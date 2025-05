ICBF anunció que habrá cambios en los criterios de contratación de los hogares infantiles tras las denuncias de abuso a niños en un jardín de Bogotá

ICBF priorizará contratación de mujeres en hogares infantiles tras caso de presunto abuso en Bogotá - crédito Icbf

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) informó que tras el presunto caso de abuso sexual a niños de entre 3 y 4 años en el Hogar Infantil Canadá Sede F, ubicado en el sur de Bogotá, por parte de un docente identificado como Freddy Castellanos, se tomará la decisión de priorizar la contratación de mujeres en los centros de cuidado infantil.

De acuerdo con declaraciones de la directora del Icbf, Astrid Cáceres, la institución ha identificado que todos los agresores sexuales detectados en sus operaciones hasta la fecha han sido hombres.

En respuesta, se iniciará un proceso de priorización de género en la contratación de personal para los centros de cuidado infantil. Es así que, la directora del Icbf indicó que en los próximos dos meses se implementarán medidas relacionadas con las entrevistas al personal a ser seleccionado por los operadores.

Entre estas, se incluirán el fortalecimiento de las pruebas de personalidad, la creación de comités de control social con la participación de los padres de familia y la priorización de la contratación de mujeres.

Icbf ordenó el cierre temporal del Hogar Infantil Canadá Sede F tras denuncias de abuso sexual - crédito Icbf

“Vamos a priorizar para que los agentes educativos, eso no existe en términos de contratación, pero priorizar el género de mujeres, va a darse; no hay estigmatización, pero no todos los hombres han hecho procesos y hay factores de riesgo cuestionables”, indicó la funcionaria.

Asimismo, se implementará un sistema de calificación y revisión minuciosa de las hojas de vida de las 70.000 entidades educativas supervisadas por el Icbf en todo el país. Astrid Cáceres precisó que ningún operador intermedio podrá trabajar con los hogares infantiles sin el aval de las familias y la comunidad educativa.

Estas medidas buscan garantizar que el personal seleccionado cumpla con los estándares necesarios para trabajar con menores de edad y prevenir cualquier tipo de vulneración de sus derechos.

Estas medidas se tomarán luego de las denuncias de los padres del Hogar Infantil Canadá Sede F, confirmando que al presunto agresor “jamás nos (lo) presentaron en las reuniones que hubo, presentándose docentes, diciendo su experiencia a comienzo de año, jamás este tipo estuvo. Este tipo llegó finalizando febrero, iniciando marzo, de un momento a otro”.

Cambios en contratación en el ICBF: Unifican medidas de control para selección de operadores - crédito Icbf

Por otro lado, la directora anunció que, en relación con los 9 jardines administrados por el operador Parque de Canadá en Bogotá, funcionarios del Icbf estarán presentes en las instalaciones para supervisar su funcionamiento.

En lo que va de 2025, el Icbf ha restablecido los derechos de 4.375 menores víctimas de violencia sexual, especialmente en el grupo de 12 a 18 años.

Vinculación de Freddy Castellanos al jardín infantil en el sur de Bogotá

Astrid Cáceres reveló detalles sobre las acciones emprendidas tras conocerse una denuncia relacionada con el manejo de una situación en un jardín infantil bajo la jurisdicción de la institución.

Cáceres explicó a la emisora Blu Radio que el caso llegó a su conocimiento el sábado, cuando una madre presentó una queja formal. Desde ese momento, se movilizaron equipos psicosociales y se interpuso una denuncia ante la Fiscalía.

En su intervención, Cáceres detalló los protocolos establecidos para la contratación de personal en los jardines infantiles que operan bajo el Icbf. Explicó que cada contrato debe pasar por un Comité contractual, donde se valida la idoneidad de los aspirantes.

La funcionaria se refirió al ingreso del presunto abusador al jardín en Bogotá - crédito redes sociales/X

Según la funcionaria, en este caso, el proceso de validación se llevó a cabo, y no se encontraron antecedentes penales del implicado. “La verdad es que no aparecen antecedentes del personaje. Parece que había sido profesor en colegios privados o algo así”, afirmó.

Sin embargo, padres de familia denunciaron que el hombre en cuestión mantenía una relación cercana con la coordinadora del jardín, lo que, según ellos, pudo facilitar su ingreso al lugar. “Eso nos dijeron los padres, esas relaciones pudieron haber intermediado en la entrada de la persona. Nos dijeron que entró por un reemplazo y se fue quedando”, señaló Cáceres, quien reconoció que este aspecto será parte de la investigación en curso.

La directora también admitió que, aunque ella tuvo conocimiento del caso el 3 de mayo, varios miembros de la institución ya estaban al tanto de los hechos antes de esa fecha.

Cáceres resaltó que para ocupar cargos en los jardines infantiles, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos mínimos, como contar con al menos tres años de experiencia. Estos criterios son evaluados por un comité de validación, que también revisa antecedentes y realiza pruebas psicológicas. Pero reconoció que, en este caso, los agresores pueden camuflarse eficazmente, lo que dificulta su identificación. “Hay un protocolo, hay unos requisitos mínimos que deben cumplir, cualquiera que trabaje con niños...”, explicó.

La investigación interna del Icbf se centrará en determinar si se siguieron correctamente los procedimientos establecidos, desde la revisión de la hoja de vida del aspirante hasta los resultados de las pruebas psicológicas.