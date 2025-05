Ciudadano que ayudó a atrapar al pastor cristiano en Caldas contó qué le dijo la hijastra: “Me violó y me iba a matar”

El caso ha generado repudio por parte de la sociedad colombiana - crédito Camila Díaz/Colprensa

El reprochable caso de abuso sexual e intento de homicidio a una menor de 13 años que fue cometido por su propio padrastro, pero que logró frustrarse gracias a la unión de la comunidad de la vereda San Andrés en jurisdicción del municipio de Chinchiná, Caldas, ha dejado nuevos detalles luego de que se confirmó quién será el abogado defensor de la madre y la adolescente.

Además de lo anterior, se conoció también un testimonio inédito por parte de uno de los lugareños, identificado como Diego Osorio, y que contó los detalles de cómo ayudó a dar con el agresor, luego de que los gritos de la menor lo alertaron a él y los demás vecinos tras los actos que acababa de cometer José Ramírez, pastor de la Iglesia Ministerio apostólico del Reino, de Santa Rosa de Cabal.

“A a las 8:15 de la mañana (del martes 29 de abril de 2025) exactamente yo vivo acá. Yo escuché unos gritos de una mujer y yo me asomé y yo pensé que era que era una pelea de pareja. Entonces, yo me paré a mirar a ver qué pasaba. Yo dije de pronto están borrachos, una pelea de pareja”.

“Cuando una señora se acercó y entonces me pidió auxilio porque ella también se arrimó a mirar qué pasaba. Entonces, cuando yo ya miré, el hombre (el padrastro) arrancó hacia arriba, hacia donde vivía o donde tiene la casa”, siguió con su narración Osorio.

La menor se encuentra bajo custodia del Ibcf - crédito Camila Díaz/Colprensa

La menor les dijo que la violaron

En medio del momento, Osorio detalló que al mirar a la joven “ella tenía cinta en la boca y acá (señalándose el cuello), pero entonces ya estaba perdiendo el sentido, porque ella me pedía auxilio con los ojos, con los ojos me hacía e intenté meterle el dedo acá (de nuevo en el cuello), pero no... estaba demasiado presionada”.

En ese momento como pudieron se dieron mañas, y al final lograron quitarle las cintas.

“Se lo logré aflojar (...), ella ya habló, yo le dije, ‘¿Qué pasó?’ Entonces ya ella me dijo, ‘Me violó, me violó y me iba a matar’. Entonces yo ahora mismo la reacción fue venir por el machete y salí; cuando salí iba pasando salió la camioneta (del pastor cristiano)“, que por poco lo arrollan a Osorio y a su hija.

“Y entonces se fue y ya mismo prendí la moto y me fui atrás y aquí a 200 metros se encunetó (el vehículo)“, explicó el ciudadano, y esto generó que José Ramírez se tirara hacia la zona de los guaduales. Las autoridades siguieron con el operativo y junto a los pobladores lograron dar con el pastor, como quedó evidenciado en varias fotos y videos que se compartieron a través de redes sociales.

“Lo que me cuenta la niña es que la violó, la dejó amarrada y la dejó con llave y a unos 3 o 4 metros de la casa estaba haciendo el hueco”, cerró el hombre.

El padrastro de la menor de 13 años la violó y ya tenía cavado el huevo en donde iba a ocultar el cuerpo - crédito Colprensa

Esto dijo el abogado defensor de la madre y la menor de 13 años

El abogado Julián Andrés Martínez Cobos asumió la representación legal de la víctima y trabaja en conjunto con la Fiscalía para garantizar que el acusado enfrente la máxima condena posible.

La captura del señalado se produjo el miércoles 30 de abril, tras ser notificado de los cargos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y tentativa de feminicidio.

El abogado Martínez Cobos, contratado por la madre de la menor, expresó su agradecimiento por el apoyo ciudadano y la labor de la Policía y los medios de comunicación, que contribuyeron a visibilizar el caso.

En un comunicado, pidió a la comunidad evitar la difusión de imágenes o videos relacionados con el rescate de la niña, en respeto a su privacidad y la de su familia. Además, aseguró que mantendrán informada a la ciudadanía sobre los avances del proceso judicial.

La víctima se encuentra actualmente bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), mientras que el acusado fue trasladado al hospital San Jorge de Pereira debido a las agresiones sufridas por parte de la comunidad al momento de su captura.

El abogado defensor pidió que se cese la publicación de imágenes y videos por solicitud de la madre de la menor - crédito Julian Andres Martinez/Facebook

El caso ha generado tensiones en la comunidad, al punto de que algunos residentes han intentado destruir la vivienda del acusado. Sin embargo, la familia de la menor, que también reside en el mismo lugar, ha solicitado calma para evitar mayores perjuicios.

Este llamado busca proteger a las víctimas indirectas de los actos de violencia que han surgido tras conocerse los hechos.