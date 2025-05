Lorna Cepeda habló de la depresión que le causó la profesión que ejerció antes de ser famosa: “Me afectó mucho”

Lorna Cepeda, actriz de 'Betty, la fea' explicó por qué no quiso ejercer la profesión que estudió en la universidad - crédito @lornacepeda/Instagram

Lorna Cepeda, actriz que ganó su mayor reconocimiento gracias a su papel de Patricia Fernández, “la Peliteñida”, en Yo soy Betty, la fea, expuso los motivos que la alejaron de la carrera que estudió en la universidad, pese a que logró graduarse.

En un viaje a su pasado, la artista cartagenera recordó la fuerte depresión que le causó el oficio que ejerció antes de llegar a la televisión, razón por la que escogió seguir actuando y dejó de lado su otra profesión.

“Yo estudié Psicología, terminé, me gradué como psicóloga. Esa plática se perdió”, comenzó revelando.

En entrevista con el medio especializado en el séptimo arte Sensacine, Lorna Cepeda reveló un dato oculto que tal vez no muchos de sus fanáticos conocen sobre ella. Si bien la actriz decidió seguir desde muy joven los pasos de su hermana Angie Cepeda en el modelaje y la televisión, al igual que su personaje en Betty, la fea, estudió una carrera profesional que solo ejerció por seis meses, debido a que descubrió que no tenía la vocación necesaria.

“Me iba muy bien con los niños. Pero uy, no, eso es muy emocional, o sea, digamos que no, no pude, no lo logré porque me afectaba un montón, me afectó mucho”.

Lorna afirmó que en ese entonces no asoció el tema con la depresión, ya que esta afección no era tan conocida como en la actualidad. Sin embargo, ahora reconoce que la psicología sí le generó un fuerte episodio de esta enfermedad.

“Yo estuve... La verdad, sí, estuve como muy triste y yo no, no tengo esa tendencia, eh, pero por no decir deprimida... Bueno, hoy en día sí podríamos decir que tuve una depresión como de cuatro meses. Así, uy, no, estuve muy afectada y... y lo dejé”, concluyó.

Lorna Cepeda se refirió a los inicios de su amistad con Natalia Ramírez a la que tildó de “antipática”

Una de las amistades más reconocidas que ha dejado la televisión colombiana es la de Natalia Ramírez y Lorna Cepeda. Ambas son de las actrices más importantes en la actualidad y sus representaciones han marcado varias generaciones.

Son más de 25 años los que Ramírez y Cepeda llevan siendo amigas, y en una entrevista que dieron a Bravíssimo, de City TV, hablaron sobre su relación: el comienzo, el desarrollo y la actualidad de esta.

Luego de hablar de sus trabajos, en la que profundizaron en la rigurosidad de Natalia Ramírez de cara a su profesión y forma de trabajar, recordaron cómo inició la amistad de ambas profesionales del arte dramático y entre risas no pudieron evitar el día en el que se conocieron.

Lorna afirmó, sobreactuando su expresión que “Natalia era antipática”, según comentó, Cepeda, riéndose, “ella me ignoraba, pues obviamente, ya sé cómo es ella, pero...”. En este punto, Ramírez la interrumpió y le dijo: “Yo voy a trabajar, no iba a hacer amigos”.

Riéndose, Lorna confirmó: “Así es ella”. La actriz conocida por su papel de Marcela Valencia, en Yo Soy Betty La Fea, continuó su idea: “Pero es verdad. Mira, todos somos familia, todos somos muy amigos; pero cuando yo estoy trabajando, e inclusive con Lorna, yo estoy es trabajando, o sea, yo no estoy en la recocha o en el chisme”.

Ante esta confesión, Cepeda continuó recordando cómo era la actitud de Ramírez en los sets de grabación y afirmó que en el primer proyecto en el que trabajaron juntas, El amor es más fuerte (1998 y 1999), tuvieron contacto directo, puesto que hacían el papel de amigas. No obstante, Lorna comentó que Natalia la ignoraba todo el tiempo.