Álvaro Uribe insistió en que no solicitó sobornar testigos tras atestiguar a su favor: “Nunca pedí nada distinto a la verdad”

Álvaro Uribe negó su derecho a guardar silencio en su juicio - crédito @prensapaloq/X

En el día 32 del juicio que se adelanta en su contra, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez compareció el lunes 5 de mayo de 2025 como el primer testigo de su defensa, en el juicio que enfrenta por los delitos de soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal. Luego de que el caso que había interpuesto frente al senador Iván Cepeda Castro cambiara radicalmente en su trámite, pues el exgobernante pasó de acusador a acusado por los mismos punibles.

En su declaración, el ex jefe de Estado, líder político del Centro Democrático, negó las acusaciones de haber intentado manipular testigos y reiteró que su único interés siempre ha sido que se diga la verdad, en relación con los testimonios del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve: que aseguró haber recibido ofertas para cambiar su versión sobre los presuntos nexos de Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Durante su intervención, Uribe fue claro al rechazar las acusaciones de soborno a los que han declarado en su contra; en especial Monsalve, que lo ha vinculado a la creación del Bloque Metro de las AUC en la Hacienda Guacharacas, que fue propiedad de su familia. Y añadió que su interés siempre ha sido encontrar la verdad, algo que está reflejado tanto en las interceptaciones telefónicas como en las conversaciones personales que mantuvo con varias personas involucradas en el proceso.

“En este juicio y en los intentos de preclusión se dijo: ‘es que Uribe pide la verdad para simular’, por favor, aparezco yo pidiendo la verdad, no solamente en las interceptaciones ilegales, siempre, siempre aparezco pidiendo la verdad. Yo nunca pedí nada distinto a la verdad. Esto lo digo con claridad. He sido constante en todo momento en pedir la verdad. No solamente en las interceptaciones ilegales, sino también cuando las personas han dicho que conversaron conmigo. Siempre, siempre, les pedí la verdad”, afirmó el expresidente.

En su declaración, el expresidente de la República insistió en que su único interés era buscar la verdad, tras los señalamientos en su contra por sus presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) - suministrada a Infobae Colombia

Asimismo, Uribe se refirió a las interceptaciones ilegales que se han utilizado como evidencia en su contra y las calificó una vez más de ilegales. “Este juicio sí que me ha convencido de que fueron ilegales. Yo siempre he pedido la verdad. Las interceptaciones que me implican son ilegales, y es algo que este juicio me ha demostrado con claridad”, indicó el expresidente. Y es que para Uribe, el uso de estas interceptaciones es una muestra de la ilegalidad en las prácticas que se han llevado a cabo durante el proceso judicial.

Además, el expresidente mencionó las personas que, según él, podrían dar testimonio sobre sus esfuerzos por esclarecer la verdad en su caso. “Están las interceptaciones y está en el testimonio de personas que hablaron conmigo, que eran conversaciones personales, que eran conversaciones personales, no interceptaciones telefónicas, que creo siempre. Y esas personas, esas personas que hablaron conmigo y que sabían que lo único que yo les pedía era la verdad, lo pueden confirmar”, expresó.

Las duras críticas de Álvaro Uribe al fiscal que lo llevó a juicio, que fue nombrado por Eduardo Montealegre

En su declaración, el ex jefe de Estado entre 2002 y 2010 también criticó al fiscal Gilberto Villarreal, que llevó a juicio su caso inicialmente. Villarreal, exdirector de Fiscalías en San Gil, Santander, entre 2013 y 2014, nombrado por el exfiscal General Eduardo Montealegre, debió declararse impedido para continuar con el proceso, según Uribe; no obstante, aun así lo llevó ante los estrados, en su función de fiscal 1 delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

El expresidente de la República, en la audiencia del 5 de mayo de 2025, cuando compareció a su favor, insistió que el fiscal que lo imputó debió declararse impedido - crédito suministrada a Infobae Colombia

Para Uribe, este episodio refleja irregularidades en la forma en que se manejó su acusación. “A mí me parece muy grave que el señor Fiscal nombrado por el doctor Eduardo Montealegre, que se debió declarar impedido, me haya hecho esa acusación. Si él revisa este expediente delicada y detalladamente, no me acusa y no pone párrafos como ese. Aquí no hay una sola prueba, una sola prueba de lo que se me imputa”, afirmó el expresidente con evidente indignación.

Fue entonces cuando también se refirió a un extracto de la acusación, en el que se menciona la posible influencia de su exasesor Diego Cadena para sobornar a testigos. “En el mismo escrito de acusación, en la misma página, se lee lo siguiente que quiero citar textualmente: ‘Con reuniones especiales en los primeros meses del 2017...’”, indicó Uribe, pidiendo al tribunal revisar la falta de pruebas que lo vinculen a una acción delictiva que se le sindica, y que lo convirtió en el primer ex jefe de Estado de comparecer ante la justicia.

Por último, en este tramo de su declaración, el expresidente habló sobre el senador Cepeda, que figura como víctima en este proceso judicial, y comentó sobre el daño que, a su juicio, le ha ocasionado la campaña liderada por Cepeda. “Humildemente lo reconozco. Tanto daño me ha hecho todo esto. El senador Cepeda, que en la acusación dice ‘No es que usted quería desacreditar al senador Cepeda’, eso no es cierto. Yo no he tenido ninguna intención de hacerle daño al senador Cepeda”, indicó.

El expresidente Álvaro Uribe también habló del rol del senador Iván Cepeda en este proceso e insistió en que ha sido desacreditado - crédito Colprensa

Y agregó en su defensa: “Aquí hay pruebas que demostrarán que no he intentado desacreditarlo, y esa persistente campaña del senador Cepeda, por resultados, ha mostrado que me ha hecho un enorme daño de opinión. La campaña ha sido constante y me ha afectado profundamente”. Con ello, también indicó que la acusación de manipulación de testigos, hecha por Cepeda y otros, no tiene fundamento. “Yo no he intentado desacreditar al senador, ni manipular testigos, ni sobornar a nadie. La acusación no tiene ninguna base”, afirmó.