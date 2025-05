Catherine Juvinao recordó publicación de Petro en la que defendió a Iván Name: “Su gobierno es la misma corrupción”

La congresista Catherine Juvinao aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro ha tenido escándalos de corrupción como cualquier otro, refiriéndose al entramado en el que habría participado Iván Name - crédito Luisa González/Reuters, Prensa Catherine Juvinao y Senado

Tras varios meses de investigación, la Corte Suprema de Justicia emitió una orden de captura en contra del expresidente del Senado Iván Leonidas Name y en contra del expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Los antiguos líderes de los cuerpos colegiados son señalados de haber incurrido en los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

Tanto Name como Calle habrían recibido miles de millones de pesos que fueron desviados de un contrato de la entidad, con el fin de que impulsaran irregularmente las reformas sociales del Gobierno nacional, liderado por Gustavo Petro, en el Congreso de la República. El primero habría recibido $3.000 millones; el segundo, $1.000 millones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su momento, el primer mandatario salió en defensa de Iván Name a través de su cuenta de X, asegurando que las acusaciones en su contra eran falsas, porque siempre había actuado como opositor en la corporación, impidiendo el progreso de las reformas del Gobierno.

“Quien diga que al senador Name le dieron dinero para aprobar las reformas del gobierno, simplemente está mintiendo. El senador Name es miembro de la oposición y no ha escatimado un segundo en ejercerla. Que la justicia haga su labor”, indicó Petro.

La representante a la Cámara Catherine Juvinao recordó esa publicación del presidente, criticando su postura defensora y afirmando que en su administración está permeada por graves escándalos de corrupción, como muchas otras, pese a ser un Gobierno de izquierda.

“Este trino envejeció un poquito mal, presidente @petrogustavo. Su gobierno es la misma corrupción de siempre, así se disfrace de izquierda y de progresismo. Lamento que integrantes del @PartidoVerdeCoL estén involucrados. Ojalá esto sirva para limpiar y recuperar el partido”, aseveró.

En desarrollo...