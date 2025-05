En video: Hijos de Shakira sorprenden en su debut musical en solitario y desatan reacciones en redes sociales

Sasha y Milan sorprendieron con trabajo musical que despertó reacciones en redes sociales - crédito @letitbeatfoundation/ Instagram

El 8 de mayo, Milan y Sasha, hijos de Shakira, hicieron su debut musical durante la gala oficial de la fundación Let It Beat, un evento que busca destacar el talento emergente de jóvenes entre los 10 y 20 años a través del programa Next Generation of Artist.

Según se vio en los videos compartidos por la fundación, los pequeños sorprendieron al interpretar la canción The One y participar en el videoclip oficial, lo que generó ovaciones por parte de los asistentes, quienes destacaron su habilidad para cantar, bailar y tocar instrumentos.

De acuerdo con lo publicado, la gala estuvo marcada por diversas presentaciones musicales en las que los jóvenes participantes interpretaron canciones del disco de la fundación.

Sin embargo, la atención se centró en los hijos de la artista barranquillera, quienes no solo demostraron su talento, sino que también contaron con el apoyo incondicional de su madre.

Los seguidores de la barranquillera destacaron el talento heredado por Shakira a sus hijos - crédito @shakiracarla / X

Shakira se mostró emocionada y efusiva durante la presentación, acompañando a sus hijos mientras estos compartían escenario con la banda musical del disco.

La fundación Let It Beat, respaldada por Sony Music Latin, tiene como objetivo principal promover la música como herramienta de transformación social.

Este espacio busca fortalecer el desarrollo artístico de las nuevas generaciones, brindándoles oportunidades para explorar y mostrar su talento en un entorno profesional y de apoyo.

“Heredaron el talento de su mami Shakira”, “Queremos ese video en youtube que hermosos todos los niños que ternura”, “Que bonito ver que los hijos Milán y Sasha de nuestra reina”, “Qué talento de todos los niños en especial de nuestros consentidos Milán y Sasha”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Aunque la primera vez que se conoció la voz de los hijos de Shakira en una canción fue para el álbum de su madre en la canción Acróstico, sin embargo, en esta oportunidad tuvieron la oportunidad de hacerlo sin la compañía de la barranquillera.

Shakira celebró 20 años de Hips don’t lie

La cantante colombiana Shakira conmemoró los 20 años de su icónica canción Hips Don’t Lie con una presentación especial en el programa estadounidense The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon. Durante el episodio transmitido el 6 de mayo, la artista interpretó el éxito que marcó un antes y un después en su carrera, acompañada por el rapero haitiano Wyclef Jean, con quien colaboró en el tema en 2005.

Esta actuación no solo celebró el aniversario de la canción, sino que también sirvió como un adelanto de su próxima gira Las mujeres ya no lloran, que recorrerá Norteamérica.

Shakira reiteró que 20 años después su caderas aún no mienten con una icónica presentación en vivo de 'Hips Don't Lie' junto a Wyclef Jean en el show de Jimmy Fallon - crédito @fallontonight/Instagram

El sencillo, conocido en español como Las caderas no mienten, fue incluido en el álbum Oral Fixation Vol. 2 y se convirtió en un fenómeno global, alcanzando el primer lugar en más de 50 países. Además, obtuvo importantes reconocimientos como premios MTV y Grammy, consolidando a Shakira como una de las artistas latinas más influyentes en el mercado anglosajón. Según detalló el medio, la cantante tuvo que convencer a su disquera, Sony, para incluir la canción en el álbum a última hora, una decisión que resultó ser clave en su carrera.

La presentación en The Tonight Show también destacó por la interpretación de la frase “En Barranquilla se baila así”, que Shakira popularizó en la canción y que puso a su ciudad natal en el mapa global. Este detalle resonó nuevamente en uno de los programas de mayor audiencia en Estados Unidos, conocido por recibir a celebridades internacionales y ser una plataforma para lanzamientos musicales en vivo.

El éxito de Hips Don’t Lie no solo marcó un hito en la carrera de Shakira, sino que también la llevó a presentarse en eventos de gran relevancia, como el Mundial de Fútbol, donde la canción se convirtió en un himno.

Shakira se reencontró con Wyclef Jean para su presentación en el programa 'The Tonight Show' donde celebró los 20 años de su éxito 'Hips Don't Lie'

La aparición de Shakira en el programa se produjo poco después de su participación en la Met Gala, donde también acaparó la atención de los medios. En esta ocasión, la cantante lució un vestido rojo que fue ampliamente comentado en redes sociales y que, según los espectadores, la hizo destacar como una de las figuras más deslumbrantes de la noche.