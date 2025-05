Falso cirujano estético se pronunció tras la muerte de colombiana en Nueva York, a la que operó: “Le inyecté lidocaína”

María Paz Peñaloza pidió a Felipe Hoyos Foronda que le retirara rellenos sintéticos que tenía en sus glúteos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y GoFundMe

María Paz Peñaloza, de 31 años, falleció el 11 de abril de 2025 en un hospital de Queens, en Nueva York (Estados Unidos), luego de haber estado hospitalizada durante varios días, con un diagnóstico de muerte cerebral. La mujer, de nacionalidad colombiana, se sometió a un procedimiento estético para retirarse los rellenos sintéticos que tenía en sus glúteos.

El procedimiento quirúrgico fue realizado por el colombiano Felipe Hoyos Foronda, de 38 años, que ejercía como médico en Nueva York sin contar con la autorización para hacerlo. Tenía un quirófano improvisado en su casa, ubicada en el barrio Astoria de Queens. Para llevar a cabo la cirugía, suministró lidocaína a la paciente, un anestésico local.

No obstante, la mujer empezó a presentar complicaciones en su salud, por lo que el falso médico llamó al 911 para que los paramédicos la auxiliaran. Después, huyó del lugar de los hechos y fue arrestado por las autoridades en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York.

El sujeto declaró ante la Fiscalía de Nueva York el 28 de abril. En sus declaraciones, confirmó haber realizado el procedimiento, a pesar de que no contaba con la documentación necesaria para ejercer la profesión en suelo estadounidense. No obstante, aclaró que sí es un médico licenciado.

“No soy médico colegiado aquí. Entiendo que no se me permite ejercer la medicina”, dijo el hombre ante las autoridades, citado por Univisión.

Según detalló, al notar que la mujer presentó mareo tras haberle inyectado la lidocaína, trató de actuar con sus conocimientos para mejorar su estado de salud, pero no fue así. Fue entonces cuando contactó al 911 para pedir ayuda. “Le puse una vía intravenosa. Le inyecté lidocaína. Se lo mostré a los paramédicos”, contó el hoy procesado.

Luego de que la mujer fue auxiliada y trasladada a un centro médico, Hoyos Foronda escapó. De acuerdo con su relato, sintió temor por las consecuencias legales que tendría que afrontar por las afectaciones que sufrió la ciudadana y su primera reacción fue comprar un tiquete de avión para salir del país. “Entré en pánico y fui directo al aeropuerto. Reservé el vuelo mientras conducía”, detalló.

Pese a que aceptó haber realizado el procedimiento estético, no aceptó los cargos en su contra: agresión en segundo grado, ejercicio no autorizado de una profesión (primeros delitos endilgados) y homicidio involuntario (delito agregado tras la confirmación de la muerte de la paciente). Por eso, se encuentra privado de la libertad sin derecho a fianza.

Un millonario cobro por un procedimiento clandestino

El falso cirujano confesó que llevaba por lo menos seis meses ejerciendo como tal en su apartamento, donde tenía todos los equipos, elementos y sustancias requeridas para hacer operaciones estéticas.

Las autoridades judiciales tuvieron acceso a una grabación de WhatsApp en la que se escucha al sujeto asegurar a la paciente que el procedimiento que realizaría era sencillo, que no tendría mayores complicaciones y que no tardaría mucho. “El procedimiento se realiza más o menos en unos 40 o 60 minutos. Como te dije es mínimamente invasivo, con anestesia localizada, como entras, sales”, dijo.

Por esa operación, que supuestamente había hecho “cientos de veces”, cobró 1.900 dólares, es decir, más de $8 millones.

La madre de la víctima, citada por el medio, mostró su rechazo a las declaraciones del falso cirujano, afirmando que resultaba muy “peligroso” el hecho de que ejerciera sin licencia, por lo que lo tildó de “asesino”.

“No me hubiera gustado encontrármelo en mi camino, porque esto es muy doloroso. Una persona que ha cegado la vida de mi hija”, dijo, por su parte, el padre de la mujer.