Karol G habló de lo que vivió con Anuel AA en su documental ‘Mañana fue muy bonito’: “Fue un infierno”

Tras el estreno exclusivo de 'Mañana fue muy bonito', se difundieron escenas del documental en las que habla por primera vez de su pasada relación con Anuel AA - crédito @karolg y @anuel/Instagram

El pasado miércoles 30 de abril, Medellín se paralizó con el estreno mundial de Mañana fue muy bonito, documental de Karol G realizado por Netflix y que se publicará en la plataforma el próximo 8 de mayo.

El evento, realizado en el Museo de Arte Moderno de Medellín, contó con la presencia de algunos fans selectos, así como colaboradores y amigos cercanos a la paisa, espceialmente invitados para la ocasión.

Con un atuendo sobrio, la 'Bichota' apareció en la alfombra roja del lanzamiento de su documental de Netflix, realizado en Medellín - crédito @GteamArgentina/X

A ellos se sumó la presencia de miles de espectadores a las afueras del recinto, que recibieron a la cantante en un ambiente de euforia total, pues se trató de su primera aparición pública en lo corrido de 2025, luego de tomarse unas largas vacaciones posteriores al final del Mañana será bonito World Tour, que la mantuvo en actividad durante los dos años anteriores.

El estreno de su documental llevó a que varios de los invitados grabaran y difundieran algunas escenas de lo que los fanáticos de la antioqueña podrán ver a partir del 8 de mayo en Netflix. Y una de las escenas más reveladoras tuvo que ver cuando abordó su pasada relación con el reguetonero puertorriqueño Anuel AA.

Karol G hizo su primera aparición pública de 2025 en el estreno de 'Mañana fue muy bonito', en Medellín - crédito Juan David Duque/REUTERS

Ambos se conocieron en 2018, poco después de que se juntaran en la canción Culpables. Un año después confirmaron su noviazgo, al punto que en abril de 2019 Karol G se presentó en la alfombra roja de los premios Billboard de la Música Latina con un anillo de diamantes, confirmando que estaba comprometida con el puertorriqueño.

En 2021 se dio a conocer la ruptura de la pareja, aunque sin profundizar en detalles. En su día, Anuel afirmó que la ruptura se dio en buenos términos, pero en Mañana fue muy bonito todo indica que la colombiana tiene otra versión de los hechos.

La cantante describió dicha experiencia como "un infierno" en las escenas que se dieron a conocer del documental que se estrenará el 8 de mayo en Netflix - crédito @wilkinmeta/X

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que como que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno”, expresa en el largometraje.

Posteriormente, recalcó que se sentía agradecida de haber atravesado ese duro momento, debido a que logró exteriorizar todo lo que le dejó esa ruptura en sus composiciones. “Lo único que dejó de todo fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben cómo expresar lo que sienten”, afirmó.

Una vez que se conoció la escena, las reacciones en redes sociales fueron encontradas frente a esta parte del largometraje, pues buena parte de ellos recalcaron que la carrera de Karol G despegó gracias a Anuel, y hasta remarcaron que el reguetonero nunca habló mal de ella en el pasado. Como contrapartida, incluso señalaron que esta parte de Mañana fue muy bonito no aportaba nada a lo que venía diciendo durante la promoción de Mañana será bonito, estrenador en 2023, en las entrevistas que brindó entonces.

Cabe recordar que tras la ruptura, Karol G inició un noviazgo con Feid, hecho por el que se produjeron una serie de pullas entre el paisa y el puertorriqueño. Adicionalmente, Anuel publicó en 2023 la canción Mejor Que Yo, en la que cargó contra la colombiana una vez se conocieron los rumores de su nueva relación con Feid, hecho al que la cantante respondió eliminando de sus redes sociales todas las fotografías en las que salía acompañada de Anuel.