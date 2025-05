Fundación responsable del jardín del Icbf donde se registraron los presuntos abusos a 12 niños en Bogotá administra otros nueve colegios en Bogotá, denunció concejal

El concejal de Bogotá aseguró que la entidad tiene a nueve jardines más a su cargo - crédito Icbf/Suministrado a Infobae

En la mañana del miércoles 7 de mayo se conoció la denuncia del concejal de Bogotá, Juan Baena, en la que se refiere a la empresa Parque de Canadá, que administra el jardín del Instituto de Bienestar Familiar (Icbf), donde se habría presentado el abuso de 12 menores de edad y que tendría a su cargo más establecimientos.

A través de sus redes sociales, el cabildante reveló que serían nueve jardines con más de 1.400 niños, con contratos que superan los $6.000 millones.

“La empresa Parques de Canadá, que contrató con el Icbf Colombia y que según las víctimas encubrió y mantuvo una semana a pesar de las denuncias al presunto abusador de 12 niños de 2 y 3 años, tiene a su cargo OTROS NUEVE JARDINES INFANTILES del Bienestar Familiar con 1402 menores”, expresó en su cuenta de X.

Junto a la publicación, el concejal Baena dejó un video cuestionando: “¿Quiénes están cuidando a nuestros niños en Bogotá? Sabía usted que el Icbf contrató con una empresa que se llama Parques el Canadá, que hoy todavía tiene a su cargo a más de 1.400 niños".

Nueve jardines infantiles del Bienestar Familiar con 1402 menores están a cargo de la empresa Parques de Canadá - crédito @juanbaenam/X

El cabildante continuó diciendo que “la pregunta que ahí nos tenemos que hacer es ¿cuáles son los protocoles de contratación? Porque según la víctima, además el Bienestar Familiar o Parques el Canadá encubrieron la presunta conducta de abuso, ojo, estamos hablando de un abusador que atacó a más de 12 niños“.

De esta manera, Juan Baena preguntó también que “´¿cómo es posible que una persona de estas ingrese a un trabajo en el que solo trate a niños? y esto pase como si nada".

Además, el concejal de Bogotá afirmó que los contratos hechos mediante contratación directa con Bienestar Familiar, en el 2025 suman 6 mil millones de pesos “y que hacen que todavía estén más de 9 jardines abiertos”.

El cabildante aseguró que es la citación en San Cristóbal, Bosa y Mártires. “Desde 2020 está contratando con el Gobierno”, finalizó Baena.

Fiscalía confirmó captura del presunto abusador sexual que violento a varios menores de edad en jardín infantil de Bogotá - crédito Save the Children y redes sociales/X

¿Qué dijo el Icbf?

Freddy Castellanos, señalado como presunto responsable de abusos sexuales contra menores fue capturado en la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá, en una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según informaron las autoridades, el detenido habría ejercido funciones como ‘docente’ en un centro zonal adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el hombre será presentado ante un juez de control de garantías, donde se le imputarán los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, entre otros cargos.

Las pruebas recopiladas durante el proceso investigativo respaldan estas acusaciones, según detallaron las fuentes oficiales. Este caso ha generado una fuerte reacción por parte de la ciudadanía, padres de familia y las autoridades, quienes han manifestado su rechazo y preocupación ante los hechos denunciados.

Trino de la directora del ICBF

En paralelo a la captura, se registraron protestas en el centro zonal de San Cristóbal, donde un funcionario del Icbf resultó agredido. Astrid Cáceres, directora del Icbf, confirmó el incidente a través de su cuenta en X, donde informó que el empleado lesionado se encuentra bajo observación médica.

“Repudiamos la agresión que unos de los manifestantes han hecho a uno de nuestros funcionarios en el centro zonal San Cristóbal. Está hospitalizado”, escribió Cáceres.

En su pronunciamiento, Cáceres destacó el compromiso de los equipos del Icbf con la protección de la infancia y rechazó que los actos violentos recaigan sobre quienes trabajan en la defensa de los derechos de los menores. “Reiteramos que nosotros no somos los agresores, que al contrario cada día los equipos dan lo mejor de sí para salvar vidas en muchos rincones del país”, afirmó.

Asimismo, desmintió las versiones que vinculaban al atacante con el ICBF, aclarando que el agresor no forma parte del personal de la entidad. “El agresor NO es funcionario de Icbf Colombia y la prensa confunde y mal informa. La violencia no debe ser la bandera. Al contrario, nosotros abrimos camino a la justicia. Inadmisible sumar más violencia donde no es y toda solidaridad con su familia”, puntualizó.