo acusado de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por un proceso abierto entre 2005 y 2007, pero en mayo de 2025 fue absuelto por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque durante el mandato de Aguilar se firmaron 12 convenios por más de 20 mil millones sin que estos cumplieran requisitos legales esenciales y que la fiscalía indicara que el exgobernador tramitó esto sin cumplir con la licitación pública, este terminó libre.

En el dictamen, la procuraduría indicó que Aguilar ejecutó recursos públicos que comprometieron la administración gubernamental, puesto que se registró la apropiación de más de 300 millones, pero justificó el accionar de Aguilar al indicar que hubo desconocimiento de su parte.

“El procesado desconoció los principios de legalidad, transparencia e igualdad, dada la obligación como ordenador del gasto del departamento”, indicó la procuraduría para explicar que no es posible otorgarle responsabilidades de índole penal al procesado.

Fabián Díaz indicó que libertad de Aguilar es “una burla al pueblo colombiano”

Durante su turno para hablar en la plenaria del congreso, el senador del Partido Alianza Verde Fabián Díaz se pronunció sobre la absolución de Aguilar, lo que considero una burla para el país.

“Que burla a la ciudadanía, que burla al pueblo colombiano. Según la corte, no se pudo comprobar la responsabilidad del exgobernador por los delitos de contratos sin cumplimientos legales, ni por peculado, estos hechos ocurridos en el año 2004, es decir, más de 20 años después, en los que seguimos esperando justicia por un acto de corrupción“.

Díaz recordó que los demás implicados en la apropiación del dinero de los convenios fueron condenados, pero en su lugar, Aguilar, que era el primer responsable, terminó siendo dejado en libertad.

“Cayeron, por supuesto, sus compinches, pero ahora este parapolítico se sale con la suya. El descaro, la burla, la corte encontró que Hugo Aguilar desconoció los principios de legalidad, transparencia e igualdad… La corte habla de su incidencia, pero lo absuelve”.

El congresista terminó su intervención al mostrarse indignación por la situación, recordando que Aguilar está reparando a sus víctimas por parapolítica a cuotas, mientras se sigue sin saber qué paso con el dinero perdido durante su paso por la Gobernación de Santander.

“Esa es la justicia que tenemos en el país, pese a las pruebas que toda su red cayó, a él no le paso nada, es el nivel de la burla que tenemos en el país, no hablamos solo de ese fallo, hablamos que Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, ha sido obligado a pagar 6.000 millones de pesos en cuotas de 500.000 pesos porque no tiene plata, eso es un descaro”.

Esta no es la primera vez que Díaz arremete contra Aguilar o sus hijos, puesto que cuando se registró el matrimonio de Richard Aguilar (también exgobernador y vinculado a casos de corrupción), el congresista indicó que le parecía triste que el miembro del Clan Aguilar gastará más de 1.000 millones en una boda, mientras sigue vinculado a procesos por perdida de recursos públicos.