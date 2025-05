Jhonny Rivera contó cómo empezó a promocionar su música y cuándo fue la primera vez que le permitieron cantar en vivo

Jhonny Rivera reveló cómo expandió su música al principio - crédito @jhonnyrivera/Instagram

El cantante colombiano de música popular, Jhonny Rivera, aprovechó el espacio que tuvo durante la entrevista en el programa de radio Impresentables, de Los 40 Colombia, para revelar detalles inéditos de su trayectoria musical y de cómo hizo que el público conociera su música sin tener dinero ni conexiones.

De acuerdo con sus declaraciones, todo el trabajo lo hizo él, pues buscó la forma para lograr que empezaran a sonar sus canciones en diferentes partes, las personas las cantaran y luego alcanzar un tiempo en una tarima para darse a conocer.

Todo esto salió a la luz cuando el presentador Felipe Flórez le preguntó a Jhonny por la historia detrás del cuento que se ha dicho respecto a que él regalaba CD con su música.

“¿Don Jhonny, usted regalaba CDs en los buses para promocionarse también?“, indagó el locutor.

“Sí, así empezó mi promoción. Yo les regalaba a todos los conductores de los buses un CD en el que estaba Darío Gómez, Charrito Negro y Jhonny Rivera”, empezó contando.

Jhonny Rivera promocionó su música al inicio regalando CDs en los buses - crédito @jhonnyrivera/IG

Jhonny Rivera explicó que trataba de camuflar sus canciones con las de los artistas reconocidos para que le recibieran los CDs que él mismo creaba, pues espera que en medio de todo sonara así fuera un parte de su música y que las personas empezaran a distinguir su voz, estilo y ritmo.

“Yo ensaduchaba mi música, yo quemaba esos discos y los regalaba en todos los buses y me iba a todos los paraderos, se los daba a cualquier taxista que veía y yo decía: ‘En las emisoras no me suena, pero al menos el transporte público lo debe de tener. Yo me iba al terminal y el bus que saliera, tenga, le daba un CD”, explicó el cantante de música popular.

Seguido a esto reveló cuando fue la primera vez que se subió a una tarima y cómo le permitieron ese espacio, pues recordó el momento debido a que vivió en vivo el resultado de su entrega de discos por las calles y el transporte público, que era el tema del que estaba hablando.

“Cuando se presentó Segundo Rosero por primera vez en Pereira, yo me fui y dije: ‘Yo necesito que antes de que salga Segundo Rosero escuchen al menos 30 segundos de mi canción’. Entonces me fui y me hice de primerito y me hice lo más cerca del DJ, al que pone la música. Eso ya estaba lleno, había como 10 mil personas, entonces yo le dije: ‘Socio, ¿usted me hace un favor? Hermano, tengo 2.000 pesitos y necesito que la gente oiga 30 segundos de mi canción, parce, ayúdeme, por favor”, confesó Rivera.

Jhonny Rivera confesó cómo promocionó su música - crédito @los40colombia/TikTok

En sus declaraciones, Jhonny dijo que el DJ le había aceptado los dos mil pesos, se había llevado el CD y lo probó con sus audífonos, pues quería corroborar que era lo que iba a poner a sonar. Cuando escuchó la canción, que era la que estaba sonando en los buses del servicio público, le preguntó que si él era el artista detrás del tema y fue cuando sucedió lo inesperado.

“Estaba mamado de escuchar esa canción en la buseta, seguro (risas). Yo le dije: ‘Sí, hermano, yo la canto’. Entonces me dijo: ‘Parce, espéreme a ver si se la dejan cantar’. Me preguntó que si yo llevaba la pista y le dije que sí. Ahí le dijo al presentador, que era de Caracol Radio y le dijo que si me dejaba cantar esa canción que estaba pegada en ese momento. Me pidió la pista, me preguntó el nombre y se subió al escenario y dijo: ‘Mientras se prepara Segundo Rosero voy a invitar a esta tarima a Jhonny Rivera’”, reveló el artista.

De acuerdo con Jhonny, el público esa noche reaccionó en contra de verlo y escucharlo cantar, empezaron a gritar que no le daban la oportunidad de subir al escenario, pero él sin pena les pidió el espacio y les dijo que “no fueran así, que él era un muchacho que iba de una vereda pagando pasaje prestado en chiva”, incluso, les mencionó que podría tratarse del momento en el que iban a escuchar en vivo a una persona que se podía volver muy famosa.

“Cuando soltaron la pista el grito fue aterrador, cuando fui a cantar todo el mundo cantó, menos yo porque tenía un nudo en la garganta”, contó Jhonny Rivera.

El público se sabía su música de tanto que la escucharon en los medios de transporte y el momento fue todo un éxito al punto de que él se conmovió y se le formó un nudo en la garganta.