A la cárcel 10 presuntos integrantes de Los Satanás que extorsionaban al sur de Bogotá y habrían asesinado a un conductor: “Las consecuencias de no atender al llamado”

Las autoridades identificaron a integrantes de una organización delictiva acusada de intimidar a comerciantes con mensajes amenazantes y exigir pagos bajo coerción en Soacha, Cundinamarca - crédito Fiscalía Colombia

Siete presuntos integrantes de la banda delincuencial conocida como Los Satanás fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación en relación con una serie de extorsiones y amenazas dirigidas a comerciantes en Soacha, Cundinamarca, entre octubre de 2023 y enero de 2024.

Según informó la Fiscalía, este grupo criminal, que operaba desde la cárcel, utilizaba panfletos intimidatorios y mensajes amenazantes para exigir pagos semanales o mensuales que oscilaban entre trescientos mil y setecientos mil pesos.

Entre los procesados se encuentran Luis Carlos Guette Villafañe, María Ángela Vides Carrillo, Mishel Andrea Martínez Pérez, Danna Paola Puello Jiménez, Claudia Milena Villareal Martínez, Yair de Jesús Sabalza Pino y Andrea Carolina Franco Chávez, quienes habrían participado activamente en las extorsiones.

Además, fueron judicializados Jesús David Sulvarán Aguilar, Ronnier Dario Villegas y José Manuel Verá Sulbarán, alias Satanás, quienes ya se encontraban privados de la libertad por otros delitos, según detalló la Fiscalía.

El modus operandi de esta organización incluía el envío de mensajes amenazantes a los teléfonos celulares de las víctimas. Estos mensajes, acompañados de fotografías de los familiares y negocios de los comerciantes, buscaban generar miedo y presionar el pago de las sumas exigidas.

En uno de los videos enviados por los delincuentes, se escucha una amenaza explícita: “Bueno amiguito, aquí te habla la organización. Estamos esperando por tu colaboración, de lo contrario nos veremos obligados a actuar y no creo que vas a dejar que te cerremos los negocios”.

La Fiscalía imputó a los acusados los delitos de extorsión agravada en concurso con concierto para delinquir agravado. Pese a las pruebas presentadas, los procesados no aceptaron los cargos. Como medida preventiva, se ordenó su reclusión en un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial.

Según los elementos probatorios recopilados, la banda Los Satanás se había consolidado como una amenaza para los comerciantes de la región, utilizando la violencia y el miedo como herramientas principales para obtener ganancias ilícitas.

La Fiscalía destacó que las acciones de este grupo no solo afectaban la seguridad de los comerciantes, sino que generaban un clima de zozobra en las comunidades afectadas.

Los delincuentes dejaron un mensaje intimidatorio en el lugar - crédito Redes Sociales

Al grupo delincuencial Los Satanás también se investiga por el presunto asesinato de un conductor en el barrio El Trébol, en Soacha, en febrero de 2024, después de que se conocieran unos audios en los que la banda se atribuiría el crimen.

Junto al cuerpo, los atacantes dejaron un panfleto con amenazas dirigidas a los conductores de la zona, lo que incrementó la preocupación por la seguridad de quienes trabajan en este sector.

El panfleto encontrado en la escena del crimen contenía un mensaje intimidante que advertía sobre futuras represalias si los conductores no accedían a establecer un diálogo con el grupo armado que se atribuyó el ataque.

“Bueno, estas son las consecuencias por no atender el llamado que se les hizo, si ustedes no se comunican para llegar a un diálogo con nosotros, entonces no los dejaremos trabajar más y si trabajan seguirán viendo estos acontecimientos aquí y en su vía vamos a seguir matando. La felicidad y la tranquilidad no tienen precio”, decía el mensaje.

Sicarios dejaron un mensaje intimidatorio en la escena del crimen - crédito IC Radio

El grupo identificado como Los Satanás se adjudicó el homicidio y continuó enviando mensajes intimidatorios al gremio. Uno de los conductores, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, denunció que desde la noche posterior al crimen recibieron audios con advertencias de nuevos ataques si no se paga una extorsión.

En uno de los audios difundidos, un individuo que se identifica como “Pedrito” advierte que el asesinato del conductor era solo el inicio de una serie de ataques planeados contra los conductores que no cumplieran con las exigencias económicas del grupo.

“Les estoy haciendo este llamado porque lo que menos queremos es que sigan cayendo víctimas inocentes. Les dimos el aviso y todavía no se han comunicado con nosotros”, se escucha en el mensaje.