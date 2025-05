Yina Calderón arremetió contra Emiro por su “obsesión” con Camilo en ‘La casa de los famosos’: “Ya debería soltarlo”

Yina Calderón lanzó dardos a Emiro Navarro por su eterno coqueteo con Camilo Trujillo en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Desde que Yina Calderón decidió cambiar su estrategia de juego en La casa de los famosos Colombia 2025 para acercarse a Melissa Gate, comenzó a buscar nuevos enemigos en la competencia, en la que no ha querido dejarse provocar por La Jesuu.

Por lo anterior, todo apunta a que la DJ opita estaría fijando sus dardos hacia Emiro Navarro, a quien cuestionó por su “floja” participación a lo largo de las 15 semanas de encierro, en las que afirmó que el influencer se quedó solo en perseguir a Camilo Trujillo.

En esta oportunidad, en la que Yina Calderón analizó ante las cámaras lo que consideró un bajo desempeño de su compañero Emiro Navarro durante la competencia, la también creadora de contenido previno al fandom del influencer que no la contraatacaran en redes sociales.

“Esto es solo aquí chismoseando entre nosotros, ojo, no estoy hablando mal para que después no me empiecen a decir que soy una traicionera, una hipócrita, porque como todos aquí son tan puritanos y Yina es la única mala”, advirtió.

Tras hacer la salvedad, Yina se sinceró con su público, ya que, hasta la fecha, no había cuestionado a Emiro, sin embargo, rompió el silenció y compartió lo que verdaderamente piensa acerca del contenido que el menor de la casa, dio a sus seguidores.

“¿A ustedes no les parece que Emiro es una persona muy especial? Es un bacán, es un chévere, es un niño muy noble, pero creo que a este reality le faltó que él hiciera un poco más de contenido diferente a estar detrás de Camilo. No sé, yo siento que él todavía puede avivarse más y empezar a hacer cositas, que aún hay tiempito, y soltar un poco ese tema de Camilo para que no sea como su único contenido. ¿Ustedes sí me entienden? ¿O será que Camilo se aprovecha de eso?“.

Pese a que, en su análisis, la empresaria de fajas aclaró las cualidades que tiene Emiro, expresó su inconformismo por lo lejos que ha llegado en la competencia según ella, sin mayor esfuerzo. Posteriormente, se refirió a las actitudes de Camilo frente a la ilusión que el joven creador de contenido mantiene latente.

Esto piensa Yina Calderón de que Camilo Trujillo esté en el ‘top 10’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2025’

A pesar de que el actor oriundo de Medellín, Antioquia ha dejado claras sobre las mesas sus cartas respecto a las pretensiones de Emiro, dentro de la competencia todavía existen quienes piensan que él se aprovecha de los sentimientos del influencer para que lo continúe protegiendo, pues lo ha salvado de la placa en repetidas ocasiones.

“A mí me cae bien el Camilo Colombia, pero a veces digo: ‘¿Por qué la gente dice que todos los congelados que vienen acá le dicen algo a él?’ Sino que, como no se sabe qué pasa afuera, los únicos que saben son ustedes", añadió la Dj.

Por último, Calderón hizo lo suyo y sembró la espinita de la duda en los espectadores, ya que, sabe que esta etapa final en la que ya se definió el top 10, las estrategias pasaron a ser individuales, especialmente porque ella ya no cuenta con el apoyo de las desaparecidas “chicas fuego”.

“Igual, yo les digo una cosa: si eso es así, el que la hace, la paga. Y si él ha actuado así, se ve así, es así, tendrá que rendir cuentas. Y estamos en el Apocalipsis, sí, señoritos. Pero yo no les puedo decir que sea así, porque aquí lo veo y ese pelado es bien. A mí Camilo me cae bien, igual que Miro. Pero aquí, chismoseando, queridos, como ya sabemos chismosear”, concluyó.

Por su parte, referente a los señalamientos que hacen algunos habitantes de la casa en los que se afirma que Trujillo se aprovecha de Emiro para avanzar en el juego, el actor respondió que no es un traidor.

“Eso sería si a mí me gustaran los hombres también, pero yo no te estuviera parando bolas a ti. Dolerte sería que fuéramos amigos y yo te traicionara con algo, ahí sí dolería, porque a uno le duelen las traiciones de los amigos, es diferente. Si para ellos valorarte es que no me molestes, entonces no me molestes, seguimos siendo amigos, normal y así no te van a decir eso y así ya no te va a doler”, afirmó Camilo, dejando claro que no tiene intención de cambiar los términos de su relación con Emiro.